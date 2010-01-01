Ингредиенты и как готовить
Время приготовления: 2 ч
Опубликовано: Нинель
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Подготовить продукты.
Шаг 2:
В домашнее молоко добавить сметану, либо кефир. Хорошо перемешать и оставить в тепле на ночь. Обычно летом молоко быстро прокисает. А зимой емкость можно поставить возле батареи.
Шаг 3:
Сгусток аккуратно вылить в чашу мультиварки.
Шаг 4:
Закрыть крышку и оставить в опции "Подогрев" на 45-50 минут.
Шаг 5:
В дуршлаг положить марлю и вылить творог.
Шаг 6:
Творог подвесить, чтобы стекла сыворотка. Сыворотку можно использовать для приготовления выпечки.
Шаг 7:
Если надолго оставить творог в марле, то он получится сухой. Если же примерно на полчаса, то будет мягкий творожок. К столу можно подавать с медом или готовить из творога сырники. Приятного аппетита!
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Комментарии к кулинарному рецепту
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Советы к рецепту
Иногда бывает, что по неизвестной причине вянут свежие огурцы. А так хочется сохранить их свежими намного дольше. Вот способ: берется тряпка и смачивается холодной водой. В нее заворачиваются огурцы.…
Нежность тушеной печени может добавить следующая процедура. Нужно после обжарки печени положить в сковороду сметану, или сыворотку, или молоко. И потушить печень еще минут десять на слабом огне.
Чтобы при добавлении в горячий соус или подливки сметана не свернулась, в нее можно добавить чуть-чуть молока.
Старайтесь кипятить молоко в специально купленной для этого кастрюле. Потому что молоко очень хорошо впитывает различные запахи.
Чтобы молоко дольше хранилось без холодильника, кипятите его утром и вечером. Кастрюлю не накрывайте, пока молоко не остынет. Так можно делать не больше трех дней.
Чтобы молоко не пригорало, берите для него кастрюлю с толстым дном.
Если кастрюлю перед заливкой молока предварительно ополоснуть холодной водой, молоко не так сильно подгорит.
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал/100г
- Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
- Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
- Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
- Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
- Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
- Сметана - 210 ккал/100г
- Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
- Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
- Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
- Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г