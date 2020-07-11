Шаг 1: Как запечь простую лазанью классическую с фаршем в духовке? Подготовьте необходимые продукты. Заранее включите духовку на 190 градусов.

Шаг 2: Лук очистите и нарежьте произвольно некрупными кусочками. Чтобы лук при нарезке не щипал глаза, обмойте его и нож холодной водой.

Шаг 3: На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нём фарш и лук в течение пяти минут, постоянно помешивая. Нужно постараться сделать так, чтоб из фарша не формировались комочки в процессе обжаривания.

Шаг 4: Чеснок почистите и мелко нарубите. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. С помидора предварительно можно снять кожицу. Для этого сделайте крестообразный надрез на каждом помидоре, залейте их кипятком на одну минуту, после чего слейте воду. Благодаря этому кожицу с помидоров снимется без труда. Отправьте в сковороду к фаршу с луком томатную пасту, нарезанные помидоры и чеснок. Добавьте соль по вкусу.

Шаг 5: Всё хорошо перемешайте, убавьте огонь до среднего и тушите фарш под закрытой крышкой около 10 минут. На этом этапе можно добавить к фаршу щепотку базилика или другие любимые специи.

Шаг 6: Пока тушится фарш, приготовьте соус Бешамель. Для этого в сотейнике на маленьком огне растопите сливочное масло.

Шаг 7: Всыпьте муку и, непрерывно помешивая венчиком, слегка её обжарьте на растопленном масле.

Шаг 8: Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать массу венчиком, чтобы не образовалось комочков. Доведите смесь до консистенции густых сливок, снимите с огня и остудите.

Шаг 9: Дно формы для запекания смажьте растительным маслом или застелите пекарской бумагой. Залейте дно соусом Бешамель.

Шаг 10: Первым слоем выложите листы для лазаньи. Если вы используете маленькую форму, в которую с трудом помещается сухой пласт, то листы лучше подержать в кипящей воде около 2-3 минут. Так они станут мягкими и податливыми и их без труда можно будет уложить в любую форму, а лишние края обрезать ножом. Сверху листы снова полейте соусом.

Шаг 11: Следующим слоем выложите фарш и присыпьте его слегка тёртым сыром.

Шаг 12: Залейте фарш соусом. Выкладывайте так слои, пока не заполнится форма. Последний слой с листами нужно очень хорошо залить соусом, особенно края, иначе есть вероятность, что лист теста засохнет и пригорит в процессе приготовления.

Шаг 13: Завершающим слоем посыпьте тёртый сыр.