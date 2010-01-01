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Каталог рецептов

Домашние рецепты приготовления блюд с фото

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Джем из красной смородины в хлебопечке
Джем из красной смородины в хлебопечке
Клубничный крем для торта
Клубничный крем для торта
Свиная рулька в пиве запеченная в духовке
Свиная рулька в пиве запеченная в духовке
Сыроежки маринованные на зиму
Сыроежки маринованные на зиму
Варенье из тыквы с курагой на зиму
Варенье из тыквы с курагой на зиму
Чалоп узбекская окрошка
Чалоп узбекская окрошка
Финский пирог с черникой
Финский пирог с черникой
Чесночный соус для шаурмы в домашних условиях
Чесночный соус для шаурмы в домашних условиях
Утка в майонезе в духовке целиком
Утка в майонезе в духовке целиком
Имбирь с лимоном и медом для иммунитета и для похудения
Имбирь с лимоном и медом для иммунитета и для похудения
Рождественский пирог с сухофруктами и орехами
Рождественский пирог с сухофруктами и орехами
Десерт Птичье молоко из сметаны с желатином
Десерт Птичье молоко из сметаны с желатином
Гречневая лапша с овощами
Гречневая лапша с овощами
Сочная и мягкая голень индейки в сливках в духовке
Сочная и мягкая голень индейки в сливках в духовке
Мясо по китайски с овощами
Мясо по китайски с овощами
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Самые популярные подборки рецептов

Блюда с помидорами
Блюда с помидорами
Пироги
Пироги
Блюда со свеклой
Блюда со свеклой
Блюда с чесноком
Блюда с чесноком
Блюда с морковью
Блюда с морковью
Каша
Каша
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Самые лучшие рецепты

Грибная икра из опят на зиму
Грибная икра из опят на зиму
Маринованные огурцы на зиму без стерилизации
Маринованные огурцы на зиму без стерилизации
Соленые огурцы на зиму холодным способом в банках
Соленые огурцы на зиму холодным способом в банках
Цветная капуста в кляре на сковороде
Цветная капуста в кляре на сковороде
Баклажаны на сковороде с чесноком
Баклажаны на сковороде с чесноком
Лечо из перца, моркови и лука на зиму
Лечо из перца, моркови и лука на зиму
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Кабачки дольками в духовке
Кабачки дольками в духовке
Воздушные оладьи на кефире
Воздушные оладьи на кефире
Салат из кабачков пальчики оближешь на зиму
Салат из кабачков пальчики оближешь на зиму
Заливной пирог с курицей и картошкой
Заливной пирог с курицей и картошкой
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат Тещин язык из огурцов на зиму
Салат Тещин язык из огурцов на зиму
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Кулинарный журнал Август 2020

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Ropotushka
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Кулинарные рецепт с фото для тех, кто любит свою семью

Нередко молодые да и не очень молодые хозяйки приготовление вкусных блюд и еды в домашних условиях превращают в принудительный и скучный труд. Перегружая стол одними мясными или, наоборот, только овощными и крупяными блюдами, часто вызывают неудовольствие со стороны членов семьи. Бывает, что хозяйка, приспособившись к изготовлению того или иного блюда, не хочет расширить свое кулинарное мастерство и закармливает семью, скажем, котлетами чуть ли не семь дней в неделю. Посетите наш кулинарный сайт и вы найдете новые простые рецепты вкусных блюд с фото для вашего домашнего меню.

Иногда наши женщины пытаются вырваться из однообразия своего меню и ломают голову, что бы такое приготовить новенькое и вкусненькое. Не стоит мучиться и пытаться вспомнить, чем кормит соседка своего мужа, который глаз с нее не сводит, а дети - первые ученики в школе, просто загляните на сайт и посмотрите наши кулинарные рецепты с фото. Добавьте к ним свою фантазию и желание удивить и побаловать свою семью, и вы приготовите уникальное, сногсшибательное блюдо.

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