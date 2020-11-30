способ приготовления

Способ приготовления сальтисона:



1. Моем куриные потрошки и сливаем лишнюю влагу.



2. Все ингредиенты нарезаем небольшими кубиками.



3. Перемешиваем потрошки с солью, специями и желатином.



4. С упаковки от сока отрезаем верх и выкладываем в нее нашу смесь.



5. В кастрюлю с водой ставим коробку и варим часа 2.



6. Как сальтисон остынет ставим его в холодильник до полного застывания.



7. Нарезаем и подаем украсив блюдо зеленью.