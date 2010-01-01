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Творог из молока в мультиварке

Домашний, мягкий и очень вкусный творожок. . Творог из молока в мультиварке легко готовится. В режиме "Подогрев" масса хорошо прогревается и не нужно стоять у плиты. Творог можно откидывать не только на марлю, но и просто на сито с мелкими ячейками. Сыворотка быстро стекает, поэтому мягкий творожок можно уже через полчаса подавать к столу с вареньем или сахаром. Такой творог подойдет для приготовления ватрушек, десертов и плавленого сыра.

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Ингредиенты и как готовить

Творог из молока в мультиварке
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ингредиенты на 4 порции

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл

Молоко

1

Сметана

2

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 73 ккал
Белков:3 гр
Жиров:4 гр
Углеводов:5 гр
Б/Ж/У: 25 / 33 / 42
Н100 / С0 / В0

Время приготовления: 2 ч

Опубликовано: Нинель

Просмотров: 14 390
Комментариев: 0
В личных кулинарных книгах: 47

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Подготовить продукты.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    В домашнее молоко добавить сметану, либо кефир. Хорошо перемешать и оставить в тепле на ночь. Обычно летом молоко быстро прокисает. А зимой емкость можно поставить возле батареи.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Сгусток аккуратно вылить в чашу мультиварки.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Закрыть крышку и оставить в опции "Подогрев" на 45-50 минут.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    В дуршлаг положить марлю и вылить творог.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Творог подвесить, чтобы стекла сыворотка. Сыворотку можно использовать для приготовления выпечки.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Если надолго оставить творог в марле, то он получится сухой. Если же примерно на полчаса, то будет мягкий творожок. К столу можно подавать с медом или готовить из творога сырники. Приятного аппетита!

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Старайтесь кипятить молоко в специально купленной для этого кастрюле. Потому что молоко очень хорошо впитывает различные запахи.

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Чтобы молоко дольше хранилось без холодильника, кипятите его утром и вечером. Кастрюлю не накрывайте, пока молоко не остынет. Так можно делать не больше трех дней.

Чтобы молоко не пригорало...Чтобы молоко не пригорало...

Чтобы молоко не пригорало, берите для него кастрюлю с толстым дном.

Прежде чем кипятить молоко...Прежде чем кипятить молоко...

Если кастрюлю перед заливкой молока предварительно ополоснуть холодной водой, молоко не так сильно подгорит.

Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал/100г
  • Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
  • Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
  • Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
  • Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
  • Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
  • Сметана - 210 ккал/100г
  • Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
  • Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
  • Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
  • Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
Калорийность продуктов: Молоко, Сметана