  1. Главная
  2. Вторые горячие блюда
  3. Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде

Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде

Простое и вкусное блюдо, в самый раз для семейного ужина! Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде - это нежное тушеное мясо с ярким грибным ароматом. К нему подойдет любой гарнир. Можно подавать на праздничный стол!
МарияAuthor avatar
Автор рецепта
Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде
Смотри видео
Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде Свинина в сметанном соусе с грибами на сковороде
+115
9932 770

Состав / ингредиенты

Изменить состав
порций:
Таблица перевода объемных мер
Нутриенты и энергетическая ценность состава
На вес состава:
Белки 32% 9 г
Жиры 64% 18 г
Углеводы 4% 1 г
201 ккал
ГИ: 100 / 0 / 0

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 1 ч

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как сделать свинину в сметанном соусе с грибами на сковороде? Очень быстро и просто! Для начала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Какое мясо можно брать помимо свинины? Любое. Подойдет говядина, баранина, курица или индейка. Но при этом учитывайте, что изменится калорийность и время приготовления блюда. Помимо указанных специй можете добавить свои по вкусу.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Вымойте мясо, обязательно обсушите бумажным полотенцем, иначе излишняя влага не даст ему обжариться - оно будет тушиться. Нарежьте не очень крупными кусочками. Свинина нужна без костей, только мякоть. Часть туши выбирайте по своему вкусу. Это может быть окорок, лопатка, карбонад, вырезка и т.д. У меня окорок.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Грибы вымойте, обсушите. Нарежьте половинками или четвертинками в зависимости от размера. Шампиньоны по возможности выбирайте молоденькие и свежие. Помимо шампиньонов можете использовать любые другие грибы по вкусу. Но их, возможно придется предварительно отварить, особенно если это свежие лесные грибы.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите. По желанию можете заменить или дополнить другой зеленью, например, укропом, кинзой или использовать смесь разных трав.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    В сковороде на сильном огне разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте, помешивая, до появления золотистой корочки.

  7. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Добавьте к мясу грибы. Жарьте, периодически помешивая, до готовности мяса и грибов примерно 10 минут.

  8. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Убавьте огонь до минимального. Так сметана не свернется от высоких температур Добавьте сметану любой жирности. Все посолите, поперчите и перемешайте. Я еще для вкуса добавила щепотку хмели-сунели. Эта пряность придает блюду изумительный вкус.

  9. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Тушите на медленном огне под крышкой 5-10 минут до мягкости свинины и грибов. Точное время тушения может немного отличаться от указанного. Это зависит от размера мясных кусочков, силы нагрева и самой сковороды.

  10. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Готовую свинину с грибами посыпьте измельченной зеленью. Приятного аппетита!

Вместо свежих можно взять замороженные или сушеные грибы (сушеных потребуется в 5-6 раз меньше, чем свежих). Замороженные грибы можно разморозить любым удобным способом (например, в микроволновке на соответствующем режиме - смотрите инструкцию к вашей технике) и слить жидкость. Либо, если количество жидкости в рецепте не критично, использовать не размораживая. Сушеные грибы необходимо хорошо промыть, так как перед сушкой их не моют, а затем замочить в холодной воде не менее, чем на 2-3 часа.

Секреты, лайфхаки и все самые полезные советы читайте в статье: "Сливки и сметана в сливочном соусе: что делать, чтобы не свернулись?" 

Так как степень солености, сладости, горечи, остроты, кислоты, жгучести у каждого индивидуальная, всегда добавляйте специи, пряности и приправы, ориентируясь на свой вкус! Если какую-то из приправ вы кладете впервые, то учтите, что есть специи, которые особенно важно не переложить (например, перец чили). 

Код с адресом данной страницы
Для чего нужен этот код?
Добавляй фотоотчеты и получай денежные призы! Добавляй рецепты и получай денежные призы!

Похожие рецепты

Грибы на сковородеКак приготовить шампиньоны на сковороде:
Свинина с грибами на сковороде в соусе с луком
Свинина с грибами на сковороде в соусе с луком
Котлеты с грибами и сыром куриные на сковороде
Котлеты с грибами и сыром куриные на сковороде
Булгур с грибами и луком на сковороде
Булгур с грибами и луком на сковороде рецепт с фото
Булгур с индейкой и овощами на сковороде
Булгур с индейкой и овощами на сковороде
Макароны с грибами и курицей в сливочном соусе
Макароны с грибами и курицей в сливочном соусе
Грибы с гречкой на сковороде
Грибы с гречкой на сковороде рецепт
Грибы в сметане рецепты с фото пошаговоШампиньоны в сметане:
Рис в сметане с овощами
Рис в сметане с овощами пошагово
Куриное филе с шампиньонами на сковороде в сметане
Куриное филе с шампиньонами на сковороде в сметане
Курник классический с курицей и картошкой и блинами
Курник классический с курицей и картошкой и блинами
Картошка с сыром и беконом в духовке по швейцарски
Картошка с сыром и беконом в духовке по швейцарски
Зразы картофельные с фаршем и грибами шампиньонами
Зразы картофельные с фаршем и грибами шампиньонами
Жульен с курицей и грибами в духовке
Жульен с курицей и грибами в духовке видео рецепт
Свинина с грибами рецептыСвинина с шампиньонами:
Свинина в духовке с помидорами и картошкой
Свинина в духовке с помидорами и картошкой
Мясо в сливках в духовке
Мясо в сливках в духовке фото рецепт
Свиная вырезка с черносливом в беконе с соусом
Свиная вырезка с черносливом в беконе рецепт пошагово
Окономияки
Окономияки
Фрикасе из свинины с грибами
Фрикасе из свинины с грибами
Жареное мясо с грибами на сковороде
Жареное мясо с грибами
Загрузка...

Комментарии к кулинарному рецепту

Показать комментарии:
Леночка
Леночка

Вкусное блюдо, спасибо за рецепт. На гарнир подойдет и картошка, и макароны, и гречка, рис. Супер-пупер! Я еще готовлю так свинину без сметаны, тоже вкусно.

Смотри видеоТушеная картошка с мясом и грибами
0
Цитировать Ответить

Советы к рецепту

Чтобы говядина была сочной...
Чтобы говядина была сочной...
Как получить очень нежную говядину?
Как получить очень нежную говядину?
Чтобы во время жарки не образовывался чад...
Чтобы во время жарки не образовывался чад...
Как получить корочку на птице во время жарки?
Как получить корочку на птице во время жарки?
Как жарить бифштекс на сковороде
Как жарить бифштекс на сковороде
Как сделать золотистую корочку
Как сделать золотистую корочку

Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
  • Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
  • Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
  • Сметана - 210 ккал/100г
  • Свинина жирная - 333 ккал/100г
  • Свинина мясная - 357 ккал/100г
  • Свинина - нежирное жаркое - 184 ккал/100г
  • Свинина - отбивная на косточке - 537 ккал/100г
  • Свинина - шницель - 352 ккал/100г
  • Свинина - плечо - 593 ккал/100г
  • Окорок кабана - 113 ккал/100г
  • Свинина - 259 ккал/100г
  • Шампиньоны - 24 ккал/100г
  • Перец черный молотый - 255 ккал/100г
  • Зелень петрушки - 45 ккал/100г
  • Масло растительное - 873 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
Калорийность продуктов: Свинина, Сметана, Шампиньоны, Растительное масло, Петрушка, Перец черный молотый, Соль