Вторые горячие блюда - 9962 домашних вкусных рецепта приготовления

Каши – огромный класс вторых горячих блюд. Их варят на молоке, воде и бульонах. Для вегетарианцев это источник клетчатки, углеводов и белка, для мясоедов – углеводный гарнир. С ними подают соусы, подливки, котлеты и жареное мясо (или запеченное), рагу. Чтобы, разогревая кашу, преподнести ее по-новому, запеките ее в духовке под сыром, перемежая овощными или мясными слоями (или обоими, так вкуснее).

Мясо – обязательный «момент» мужского меню. Его обжаривают в масле и жире, запекают в духовом шкафу, тушат в горшочках или мультиварке (часто с картофелем и другими пасленовыми или кореньями). Вторые горячие блюда из курицы, говядины, свинины, баранины и дичи по-домашнему вкусны со свежими салатами, а из теплого им подходят пюре, паста (макароны) и картофель (хотя медики говорят, что эти продукты в паре плохо усваиваются организмом).

Кабачки, баклажаны, тыква, картошка, помидоры, многообразие капусты, лук, морковка и свекла – база прекрасных рецептов «на после супа».

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