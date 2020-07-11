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Лазанья классическая с фаршем в духовке простая

Вкусная, сытная, ароматная. Пальчики оближешь! Запечь лазанью классическую с фаршем в духовке сможет даже начинающая хозяйка, ведь это довольно просто и легко. Готовое блюдо обязательно порадует своим вкусом. Бархатный и сливочный соус Бешамель делает лазанью очень нежной.
Аля ЖемчужинкаAuthor avatar
Автор рецепта
Лазанья классическая с фаршем в духовке простая
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1 5375 628 353

Состав / ингредиенты

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Таблица перевода объемных мер
Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 21% 8 г
Жиры 38% 15 г
Углеводы 41% 16 г
237 ккал
ГИ: 19 / 69 / 13

Пошаговое приготовление

Общее время приготовления: 40 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как запечь простую лазанью классическую с фаршем в духовке? Подготовьте необходимые продукты. Заранее включите духовку на 190 градусов.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Лук очистите и нарежьте произвольно некрупными кусочками. Чтобы лук при нарезке не щипал глаза, обмойте его и нож холодной водой.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    На сковороде разогрейте растительное масло и обжарьте на нём фарш и лук в течение пяти минут, постоянно помешивая. Нужно постараться сделать так, чтоб из фарша не формировались комочки в процессе обжаривания.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Чеснок почистите и мелко нарубите. Помидоры помойте и нарежьте кубиками. С помидора предварительно можно снять кожицу. Для этого сделайте крестообразный надрез на каждом помидоре, залейте их кипятком на одну минуту, после чего слейте воду. Благодаря этому кожицу с помидоров снимется без труда. Отправьте в сковороду к фаршу с луком томатную пасту, нарезанные помидоры и чеснок. Добавьте соль по вкусу.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Всё хорошо перемешайте, убавьте огонь до среднего и тушите фарш под закрытой крышкой около 10 минут. На этом этапе можно добавить к фаршу щепотку базилика или другие любимые специи.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Пока тушится фарш, приготовьте соус Бешамель. Для этого в сотейнике на маленьком огне растопите сливочное масло.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Всыпьте муку и, непрерывно помешивая венчиком, слегка её обжарьте на растопленном масле.

  9. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Постепенно влейте молоко, продолжая перемешивать массу венчиком, чтобы не образовалось комочков. Доведите смесь до консистенции густых сливок, снимите с огня и остудите.

  10. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Дно формы для запекания смажьте растительным маслом или застелите пекарской бумагой. Залейте дно соусом Бешамель.

  11. Шаг 10:

    Шаг 10.

    Первым слоем выложите листы для лазаньи. Если вы используете маленькую форму, в которую с трудом помещается сухой пласт, то листы лучше подержать в кипящей воде около 2-3 минут. Так они станут мягкими и податливыми и их без труда можно будет уложить в любую форму, а лишние края обрезать ножом. Сверху листы снова полейте соусом.

  12. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Следующим слоем выложите фарш и присыпьте его слегка тёртым сыром.

  13. Шаг 12:

    Шаг 12.

    Залейте фарш соусом. Выкладывайте так слои, пока не заполнится форма. Последний слой с листами нужно очень хорошо залить соусом, особенно края, иначе есть вероятность, что лист теста засохнет и пригорит в процессе приготовления.

  14. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Завершающим слоем посыпьте тёртый сыр.

  15. Шаг 14:

    Шаг 14.

    Отправьте лазанью в разогретую до 190-200 градусов духовку на 30-35 минут. Ориентируйтесь на то, что на лазанье должна образоваться аппетитная золотистая корочка. Готовое блюдо выньте из духовки и дайте настояться около 10 минут. Разрежьте лазанью на порции и разложите по тарелкам. Подавать горячей. приятного аппетита!

Сыр для этого блюда подойдет любой — твердый, полутвердый, мягкий, типа моцареллы. Главное, чтобы он был вкусным, качественным, без заменителей молочных жиров и хорошо плавился.

Любые масла полезны только до достижения определённой температуры - точки дымления, при которой масло начинает гореть и в нём образуются токсичные вещества, в том числе канцерогены. Как определиться с температурой обжаривания и выбрать лучшее масло для жарки, а какое лучше не использовать совсем, читайте здесь.

Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией об особенностях духовок!

Для этого рецепта подойдет любая жаропрочная форма. Если используете силиконовую форму, то промазывать ее маслом или маргарином не нужно. А вот металлическую, керамическую или стеклянную посуду лучше слегка смазать растительным маслом, чтобы выпечка не пригорела.



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Комментарии к кулинарному рецепту

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♥+♥Irina
♥+♥Irina

Супер. Люблю лазанью. Мечты
А вот летом можно такой вариант лазаньи с овощами и без фарша готовить. Нямка

Смотри видеоВегетарианская лазанья
+2
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Алена Сей
Алена Сей
Моя оценка рецепта:

Спасибо большое за простой рецепт лазанья в духовке с фаршем, это мой первый опыт. Раньше готовила с кабачком вместо листов лазаньи, более летний вариант. Получилось очень сытно, запах умопомрачительный, муж крутился возле таймера, ждал, когда можно будет попробовать. У меня был свиной фарш и немного куриного, поэтому ужин был достаточно жирным, но очень вкусным)
Думаю, в следующий раз буду готовить с говяжьим фаршем, все-таки это классика)

+37
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Алёна, спасибо за аппетитное фото и комментарий! Букетик Рада, что всё понравилось Любовь

+12
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Тася #47
Тася #47
Моя оценка рецепта:

Рецепт лазаньи - просто невероятный! Я очень рада, что решила попробовать приготовить его дома. Это блюдо является воплощением итальянской кухни - сочная мясная начинка, ароматный соус и сыр, все слои великолепно сочетаются в каждом кусочке.

+46
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Как аппетитно! Благодарю за отзыв! Цветочек

0
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Крис #62
Крис #62
Моя оценка рецепта:

Получилась вкуснейшая лазанья, каждый слой завершала щедрым слоем сыра. Спасибо автору!муж доволен! Листы лазанья готовила сама, раскатывала потоньше, поэтому лазанья вышла наинежнейшая. Вспомнила мультик детства-Гарфилд.

+31
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Спасибо большое за отзыв и фото! Рада, что Вам понравилось Любовь

+2
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BoraBora
BoraBora
Моя оценка рецепта:

Отличный рецепт, потрясающая лазанья!

Использовала домашние пшеничные листы лазаньи и готовый фарш из говядины (для бургеров)

Соуса сделала на треть больше, можно было бы и еще добавить :)
Пропустила через большое сито под конец, чтобы убрать маленькие редкие комочки

При тушении фарша добавила орегано, базилик, паприку, черный молотый перец, раза в два больше чеснока. Паприка очень хорошо подошла!

Сыра использовала больше чем в рецепте - моцарелла между слоями и сверху около 100 г сыра эмменталь тертого.

Выпекала 30 мин 200 гр, еще 30 мин 180 гр. Потом лазанья мин 15 в приоткрытой духовке постояла

+18
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Отличный результат Супер Благодарю за фото и отзыв! Любовь

0
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Tanyusha 22.02.
Tanyusha 22.02.

Спасибо за простой рецепт. Очень сытно и вкусно. Моей семье понравилась классическая лазанья с фаршем.

+33
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Tanyusha, я рада, что всё пришлось по вкусу Улыбка Благодарю за отзыв! Цветочек

+8
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ksyu #5
ksyu #5

Спасибо огромное за простой рецепт лазанья с фаршем. Ну очень вкусно 🍽🥀

+18
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Lilithiana
Lilithiana

Здравствуйте!
Подскажите вы использовали крышку с формой или у вас духовка с верхним подогревом?

+6
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Доброго времени суток! У меня электрическая духовка с верхним подогревом.

0
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Екатерина #1559
Екатерина #1559

Первый раз готовила классическую лазанью! Спасибо за рецепт, все получилось! Очень вкусно! Только сыром забыла сверху присыпать

+24
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Екатерина, благодарю за отзыв! Рада, что у Вас всё получилось Любовь

+12
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Pathology
Pathology

Замечательный рецепт Лазанья классическая с фаршем в духовке простая. Вкуснятина
Вкусно и очень сытно. Пахнет восхитительно, аж слюнки текут пока готовится
Конечно для любителей чеснока и лука рекомендую взять побольше.
Готовится безумно быстро и легко)
Спасибо за рецепт!! Красота!

+27
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Надежда Б
Надежда Б

Отличный рецепт! Пропорции замечательные, на мой вкус! Получилось безумно вкусно. Спасибо!

+6
Цитировать Ответить
Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Надежда, благодарю за отзыв! Улыбка

0
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Konata557
Konata557

Отличный рецепт. Готовила лазанью в духовке в первый раз, получилось вкусно

+12
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Рената #12
Рената #12

Спасибо за такой простой и классный рецепт Лазанья классическая с фаршем в духовке простая😍 Получилось с первого раза и очень вкусно🙌🏻

+42
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Сергей Пушкарский
Сергей Пушкарский

Мой любимый рецепт лазаньи с классическим соусом "Бешамель". Начинку предпочитаю делать из свиного фарша с луком. Не самый простой рецепт для приготовления, как по времени, так и по количеству ингредиентов, но результат превосходит все ожидания, очень вкусно. Автору спасибо за рецепт!

Лазанья 3
Лазанья 2
Лазанья 1
+13
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Очень рада, что Вам понравилось! Благодарю за отзыв! Улыбка

0
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Ирина #4534
Ирина #4534

Супер рецепт. Все готовила по граммам и миллилитрам) Очень вкусно! Использовала фарш из куриных бёдер (он хоть нитакой жирный) приправа- чеснок, томаты, базилик и мускатный орех.

+15
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Sower11
Sower11

Первый раз готовил лазанью по этому рецепту.
Девушка оценила, сказала очень вкусно, буду радовать тогда время от времени. Самому тоже понравилось. Довольно просто готовить, ингредиенты все есть в каждом лабазе, кроме листьев лазаньи) А так изумительно, готовил на 12 порций вроде. Где 1200 гр фарша. Самое то, меньше не вижу смысла париться.

+6
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Дмитрий #532
Дмитрий #532
Моя оценка рецепта:

Сделал по Вашему рецепту лазанью. Огонь!
Спасибо! Супер

+18
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Soven Jr
Soven Jr

Спасибо большое за рецепт! Первый раз готовил как "праздничный обед", мало того, что шокировал самим фактом готовки, так еще и сказали, что вышло очень вкусно и сочно. Все в восторге!

+18
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Лэйля
Лэйля
Моя оценка рецепта:

Первый раз готовила , очень вкусно получилось👍🔥Спасибо большое за рецепт.

+18
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Рада, что у Вас все получилось Восторг Спасибо за фото и отзыв! Букетик

+6
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НаталияПетрова
НаталияПетрова
Моя оценка рецепта:

Спасибо за отличнй рецепт. Немного видоизменила. Сыра взяла 300 гр. Масла сливочного 100 гр (мне кажется, сейчас в магазинах масло хоть и 82% жирности заявлено, это далеко не так). И верхний слой не заполняла листами - почему- то они сохнут, даже при хорошей заливке и сыре, просто оставила фарш, посыпанный сыром и залитый соусом.

+18
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Аля Жемчужинка
Аля Жемчужинка (Автор)

Наталия, я очень рада, что у Вас получилась вкусная лазанья! Благодарю за фото и отзыв! Красота!

+6
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Лук - 41 ккал / 100 г
  • Помидоры - 23 ккал / 100 г
  • Молоко коровье цельное - 68 ккал / 100 г
  • Молоко 3,5% жирности - 64 ккал / 100 г
  • Молоко 3,2% жирности - 60 ккал / 100 г
  • Молоко 1,5% жирности - 47 ккал / 100 г
  • Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал / 100 г
  • Молоко 2,5% жирности - 54 ккал / 100 г
  • Сыр «голландский» - 352 ккал / 100 г
  • Сыр «швейцарский» - 335 ккал / 100 г
  • Сыр «российский» - 366 ккал / 100 г
  • Сыр «костромской» - 345 ккал / 100 г
  • Сыр «ярославский» - 361 ккал / 100 г
  • Сыр «Алтайский» 50% жирности - 356 ккал / 100 г
  • Сыр «советский» - 400 ккал / 100 г
  • Сыр «степной» - 362 ккал / 100 г
  • Сыр «угличский» - 347 ккал / 100 г
  • Сыр «пошехонский» - 350 ккал / 100 г
  • Сыр «ламбер» - 377 ккал / 100 г
  • Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности - 400 ккал / 100 г
  • Сыр «честер» 50 % - ной жирности - 363 ккал / 100 г
  • Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности - 340 ккал / 100 г
  • Сыр с грибами 50 % - ной жирности - 395 ккал / 100 г
  • Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности - 420 ккал / 100 г
  • Сыр «гауда» 45 % - ной жирности - 356 ккал / 100 г
  • Сыр «аиадеус» - 364 ккал / 100 г
  • Сыр «дом блан» (полутвердый) - 360 ккал / 100 г
  • Сыр «ло спальмино» - 61 ккал / 100 г
  • Сыр «эторки» (овечий, твердый) - 401 ккал / 100 г
  • Сыр белый - 100 ккал / 100 г
  • Сыр желтый жирный - 260 ккал / 100 г
  • Алтайский сыр - 355 ккал / 100 г
  • Каунасский сыр - 355 ккал / 100 г
  • Латвийский сыр - 316 ккал / 100 г
  • Сыр лимбургер - 327 ккал / 100 г
  • Литовский сыр - 250 ккал / 100 г
  • Озерный сыр - 350 ккал / 100 г
  • Грюйер сыр - 396 ккал / 100 г
  • Чеснок - 143 ккал / 100 г
  • Масло сливочное 82% - 734 ккал / 100 г
  • Масло любительское несоленое - 709 ккал / 100 г
  • Масло крестьянское несоленое - 661 ккал / 100 г
  • Масло крестьянское соленое - 652 ккал / 100 г
  • Масло топленое - 869 ккал / 100 г
  • Смешанный мясной фарш - 351 ккал / 100 г
  • Масло растительное - 873 ккал / 100 г
  • Томатная паста - 28 ккал / 100 г
  • Соль - 0 ккал / 100 г
  • Мука пшеничная - 364 ккал / 100 г
  • Листы лазаньи - 337 ккал / 100 г
  • Душистый перец - 263 ккал / 100 г
Калорийность продуктов: Фарш мясной, Помидоры, Лук, Листы лазаньи, Чеснок, Томатная паста, Твёрдый сыр, Растительное масло, Соль, Сливочное масло, Молоко, Пшеничная мука, Душистый перец