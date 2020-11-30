Ингредиенты и как готовить
300
300
300
200
30
по вкусу
по вкусу
Время приготовления: 10 ч 15 мин
Опубликовано: koteѼ
способ приготовления
Способ приготовления сальтисона:
1. Моем куриные потрошки и сливаем лишнюю влагу.
2. Все ингредиенты нарезаем небольшими кубиками.
3. Перемешиваем потрошки с солью, специями и желатином.
4. С упаковки от сока отрезаем верх и выкладываем в нее нашу смесь.
5. В кастрюлю с водой ставим коробку и варим часа 2.
6. Как сальтисон остынет ставим его в холодильник до полного застывания.
7. Нарезаем и подаем украсив блюдо зеленью.
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- Желатин - 355 ккал/100г
- Специи сухие - 240 ккал/100г
- Поваренная соль - 0 ккал/100г
- Куриная грудка (филе) - 113 ккал/100г
- Сердце куриное - 159 ккал/100г
- Печень куриная - 140 ккал/100г
- Куриные желудки - 114 ккал/100г