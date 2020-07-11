Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как запечь простую лазанью классическую с фаршем в духовке? Подготовьте необходимые продукты. Заранее включите духовку на 190 градусов.
Шаг 2:
Лук очистите и нарежьте произвольно некрупными кусочками. Чтобы лук при нарезке не щипал глаза, обмойте его и нож холодной водой.
Шаг 3:
На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нём фарш и лук в течение пяти минут, постоянно помешивая. Нужно постараться сделать так, чтоб из фарша не формировались комочки в процессе обжаривания.
Шаг 4:
Чеснок почистите и мелко нарубите. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. С помидора предварительно можно снять кожицу. Для этого сделайте крестообразный надрез на каждом помидоре, залейте их кипятком на одну минуту, после чего слейте воду. Благодаря этому кожицу с помидоров снимется без труда. Отправьте в сковороду к фаршу с луком томатную пасту, нарезанные помидоры и чеснок. Добавьте соль по вкусу.
Шаг 5:
Всё хорошо перемешайте, убавьте огонь до среднего и тушите фарш под закрытой крышкой около 10 минут. На этом этапе можно добавить к фаршу щепотку базилика или другие любимые специи.
Шаг 6:
Пока тушится фарш, приготовьте соус Бешамель. Для этого в сотейнике на маленьком огне растопите сливочное масло.
Шаг 7:
Всыпьте муку и, непрерывно помешивая венчиком, слегка её обжарьте на растопленном масле.
Шаг 8:
Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать массу венчиком, чтобы не образовалось комочков. Доведите смесь до консистенции густых сливок, снимите с огня и остудите.
Шаг 9:
Дно формы для запекания смажьте растительным маслом или застелите пекарской бумагой. Залейте дно соусом Бешамель.
Шаг 10:
Первым слоем выложите листы для лазаньи. Если вы используете маленькую форму, в которую с трудом помещается сухой пласт, то листы лучше подержать в кипящей воде около 2-3 минут. Так они станут мягкими и податливыми и их без труда можно будет уложить в любую форму, а лишние края обрезать ножом. Сверху листы снова полейте соусом.
Шаг 11:
Следующим слоем выложите фарш и присыпьте его слегка тёртым сыром.
Шаг 12:
Залейте фарш соусом. Выкладывайте так слои, пока не заполнится форма. Последний слой с листами нужно очень хорошо залить соусом, особенно края, иначе есть вероятность, что лист теста засохнет и пригорит в процессе приготовления.
Шаг 13:
Завершающим слоем посыпьте тёртый сыр.
Шаг 14:
Отправьте лазанью в разогретую до 190-200 градусов духовку на 30-35 минут. Ориентируйтесь на то, что на лазанье должна образоваться аппетитная золотистая корочка. Готовое блюдо выньте из духовки и дайте настояться около 10 минут. Разрежьте лазанью на порции и разложите по тарелкам. Подавать горячей. приятного аппетита!
Сыр для этого блюда подойдет любой — твердый, полутвердый, мягкий, типа моцареллы. Главное, чтобы он был вкусным, качественным, без заменителей молочных жиров и хорошо плавился.
Любые масла полезны только до достижения определённой температуры - точки дымления, при которой масло начинает гореть и в нём образуются токсичные вещества, в том числе канцерогены. Как определиться с температурой обжаривания и выбрать лучшее масло для жарки, а какое лучше не использовать совсем, читайте здесь.
Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией об особенностях духовок!
Для этого рецепта подойдет любая жаропрочная форма. Если используете силиконовую форму, то промазывать ее маслом или маргарином не нужно. А вот металлическую, керамическую или стеклянную посуду лучше слегка смазать растительным маслом, чтобы выпечка не пригорела.
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Комментарии к кулинарному рецепту
Супер. Люблю лазанью.
А вот летом можно такой вариант лазаньи с овощами и без фарша готовить.
Спасибо большое за простой рецепт лазанья в духовке с фаршем, это мой первый опыт. Раньше готовила с кабачком вместо листов лазаньи, более летний вариант. Получилось очень сытно, запах умопомрачительный, муж крутился возле таймера, ждал, когда можно будет попробовать. У меня был свиной фарш и немного куриного, поэтому ужин был достаточно жирным, но очень вкусным)
Думаю, в следующий раз буду готовить с говяжьим фаршем, все-таки это классика)
Алёна, спасибо за аппетитное фото и комментарий! Рада, что всё понравилось
Рецепт лазаньи - просто невероятный! Я очень рада, что решила попробовать приготовить его дома. Это блюдо является воплощением итальянской кухни - сочная мясная начинка, ароматный соус и сыр, все слои великолепно сочетаются в каждом кусочке.
Получилась вкуснейшая лазанья, каждый слой завершала щедрым слоем сыра. Спасибо автору!муж доволен! Листы лазанья готовила сама, раскатывала потоньше, поэтому лазанья вышла наинежнейшая. Вспомнила мультик детства-Гарфилд.
Отличный рецепт, потрясающая лазанья!
Использовала домашние пшеничные листы лазаньи и готовый фарш из говядины (для бургеров)
Соуса сделала на треть больше, можно было бы и еще добавить :)
Пропустила через большое сито под конец, чтобы убрать маленькие редкие комочки
При тушении фарша добавила орегано, базилик, паприку, черный молотый перец, раза в два больше чеснока. Паприка очень хорошо подошла!
Сыра использовала больше чем в рецепте - моцарелла между слоями и сверху около 100 г сыра эмменталь тертого.
Выпекала 30 мин 200 гр, еще 30 мин 180 гр. Потом лазанья мин 15 в приоткрытой духовке постояла
Спасибо за простой рецепт. Очень сытно и вкусно. Моей семье понравилась классическая лазанья с фаршем.
Tanyusha, я рада, что всё пришлось по вкусу Благодарю за отзыв!
Здравствуйте!
Подскажите вы использовали крышку с формой или у вас духовка с верхним подогревом?
Доброго времени суток! У меня электрическая духовка с верхним подогревом.
Первый раз готовила классическую лазанью! Спасибо за рецепт, все получилось! Очень вкусно! Только сыром забыла сверху присыпать
Замечательный рецепт Лазанья классическая с фаршем в духовке простая.
Вкусно и очень сытно. Пахнет восхитительно, аж слюнки текут пока готовится
Конечно для любителей чеснока и лука рекомендую взять побольше.
Готовится безумно быстро и легко)
Спасибо за рецепт!!
Отличный рецепт! Пропорции замечательные, на мой вкус! Получилось безумно вкусно. Спасибо!
Спасибо за такой простой и классный рецепт Лазанья классическая с фаршем в духовке простая😍 Получилось с первого раза и очень вкусно🙌🏻
Мой любимый рецепт лазаньи с классическим соусом "Бешамель". Начинку предпочитаю делать из свиного фарша с луком. Не самый простой рецепт для приготовления, как по времени, так и по количеству ингредиентов, но результат превосходит все ожидания, очень вкусно. Автору спасибо за рецепт!
Супер рецепт. Все готовила по граммам и миллилитрам) Очень вкусно! Использовала фарш из куриных бёдер (он хоть нитакой жирный) приправа- чеснок, томаты, базилик и мускатный орех.
Первый раз готовил лазанью по этому рецепту.
Девушка оценила, сказала очень вкусно, буду радовать тогда время от времени. Самому тоже понравилось. Довольно просто готовить, ингредиенты все есть в каждом лабазе, кроме листьев лазаньи) А так изумительно, готовил на 12 порций вроде. Где 1200 гр фарша. Самое то, меньше не вижу смысла париться.
Спасибо большое за рецепт! Первый раз готовил как "праздничный обед", мало того, что шокировал самим фактом готовки, так еще и сказали, что вышло очень вкусно и сочно. Все в восторге!
Спасибо за отличнй рецепт. Немного видоизменила. Сыра взяла 300 гр. Масла сливочного 100 гр (мне кажется, сейчас в магазинах масло хоть и 82% жирности заявлено, это далеко не так). И верхний слой не заполняла листами - почему- то они сохнут, даже при хорошей заливке и сыре, просто оставила фарш, посыпанный сыром и залитый соусом.
Наталия, я очень рада, что у Вас получилась вкусная лазанья! Благодарю за фото и отзыв!
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Лук - 41 ккал / 100 г
- Помидоры - 23 ккал / 100 г
- Молоко коровье цельное - 68 ккал / 100 г
- Молоко 3,5% жирности - 64 ккал / 100 г
- Молоко 3,2% жирности - 60 ккал / 100 г
- Молоко 1,5% жирности - 47 ккал / 100 г
- Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал / 100 г
- Молоко 2,5% жирности - 54 ккал / 100 г
- Сыр «голландский» - 352 ккал / 100 г
- Сыр «швейцарский» - 335 ккал / 100 г
- Сыр «российский» - 366 ккал / 100 г
- Сыр «костромской» - 345 ккал / 100 г
- Сыр «ярославский» - 361 ккал / 100 г
- Сыр «Алтайский» 50% жирности - 356 ккал / 100 г
- Сыр «советский» - 400 ккал / 100 г
- Сыр «степной» - 362 ккал / 100 г
- Сыр «угличский» - 347 ккал / 100 г
- Сыр «пошехонский» - 350 ккал / 100 г
- Сыр «ламбер» - 377 ккал / 100 г
- Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности - 400 ккал / 100 г
- Сыр «честер» 50 % - ной жирности - 363 ккал / 100 г
- Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности - 340 ккал / 100 г
- Сыр с грибами 50 % - ной жирности - 395 ккал / 100 г
- Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности - 420 ккал / 100 г
- Сыр «гауда» 45 % - ной жирности - 356 ккал / 100 г
- Сыр «аиадеус» - 364 ккал / 100 г
- Сыр «дом блан» (полутвердый) - 360 ккал / 100 г
- Сыр «ло спальмино» - 61 ккал / 100 г
- Сыр «эторки» (овечий, твердый) - 401 ккал / 100 г
- Сыр белый - 100 ккал / 100 г
- Сыр желтый жирный - 260 ккал / 100 г
- Алтайский сыр - 355 ккал / 100 г
- Каунасский сыр - 355 ккал / 100 г
- Латвийский сыр - 316 ккал / 100 г
- Сыр лимбургер - 327 ккал / 100 г
- Литовский сыр - 250 ккал / 100 г
- Озерный сыр - 350 ккал / 100 г
- Грюйер сыр - 396 ккал / 100 г
- Чеснок - 143 ккал / 100 г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал / 100 г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал / 100 г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал / 100 г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал / 100 г
- Масло топленое - 869 ккал / 100 г
- Смешанный мясной фарш - 351 ккал / 100 г
- Масло растительное - 873 ккал / 100 г
- Томатная паста - 28 ккал / 100 г
- Соль - 0 ккал / 100 г
- Мука пшеничная - 364 ккал / 100 г
- Листы лазаньи - 337 ккал / 100 г
- Душистый перец - 263 ккал / 100 г