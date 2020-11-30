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Сальтисон из куриных потрошков

Супер! Просто, быстро,вкусно! Классный рецепт! Сальтисон из куриных потрошков – очень вкусная холодная закуска, напоминающая одновременно и холодец и домашнюю колбасу. Приготовьте Сальтисон по этому простому и вкусному рецепту!

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Ингредиенты и как готовить

Сальтисон из куриных потрошков
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ингредиенты на 8 порций

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл
Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 139 ккал
Белков:21 гр
Жиров:6 гр
Углеводов:1 гр
Б/Ж/У: 75 / 21 / 4
Н100 / С0 / В0

Время приготовления: 10 ч 15 мин

Опубликовано: koteѼ

Просмотров: 19 342
Комментариев: 0
В личных кулинарных книгах: 142

способ приготовления

Способ приготовления сальтисона:

1. Моем куриные потрошки и сливаем лишнюю влагу.

2. Все ингредиенты нарезаем небольшими кубиками.

3. Перемешиваем потрошки с солью, специями и желатином.

4. С упаковки от сока отрезаем верх и выкладываем в нее нашу смесь.

5. В кастрюлю с водой ставим коробку и варим часа 2.

6. Как сальтисон остынет ставим его в холодильник до полного застывания.

7. Нарезаем и подаем украсив блюдо зеленью.

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  • Специи сухие - 240 ккал/100г
  • Поваренная соль - 0 ккал/100г
  • Куриная грудка (филе) - 113 ккал/100г
  • Сердце куриное - 159 ккал/100г
  • Печень куриная - 140 ккал/100г
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