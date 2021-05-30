Время приготовления: 1 ч PT1H

Шаг 1: Как сделать свинину в сметанном соусе с грибами на сковороде? Очень быстро и просто! Для начала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Какое мясо можно брать помимо свинины? Любое. Подойдет говядина, баранина, курица или индейка. Но при этом учитывайте, что изменится калорийность и время приготовления блюда. Помимо указанных специй можете добавить свои по вкусу.

Шаг 2: Вымойте мясо, обязательно обсушите бумажным полотенцем, иначе излишняя влага не даст ему обжариться - оно будет тушиться. Нарежьте не очень крупными кусочками. Свинина нужна без костей, только мякоть. Часть туши выбирайте по своему вкусу. Это может быть окорок, лопатка, карбонад, вырезка и т.д. У меня окорок.

Шаг 3: Грибы вымойте, обсушите. Нарежьте половинками или четвертинками в зависимости от размера. Шампиньоны по возможности выбирайте молоденькие и свежие. Помимо шампиньонов можете использовать любые другие грибы по вкусу. Но их, возможно придется предварительно отварить, особенно если это свежие лесные грибы.

Шаг 4: Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите. По желанию можете заменить или дополнить другой зеленью, например, укропом, кинзой или использовать смесь разных трав.

Шаг 5: В сковороде на сильном огне разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте, помешивая, до появления золотистой корочки.

Шаг 6: Добавьте к мясу грибы. Жарьте, периодически помешивая, до готовности мяса и грибов примерно 10 минут.

Шаг 7: Убавьте огонь до минимального. Так сметана не свернется от высоких температур Добавьте сметану любой жирности. Все посолите, поперчите и перемешайте. Я еще для вкуса добавила щепотку хмели-сунели. Эта пряность придает блюду изумительный вкус.

Шаг 8: Тушите на медленном огне под крышкой 5-10 минут до мягкости свинины и грибов. Точное время тушения может немного отличаться от указанного. Это зависит от размера мясных кусочков, силы нагрева и самой сковороды.