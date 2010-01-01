Домашний, мягкий и очень вкусный творожок. . Творог из молока в мультиварке легко готовится. В режиме "Подогрев" масса хорошо прогревается и не нужно стоять у плиты. Творог можно откидывать не только на марлю, но и просто на сито с мелкими ячейками. Сыворотка быстро стекает, поэтому мягкий творожок можно уже через полчаса подавать к столу с вареньем или сахаром. Такой творог подойдет для приготовления ватрушек, десертов и плавленого сыра.