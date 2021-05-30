Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать свинину в сметанном соусе с грибами на сковороде? Очень быстро и просто! Для начала подготовьте необходимые ингредиенты по списку. Какое мясо можно брать помимо свинины? Любое. Подойдет говядина, баранина, курица или индейка. Но при этом учитывайте, что изменится калорийность и время приготовления блюда. Помимо указанных специй можете добавить свои по вкусу.
Шаг 2:
Вымойте мясо, обязательно обсушите бумажным полотенцем, иначе излишняя влага не даст ему обжариться - оно будет тушиться. Нарежьте не очень крупными кусочками. Свинина нужна без костей, только мякоть. Часть туши выбирайте по своему вкусу. Это может быть окорок, лопатка, карбонад, вырезка и т.д. У меня окорок.
Шаг 3:
Грибы вымойте, обсушите. Нарежьте половинками или четвертинками в зависимости от размера. Шампиньоны по возможности выбирайте молоденькие и свежие. Помимо шампиньонов можете использовать любые другие грибы по вкусу. Но их, возможно придется предварительно отварить, особенно если это свежие лесные грибы.
Шаг 4:
Петрушку вымойте, обсушите и мелко порубите. По желанию можете заменить или дополнить другой зеленью, например, укропом, кинзой или использовать смесь разных трав.
Шаг 5:
В сковороде на сильном огне разогрейте растительное масло. Выложите свинину и обжарьте, помешивая, до появления золотистой корочки.
Шаг 6:
Добавьте к мясу грибы. Жарьте, периодически помешивая, до готовности мяса и грибов примерно 10 минут.
Шаг 7:
Убавьте огонь до минимального. Так сметана не свернется от высоких температур Добавьте сметану любой жирности. Все посолите, поперчите и перемешайте. Я еще для вкуса добавила щепотку хмели-сунели. Эта пряность придает блюду изумительный вкус.
Шаг 8:
Тушите на медленном огне под крышкой 5-10 минут до мягкости свинины и грибов. Точное время тушения может немного отличаться от указанного. Это зависит от размера мясных кусочков, силы нагрева и самой сковороды.
Шаг 9:
Готовую свинину с грибами посыпьте измельченной зеленью. Приятного аппетита!
Вместо свежих можно взять замороженные или сушеные грибы (сушеных потребуется в 5-6 раз меньше, чем свежих). Замороженные грибы можно разморозить любым удобным способом (например, в микроволновке на соответствующем режиме - смотрите инструкцию к вашей технике) и слить жидкость. Либо, если количество жидкости в рецепте не критично, использовать не размораживая. Сушеные грибы необходимо хорошо промыть, так как перед сушкой их не моют, а затем замочить в холодной воде не менее, чем на 2-3 часа.
Секреты, лайфхаки и все самые полезные советы читайте в статье: "Сливки и сметана в сливочном соусе: что делать, чтобы не свернулись?"
Так как степень солености, сладости, горечи, остроты, кислоты, жгучести у каждого индивидуальная, всегда добавляйте специи, пряности и приправы, ориентируясь на свой вкус! Если какую-то из приправ вы кладете впервые, то учтите, что есть специи, которые особенно важно не переложить (например, перец чили).
Похожие рецепты
Остальные категории
Комментарии к кулинарному рецепту
Вкусное блюдо, спасибо за рецепт. На гарнир подойдет и картошка, и макароны, и гречка, рис. Я еще готовлю так свинину без сметаны, тоже вкусно.
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
- Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
- Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
- Сметана - 210 ккал/100г
- Свинина жирная - 333 ккал/100г
- Свинина мясная - 357 ккал/100г
- Свинина - нежирное жаркое - 184 ккал/100г
- Свинина - отбивная на косточке - 537 ккал/100г
- Свинина - шницель - 352 ккал/100г
- Свинина - плечо - 593 ккал/100г
- Окорок кабана - 113 ккал/100г
- Свинина - 259 ккал/100г
- Шампиньоны - 24 ккал/100г
- Перец черный молотый - 255 ккал/100г
- Зелень петрушки - 45 ккал/100г
- Масло растительное - 873 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г