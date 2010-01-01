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Каталог рецептов

Вторые горячие блюда - 9962 домашних вкусных рецепта приготовления

Вторые горячие блюда – основа рациона каждой семьи. В каждой кухне мира таких домашних вариантов приготовления – сотни и тысячи. Мясные, овощные, крупяные и смешанные, с травами и соусами, из пароварки, духовки, мультиварки, да и просто с плиты... Читай дальше…

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Печень на сковороде
Печень на сковороде
Простое, вкусное и низкокалорийное блюдо!
152 ккал
35 мин
состав
Стейк рибай на сковороде гриль
Стейк рибай на сковороде гриль
Читай, как приготовить самый вкусный стейк твоей жизни! Не пожалеешь!
217 ккал
15 мин
состав
Цветная капуста в кляре на сковороде
Цветная капуста в кляре на сковороде
Простое и очень легкое в приготовлении блюдо в кляре!
268 ккал
30 мин
состав
Жареная говядина на сковороде
Жареная говядина на сковороде
Универсальное мясное блюдо под любой гарнир.
204 ккал
1 ч 10 мин
состав
Рис на сковороде
Рис на сковороде
Отличный гарнир на все случаи жизни! Быстро и вкусно!
138 ккал
30 мин
состав
Индейка на сковороде
Индейка на сковороде
Вкусное полезное мясо идейки, приготовленное на сковороде.
136 ккал
30 мин
состав
Макароны на сковороде
Макароны на сковороде
Очень вкусное блюдо из макарон на гарнир к обеду или ужину!
130 ккал
25 мин
состав
Творожная запеканка как в детском саду
Творожная запеканка как в детском саду
Нежная запеканка со вкусом детства!
229 ккал
1 ч 40 мин
состав
Ленивые голубцы с рисом капустой и фаршем в кастрюле
Ленивые голубцы с рисом капустой и фаршем в кастрюле
Вкуснейшие ленивые голубцы в томатно-сметанном соусе
238 ккал
1 ч 50 мин
состав
Картошка с мясом по французски в духовке
Картошка с мясом по французски в духовке
Свинина с картофелем под румяной сырной корочкой!
190 ккал
1 ч 30 мин
состав
Домашняя пицца в духовке с колбасой
Домашняя пицца в духовке с колбасой
Вкусная домашняя пицца с тонким воздушным тестом.
217 ккал
2 ч
состав
Драники картофельные классические
Драники картофельные классические
Вкусное и сытное блюдо для повседневного меню.
167 ккал
40 мин
состав
Свинина с картошкой в духовке
Свинина с картошкой в духовке
Мясо и гарнир запекаются вместе и экономят время.
181 ккал
3 ч
состав
Жареное мясо на сковороде
Жареное мясо на сковороде
Жаренное мясо на сковроде - быстрый, сытный и вкусный обед!
220 ккал
45 мин
состав
Плов на сковороде с курицей
Плов на сковороде с курицей
Очень вкусное, ароматное и сытное блюдо для обеда и ужина!
176 ккал
50 мин
состав
Паста карбонара с беконом и сливками классическая
Паста карбонара с беконом и сливками классическая
Гордость итальянской кухни - рецепт пасты всего за 9 шагов
333 ккал
35 мин
состав
Сочные котлеты из фарша на сковороде
Сочные котлеты из фарша на сковороде
Вкусное и сытное блюдо для ежедневного меню!
272 ккал
1 ч
состав
Куриная печень с луком на сковороде
Куриная печень с луком на сковороде
Простое и быстрое в приготовлении, вкусное и сытное блюдо!
129 ккал
30 мин
состав
Жареная морковь с луком на сковороде
Жареная морковь с луком на сковороде
Яркая полезная сочная морковь, обжаренная в масле с луком.
104 ккал
30 мин
состав
Пышная творожная запеканка в духовке
Пышная творожная запеканка в духовке
Легкая, воздушная, тающая во рту запеканка!
197 ккал
1 ч 30 мин
состав
Пышный омлет на сковороде
Пышный омлет на сковороде
Классический омлет на сковороде быстро и просто!
179 ккал
15 мин
состав
Баклажаны на сковороде с чесноком
Баклажаны на сковороде с чесноком
Лёгкий, ароматный, веганский овощной гарнир!
122 ккал
25 мин
состав
Тушеный рис с тыквой
Тушеный рис с тыквой
Аппетитное блюдо на каждый день для всей семьи. Полезно!
197 ккал
1 ч
состав
Капустные голубцы из свежей капусты с мясом в кастрюле
Капустные голубцы из свежей капусты с мясом в кастрюле
Их свежей молодой капусты голубцы будут особенно нежными.
136 ккал
2 ч 20 мин
состав
Мясо по французски с сыром и помидорами в духовке
Мясо по французски с сыром и помидорами в духовке
Готовится просто и быстро. Получается всегда!
291 ккал
1 ч
состав
Свинина с помидорами, сыром и луком в духовке запеченная
Свинина с помидорами, сыром и луком в духовке запеченная
Нежная свинина в луковом маринаде с помидорами и сыром!
176 ккал
50 мин
состав
Курица с хрустящей корочкой в духовке целиком
Курица с хрустящей корочкой в духовке целиком
Очень вкусная курочка с аппетитной корочкой!
254 ккал
2 ч 30 мин
состав
Фаршированные перцы с томатной пастой в кастрюле
Фаршированные перцы с томатной пастой в кастрюле
Приготовь вкусное, яркое и сытное блюдо быстро и просто.
120 ккал
1 ч 15 мин
состав
Отбивные из свинины на сковороде
Отбивные из свинины на сковороде
Очень популярное и быстрое блюдо из мяса!
298 ккал
1 ч
состав
Жареные пельмени на сковороде
Жареные пельмени на сковороде
Вкусное и интересное блюдо для обеда или ужина!
253 ккал
1 ч
состав
Азу с солеными огурцами из говядины по татарски
Азу с солеными огурцами из говядины по татарски
Это как гуляш, только с солеными огурцами!
113 ккал
1 ч 30 мин
состав
Мясо в духовке с помидором сыром и грибами
Мясо в духовке с помидором сыром и грибами
Вкусное и сытное мясо для твоего стола!!!
211 ккал
1 ч
состав
Лаваш с яйцом на сковороде
Лаваш с яйцом на сковороде
От всей души рекомендую приготовить и попробовать!
135 ккал
30 мин
состав
Морковь тушеная с луком и сметаной
Морковь тушеная с луком и сметаной
Готовить элементарно просто, а как же вкусно!
100 ккал
40 мин
состав
Мясо со сливочно-грибным соусом
Мясо со сливочно-грибным соусом
Готовится быстро и несложно, а на столе смотрится шикарно
282 ккал
1 ч 20 мин
состав
Курица с чесноком и лавровым листом в духовке
Курица с чесноком и лавровым листом в духовке
Лавровые листья придаю курице очень сильный пряный аромат.
263 ккал
1 ч 20 мин
состав
Курица с сыром в духовке
Курица с сыром в духовке
Запеченное в духовке куриное филе в сырном соусе!
178 ккал
40 мин
состав
Жареные сосиски на сковороде
Жареные сосиски на сковороде
Оригинальная подача самых простых жареных сосисок.
306 ккал
10 мин
состав
Запечённый ананас с сыром в духовке на праздник
Запечённый ананас с сыром в духовке на праздник
Сладость ананаса и пикантность сыра подчеркнут вкус курицы.
145 ккал
1 ч
состав
Домашняя тушенка в автоклаве куриная
Домашняя тушенка в автоклаве куриная
Восхитительное домашнее блюдо, которое прекрасно хранится.
229 ккал
6 ч
состав
Жульен с курицей и грибами в духовке
Жульен с курицей и грибами в духовке
Попробуй жульен один раз и будешь готовить его постоянно!
161 ккал
45 мин
состав
Сочный правильный стейк из свинины на сковороде
Сочный правильный стейк из свинины на сковороде
Научись готовить сочное мясо по этому рецепту!
300 ккал
50 мин
состав
Баклажаны тушеные с овощами быстро и просто
Баклажаны тушеные с овощами быстро и просто
Легкое и вкусное блюдо для полезного перекуса!
29 ккал
30 мин
состав
Мясо по французски из свинины с помидорами
Мясо по французски из свинины с помидорами
Даже с годами это блюдо не теряет своей популярности.
222 ккал
50 мин
состав
Макароны в сливочном соусе
Макароны в сливочном соусе
Макароны с соусом — всегда хорошая идея!
338 ккал
20 мин
состав
Гуляш из свинины на сковороде с подливкой
Гуляш из свинины на сковороде с подливкой
Гуляш из свинины на сковороде с подливкой - отличный обед!
117 ккал
1 ч
состав
Домашняя колбаса жареная на сковороде
Домашняя колбаса жареная на сковороде
Самая вкусная жареная колбаса - та, которую приготовил сам.
316 ккал
13 ч 20 мин
состав
Котлеты из мясного фарша в духовке
Котлеты из мясного фарша в духовке
Нежные, сочные и полезные котлеты в духовке!
231 ккал
1 ч
состав
Пельмени домашние классические
Пельмени домашние классические
Классические пельмени – вот это правильные пельмени.
206 ккал
1 ч 10 мин
состав
Рисовая каша с тыквой на молоке
Рисовая каша с тыквой на молоке
Вкусная, нежная, ароматная тыквенная каша с рисом к завтраку
93 ккал
35 мин
состав
Пшенная каша в тыкве
Пшенная каша в тыкве
Каша с интересной подачей, да ещё и кастрюлю мыть не нужно!
69 ккал
1 ч
состав
Красная рыба в сливочном соусе
Красная рыба в сливочном соусе
Красная рыба и сливки - классичечкое и удачное сочетание.
267 ккал
1 ч
состав
Курица кусочками в духовке
Курица кусочками в духовке
Вкусная и сытная курица для твоего стола!
305 ккал
2 ч 30 мин
состав
Свиные ребра в духовке
Свиные ребра в духовке
Сочные, ароматные, румяные ребрышки с медом и горчицей!
211 ккал
9 ч
состав
Рис с курицей в духовке
Рис с курицей в духовке
Рассыпчатый рис с хрустящей курочкой в духовке!
232 ккал
1 ч
состав
Свинина с подливкой на сковороде
Свинина с подливкой на сковороде
Очень вкусное, сытное и питательное блюдо!
155 ккал
1 ч
состав
Курица с тыквой в духовке
Курица с тыквой в духовке
Сочные куриные окорочка с яркой солнечной тыквой. Красота!
142 ккал
1 ч 30 мин
состав
Макароны с фаршем на сковороде
Макароны с фаршем на сковороде
Очень простое, сытное и вкусное повседневное блюдо!
225 ккал
40 мин
состав
Белокочанная капуста в кляре на сковороде
Белокочанная капуста в кляре на сковороде
Простая, быстрая в приготовлении и вкусная закуска!
116 ккал
20 мин
состав
Куриные котлеты в духовке
Куриные котлеты в духовке
Простейший рецепт чудо-котлет! Вкусно, быстро, оригинально!
157 ккал
50 мин
состав
Баклажаны с болгарским перцем и помидорами тушеные
Баклажаны с болгарским перцем и помидорами тушеные
Баклажаны это всегда очень вкусно и полезно!
79 ккал
30 мин
состав
Кабачковая икра с томатной пастой и луком на зиму
Кабачковая икра с томатной пастой и луком на зиму
Нежная кабачковая икра на зиму с добавлением томатной пасты!
64 ккал
1 ч 30 мин
состав
Жареная картошка с луком на сковороде
Жареная картошка с луком на сковороде
Сытное и очень вкусное блюдо для обеда или ужина.
109 ккал
1 ч
состав
Заливной пирог с капустой на кефире
Заливной пирог с капустой на кефире
Простой и быстрый пирог из заливного теста.
178 ккал
1 ч 20 мин
состав
Говяжья печень в сметане с луком и морковью
Говяжья печень в сметане с луком и морковью
Вкусное, простое и полезное блюдо из говяжьей печени!
145 ккал
45 мин
состав
Лагман из говядины
Лагман из говядины
Лагман с говядиной и овощами в домашних условиях.
146 ккал
1 ч 30 мин
состав
Гречка на сковороде с овощами
Гречка на сковороде с овощами
Простой и полезный гарнир к любому блюду.
154 ккал
1 ч
состав
Рыба с гарниром
Рыба с гарниром
Простое в приготовлении блюдо для повседневного меню!
250 ккал
50 мин
состав
Картошка в сметане в духовке
Картошка в сметане в духовке
Очень простое, вкусное, ароматное и сытное блюдо!
152 ккал
45 мин
состав
Куриные сердечки на сковороде, жареные с луком
Куриные сердечки на сковороде, жареные с луком
Для разнообразия - вполне имеет место быть.
153 ккал
20 мин
состав
Тушеная капуста со свининой
Тушеная капуста со свининой
Тушеная капуста со свининой - что может быть лучше на обед?
108 ккал
1 ч
состав
Овощное рагу с кабачками картошкой и капустой
Овощное рагу с кабачками картошкой и капустой
Овощное рагу - вкусно, полезно, дешево и сердито!
64 ккал
1 ч 20 мин
состав
Плов в кастрюле с курицей
Плов в кастрюле с курицей
Нет казана, а хочется приготовить вкусный плов? Не беда, есть кастрюля
132 ккал
55 мин
состав
Плов в духовке с курицей
Плов в духовке с курицей
Один из самых лучших рецептов приготовления плова.
153 ккал
1 ч
состав
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Отбивные с помидором и сыром в духовке
Вкусное, сытно и питательное мясное блюдо!
213 ккал
1 ч
состав
Сочные куриные грудки в духовке
Сочные куриные грудки в духовке
Простой рецепт вкусной и сочной куриной грудки в духовке.
180 ккал
40 мин
состав
Оладьи из печени говяжьей
Оладьи из печени говяжьей
С этим рецептом ты приготовишь отменные печеночные оладьи.
166 ккал
1 ч 10 мин
состав
Мясо в тыкве в духовке
Мясо в тыкве в духовке
Вкусное и очень полезное блюдо украсит любой стол.
95 ккал
1 ч 20 мин
состав
Лечо из кабачков на зиму
Лечо из кабачков на зиму
Яркая, вкусная и ну очень ароматная закуска на зиму!
61 ккал
1 ч
состав
Куриные голени на сковороде
Куриные голени на сковороде
Простое и быстрое приготовление куриных голеней.
185 ккал
1 ч
состав
Маринованные баклажаны с морковью и чесноком фаршированные
Маринованные баклажаны с морковью и чесноком фаршированные
Баклажаны с чесноком и морковью - осенний привет!
48 ккал
2 д 3 ч
состав
Пепперони пицца в домашних условиях
Пепперони пицца в домашних условиях
Домашняя пицца с итальянской острой колбасой.
294 ккал
1 ч 30 мин
состав
Горошница в мультиварке
Горошница в мультиварке
Полезная, питательная и невероятно вкусная каша
75 ккал
1 ч 45 мин
состав
Стрипсы кфс рецепт
Стрипсы кфс рецепт
Потрясающая курица в хрустящей обсыпке. Пальчики оближешь!
353 ккал
13 ч
состав
Баклажаны запеченные с сыром и чесноком в духовке
Баклажаны запеченные с сыром и чесноком в духовке
Превосходная закуска из баклажан хороша к любому застолью!
139 ккал
30 мин
состав
Запеченный морской окунь в духовке
Запеченный морской окунь в духовке
Приготовленная в духовке нежная рыба - шикарная альтернатива
76 ккал
1 ч 20 мин
состав
Мини пицца в духовке
Мини пицца в духовке
Вкусный и сытный перекус для всей семьи.
181 ккал
2 ч
состав
Тыквенная каша с рисом на молоке
Тыквенная каша с рисом на молоке
Яркое начало дня! Идеальная утренняя каша!
111 ккал
50 мин
состав
Фунчоза с курицей, овощами и соевым соусом
Фунчоза с курицей, овощами и соевым соусом
Вкусная лапша с куриным филе и овощами на ужин.
148 ккал
40 мин
состав
Скумбрия с овощами запеченная в духовке
Скумбрия с овощами запеченная в духовке
Такое блюдо - и рыба и овощной гарнир в одной форме!
177 ккал
45 мин
состав
Пшённая каша в мультиварке на молоке
Пшённая каша в мультиварке на молоке
Нежная, пышная, хорошо разваренная каша без лишних хлопот!
131 ккал
1 ч 30 мин
состав
Свиные ребрышки с картошкой в духовке
Свиные ребрышки с картошкой в духовке
Сытный ужин из запечённого картофеля с рёбрышками.
200 ккал
1 ч 30 мин
состав
Куриные ножки на сковороде
Куриные ножки на сковороде
Вкусные, обжаренные куриные ножки без хлопот.
244 ккал
12 ч 40 мин
состав
Картофель отварной
Картофель отварной
Универсальный гарнир: подходит к мясу, рыбе, курице и овощам
99 ккал
35 мин
состав
Отбивные из свинины в духовке
Отбивные из свинины в духовке
Сочные свиные котлеты в замечательном маринаде.
247 ккал
2 ч 30 мин
состав
Сочные отбивные из свинины на сковороде
Сочные отбивные из свинины на сковороде
Сочные нежные отбивные придутся по вкусу и взрослым и детям!
284 ккал
1 ч 30 мин
состав
Куриные котлеты на сковороде
Куриные котлеты на сковороде
Вкусные и нежные котлеты для любого гарнира!
151 ккал
1 ч
состав
Котлеты из рыбного фарша
Котлеты из рыбного фарша
Вкусное, полезное блюдо для разнообразия меню!
138 ккал
50 мин
состав
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Ленивые голубцы с фаршем на сковороде
Универсальный простой рецепт два в одном.
214 ккал
50 мин
состав
Скумбрия с луком и морковью в духовке запеченная
Скумбрия с луком и морковью в духовке запеченная
Очаровательная рыбка под вкусной овощной шубой!
201 ккал
1 ч 10 мин
состав
Тыква на сковороде с овощами
Тыква на сковороде с овощами
Яркое овощное блюдо для тех, кто любит тыкву.
104 ккал
40 мин
состав
Горбуша запеченная с сыром в духовке
Горбуша запеченная с сыром в духовке
Сочная рыбка под аппетитной сырной корочкой.
196 ккал
40 мин
состав
Жаркое из свинины с картошкой в духовке
Жаркое из свинины с картошкой в духовке
Вкусный и простой вариант восхитительного жаркого.
148 ккал
1 ч 25 мин
состав
Куриное филе с картошкой в духовке
Куриное филе с картошкой в духовке
Изысканное и ужасно вкусное блюдо из курицы и картофеля!
101 ккал
1 ч 30 мин
состав
Куриное филе с помидором и сыром в духовке
Куриное филе с помидором и сыром в духовке
Подай привычное и несложное блюдо в таком необычном виде.
160 ккал
45 мин
состав
Яичница глазунья
Яичница глазунья
Самый простой и быстрый вариант для завтрака!
224 ккал
10 мин
состав
Куриные грудки с помидорами и сыром в духовке
Куриные грудки с помидорами и сыром в духовке
Очень вкусно, невероятно красиво и чрезвычайно просто!
121 ккал
40 мин
состав
Как лепить манты красиво
Как лепить манты красиво
Красивые манты - гордость хозяйки! Учись лепить и получай комплименты!
263 ккал
2 ч
состав
Драники картофельные на сковороде
Драники картофельные на сковороде
Пышные, нежные, румяные и очень вкусные драники на сковороде!
178 ккал
25 мин
состав
Маринад из моркови и лука
Маринад из моркови и лука
Легкое универсальное дополнение ко многим блюдам!
81 ккал
1 ч 30 мин
состав
Гренки из батона с яйцом и молоком
Гренки из батона с яйцом и молоком
Отличный вариант завтрака для всей семьи!
246 ккал
10 мин
состав
Удон с курицей и овощами
Удон с курицей и овощами
Вкусное и яркое блюдо азиатской кухни порадует всех!
62 ккал
45 мин
состав
Капуста жареная на сковороде
Капуста жареная на сковороде
Необычное блюдо из обычных продуктов в домашних условиях!
124 ккал
30 мин
состав
Брокколи на сковороде
Брокколи на сковороде
Вкусное, сытное, питательное и полезное блюдо!
90 ккал
30 мин
состав
Картошка с баклажанами овощное рагу
Картошка с баклажанами овощное рагу
Овощное ароматное рагу, быстро, вкусно и полезно!
109 ккал
1 ч 30 мин
состав
Язык говяжий отварной
Язык говяжий отварной
Мягкий, нежный отварной язык на праздник или просто на ужин!
141 ккал
4 ч
состав
Ежики на сковороде из фарша с рисом
Ежики на сковороде из фарша с рисом
Веселые колючие котлетки для детей и их родителей!
250 ккал
1 ч 30 мин
состав
Рис с луком на гарнир
Рис с луком на гарнир
Рассыпчатый гарнир из риса для любого случая.
114 ккал
40 мин
состав
Картошка с помидорами и сыром в духовке
Картошка с помидорами и сыром в духовке
Ароматная пикантная картошечка порадует домашних и гостей!
119 ккал
1 ч 10 мин
состав
Куриные крылышки на сковороде
Куриные крылышки на сковороде
Готовятся очень быстро, а результат очень аппетитный!
183 ккал
1 ч 20 мин
состав
Куриные бедра на сковороде
Куриные бедра на сковороде
Простое, повседневное блюдо из курицы!!!
181 ккал
1 ч
состав
Пицца Маргарита в домашних условиях
Пицца Маргарита в домашних условиях
Традиционная итальянская пицца с помидорами и моцареллой
221 ккал
1 ч 20 мин
состав
Отбивные из куриных грудок на сковороде
Отбивные из куриных грудок на сковороде
Быстрое, простое, очень вкусное и ароматное блюдо из курицы!
181 ккал
30 мин
состав
Курица с грибами на сковороде
Курица с грибами на сковороде
Просто, вкусно и очень быстро! Вкусный ужин готов!
116 ккал
40 мин
состав
Котлеты на пару в мультиварке из фарша
Котлеты на пару в мультиварке из фарша
Сочные и ароматные котлеты, легко готовятся!
283 ккал
1 ч 15 мин
состав
Отбивные из свинины в кляре на сковороде
Отбивные из свинины в кляре на сковороде
Сочное, нежное и вкусное мясо с румяной корочкой!
278 ккал
40 мин
состав
Паста с сыром
Паста с сыром
Любимые всеми макароны с сыром - простое, но вкусное блюдо!
400 ккал
20 мин
состав
Сочные отбивные из свинины нежные, мягкие
Сочные отбивные из свинины нежные, мягкие
Простой рецепт, быстро готовится, а получается вкуснотища!
245 ккал
1 ч
состав
Баклажаны по-грузински на зиму
Баклажаны по-грузински на зиму
Это очень вкусно! Для любителей остренького, самое То!
70 ккал
2 ч
состав
Фрикадельки с подливкой на сковороде
Фрикадельки с подливкой на сковороде
Сытное и вкусное мясное блюдо для ужина!
223 ккал
40 мин
состав
Как заморозить котлеты
Как заморозить котлеты
И сэкономишь драгоценное время, и сохранишь вкус и пользу!
351 ккал
3 ч
состав
Как жарить замороженные котлеты
Как жарить замороженные котлеты
Замороженные котлеты теперь жарю только так!
898 ккал
15 мин
состав
Скумбрия кусочками в духовке запеченная
Скумбрия кусочками в духовке запеченная
Приготовь вкусное блюдо для своей семьи.
179 ккал
1 ч 30 мин
состав
Отварная говядина
Отварная говядина
Просто и со вкусом. Блюдо для утомлённых изысками.
49 ккал
2 ч
состав
Пшеничная каша на воде
Пшеничная каша на воде
Вкусная, полезная каша, приготовленная из пшеничной крупы.
150 ккал
40 мин
состав
Творожная запеканка с яблоками в духовке
Творожная запеканка с яблоками в духовке
Нежная, вкусная и воздушная творожная запеканка!
175 ккал
1 ч 15 мин
состав
Куриная печень в сметане с луком, жареная на сковороде
Куриная печень в сметане с луком, жареная на сковороде
Нежная куриная печень в густом, насыщенном соусе.
172 ккал
30 мин
состав
Картошка с тыквой в духовке запеченная
Картошка с тыквой в духовке запеченная
Потрясающее блюдо для любителей простой красоты!
138 ккал
1 ч
состав
Гренки из батона с яйцом
Гренки из батона с яйцом
Любимый с детства завтрак из поджаренного хлеба.
271 ккал
15 мин
состав
Омлет в духовке пышный как в детском саду
Омлет в духовке пышный как в детском саду
Хорошо для завтрака, быстро готовить, съедается весь!
142 ккал
15 мин
состав
Плов со свининой в мультиварке
Плов со свининой в мультиварке
Вкусное и сытное блюдо для повседневного меню.
164 ккал
1 ч 15 мин
состав
Люля кебаб в духовке в домашних условиях
Люля кебаб в духовке в домашних условиях
Вкусное и сытное мясное блюдо для ужина!
218 ккал
2 ч
состав
Лапша для лагмана домашняя
Лапша для лагмана домашняя
Простая лагманная лапша в домашних условиях. Вкусно!
266 ккал
40 мин
состав
Кролик в духовке с картошкой
Кролик в духовке с картошкой
Вкусное блюдо для семейного ужин или для прихода гостей!
148 ккал
5 ч
состав
Говядина куском в духовке в фольге
Говядина куском в духовке в фольге
В фольге говядина становится мягкой и очень сочной.
193 ккал
3 ч 30 мин
состав
Котлеты из фарша свинины и говядины
Котлеты из фарша свинины и говядины
Вкусные, сочные и ароматные домашние котлеты!
196 ккал
50 мин
состав
Филе трески на сковороде
Филе трески на сковороде
Доступное и недорогое блюдо каждому придется по вкусу!
146 ккал
25 мин
состав
Шницель из свинины на сковороде
Шницель из свинины на сковороде
Аппетитные и сочные шницели из свинины на обед или ужин.
301 ккал
40 мин
состав
Запеканка из кабачков с фаршем в духовке
Запеканка из кабачков с фаршем в духовке
Вкусное, сытное блюдо на обед или ужин для всей семьи!
117 ккал
45 мин
состав
Голень индейки запеченная в духовке
Голень индейки запеченная в духовке
Вкусная, сочная, аппетитная ножка индейки.
152 ккал
4 ч
состав
Манная каша на молоке без комочков
Манная каша на молоке без комочков
Самый быстрый завтрак для детей и взрослых это манная каша без комочков
186 ккал
10 мин
состав
Наггетсы на сковороде
Наггетсы на сковороде
Хрустящие куриные наггетсы создаются за 30 минут.
280 ккал
30 мин
состав
Голубцы с капустой и фаршем в духовке
Голубцы с капустой и фаршем в духовке
Традиционные голубцы, томленые под крышкой в духовке
169 ккал
2 ч
состав
Тушеная куриная грудка с капустой
Тушеная куриная грудка с капустой
Вкусная сочная тушёная капуста с курицей.
78 ккал
50 мин
состав
Бефстроганов классический из говядины
Бефстроганов классический из говядины
Вкусные аппетитные кусочки говядины в ароматной подливе.
191 ккал
2 ч
состав
Пшеничная каша на молоке в мультиварке
Пшеничная каша на молоке в мультиварке
Вкусная, сытная и полезная каша без хлопот.
166 ккал
55 мин
состав
Рулет из свиной брюшины
Рулет из свиной брюшины
Вкусно, нарядно, необычно и очень празднично!
62 ккал
1 д
состав
Лагман из свинины классический
Лагман из свинины классический
Вкусное, сытное и ароматное мясное блюдо!
167 ккал
1 ч 30 мин
состав
Геркулесовая каша на молоке
Геркулесовая каша на молоке
Питательная полезная каша из овсяных хлопьев!
119 ккал
25 мин
состав
Сибас запеченный в духовке
Сибас запеченный в духовке
Порционное рыбное блюдо, практически без костей.
79 ккал
40 мин
состав
Печень говяжья с подливкой
Печень говяжья с подливкой
При желании добавь репчатый лук - будет сочнее!
137 ккал
1 ч
состав
Завтрак из лаваша с начинкой на сковороде
Завтрак из лаваша с начинкой на сковороде
Вкуснейший завтрак для всей семьи всего за 10 минут!
240 ккал
10 мин
состав
Каннеллони с фаршем в духовке
Каннеллони с фаршем в духовке
Вкусные итальянские крупные макароны с фаршем и соусом.
207 ккал
1 ч 20 мин
состав
Брокколи с курицей в духовке
Брокколи с курицей в духовке
Полезный диетический ужин с брокколи и куриным филе.
150 ккал
1 ч
состав
Запеканка из яиц в духовке с сыром
Запеканка из яиц в духовке с сыром
Сытная запеканка на завтрак из яиц и сыра.
228 ккал
20 мин
состав
Пшенная каша с тыквой в мультиварке
Пшенная каша с тыквой в мультиварке
Вкусная, сытная и очень полезная каша!!!
114 ккал
35 мин
состав
Классическая запеканка из творога в духовке
Классическая запеканка из творога в духовке
Вкусная запеканка из творога на завтрак для всей семьи!
220 ккал
50 мин
состав
Пельмени из заварного теста
Пельмени из заварного теста
Порадуй семью пельмешками! Думаешь сложно и долго? Это не совсем так!
254 ккал
1 ч
состав
Куриная грудка с сыром в духовке
Куриная грудка с сыром в духовке
Нежная и сочная куриная грудка под румяной сырной корочкой.
168 ккал
1 ч
состав
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Вторые горячие блюда

Каши – огромный класс вторых горячих блюд. Их варят на молоке, воде и бульонах. Для вегетарианцев это источник клетчатки, углеводов и белка, для мясоедов – углеводный гарнир. С ними подают соусы, подливки, котлеты и жареное мясо (или запеченное), рагу. Чтобы, разогревая кашу, преподнести ее по-новому, запеките ее в духовке под сыром, перемежая овощными или мясными слоями (или обоими, так вкуснее).
Мясо – обязательный «момент» мужского меню. Его обжаривают в масле и жире, запекают в духовом шкафу, тушат в горшочках или мультиварке (часто с картофелем и другими пасленовыми или кореньями). Вторые горячие блюда из курицы, говядины, свинины, баранины и дичи по-домашнему вкусны со свежими салатами, а из теплого им подходят пюре, паста (макароны) и картофель (хотя медики говорят, что эти продукты в паре плохо усваиваются организмом).
Кабачки, баклажаны, тыква, картошка, помидоры, многообразие капусты, лук, морковка и свекла – база прекрасных рецептов «на после супа».
Осваивайте базовые варианты домашних рецептов с пошаговыми фото, изучайте кулинарные традиции разных народов, и со временем вы сможете вносить изюминку в привычные кушанья, превращая их в изысканный пир.