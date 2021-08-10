Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как засолить огурцы в пакете с чесноком? Подготовьте продукты. Огурцы можете брать абсолютно любые, даже крупные сорта, их просто придется нарезать. Но самые вкусные малосольные огурчики получаются из мелких плодов. Я готовила половину порции. Кроме душистого перца можете взять любые другие специи и приправы. Если вы солите огурцы летом, то очень хорошо подойдут зонтики укропа, они дают особый аромат.
Шаг 2:
Огурцы тщательно промойте под проточной водой, можете даже потереть их щеткой с содой, чтобы смыть всю грязь. Отрежьте у огурцов кончики. Если у вас маленькие огурцы, то оставьте их как есть. Если же плоды большие, то порежьте их или на четвертинки, или на другое количество кусков. Ориентируйтесь на размер около 7 см. Возьмите чистый крепкий полиэтиленовый пакет подходящего размера. Сложите в него подготовленные огурцы.
Шаг 3:
Укроп также хорошо промойте под холодной водой, а затем обсушите его при помощи бумажных или обычных полотенец. Лишняя влага в укропе даст лишнюю жидкость при засолке, которая не нужна. Оборвите веточки укропа с толстых стеблей. Мелко нарежьте подготовленную зелень.
Шаг 4:
Чеснок очистите, а затем нарежьте. Я предпочитаю резать чеснок крупно, чтобы потом его можно было легко убрать. Если вы любитель чеснока, то можете измельчить его или пропустить через чеснокодавилку.
Шаг 5:
Положите к огурцам в пакет нарезанные укроп и чеснок, всыпьте соль и сахар, положите перец. Я раньше никогда не клала в малосольные огурцы сахар, а зря, он придает особую нотку готовому блюду. Завяжите пакет, оставив в нем много воздуха. Хорошо потрясите его из стороны в сторону, чтобы все продукты перемешались.
Шаг 6:
Положите пакет с огурцами на тарелку, так как может выделиться жидкость. Оставьте пакет при комнатной температуре на 4 часа. Этого времени достаточно для получения вкусных, хрустящих малосольных огурчиков. Готовые огурцы храните в холодильнике, но недолго. Желательно их съедать по мере приготовления.
Любимые наши огурцы в летний и не только период! Готовлю их и в пакете, и в контейнере с крышкой. очень удобно и быстро! Рекомендую!
Овощи лучше всего мыть щеткой или жесткой губкой под струёй проточной воды.
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Комментарии к кулинарному рецепту
Такие же огурчики готовила моя мама, прямо воспоминания нахлынули.
У меня оставались не кондиционные огурцы, примерно 700 г. и я решила приготовить эту быструю закуску к ужину. Воспользовалась удобным калькулятором, скорректировала пропорции и очень быстро приготовила огурчики. Я их разрезала на 4 части, чтобы они быстрее просолились. Буквально через пол часа огурцы стали мягкими, выделился сок. Мариновала 2 часа, пакет несколько раз переворачивала за это время.
Огурцы получились хрустящими, не смотря на то, что они обмякли при засолке. Очень вкусные, сладко-соленые и пряные. Аромат укропа и чеснока добавляет аппетита) Спасибо за рецепт! Очень крутой!
Согласна! Замечательный рецепт! Мы только так и малосолим в последнее время.
Если огурчики небольшого размера, то вполне можно просто срезать кончики и так поместить их в пакет, но так как у вас быстрый рецепт в полчаса, то, конечно, действительно лучше порезать на более мелкие кусочки вплоть до долек. Отлично идет с картофелем или, как вариант, на природу в дополнение к шашлыкам.
Красивенько выглядит! За такое и не жалко своим рецептиком поделиться, вот
НЕ пробовала ещё этот рецепт!
Круглый год так делаем!!!!Особенно зимой.Очень вкусно.
Класс
Быстро и удобно =) Получилось вкусно)
Угостили огурчиками соседи-дачники.Что называется,что выросло,то и собрали.И переростки и засолочные и салатные - всё в одной корзине.Успели полежать.В зимние заготовки такие не пойдут - взорвутся.Я их замочила на несколько часов,меняя воду и приготовила по вашему рецепту.Получились замечательно.Хрусткие, малосольные,в меру остренькие.Готовятся просто , без заморочек.Съедаются мигом . Спасибо за такой полезный рецептик!
Мне кажется так они больше места в холодильнике занимают, нежели в банке. А пакет надо использовать прям новый,чтоб не закисло или это не влияет?
Прям новый. Этот способ хорош тем, что можно быстро засолить небольшое количество огурцов. Или к ужину, или на природу. Они не предназначены для долгого хранения.
Хороший рецепт, такие огурцы идеально подходят для того, чтобы их взять на пикник/кемпинг/на дачу/в гости и т.д.
Хранятся не более суток.
10/10
Огурчики хрустящие, очень вкусные - просто шикарно.
Скоро день рождение и хочу приготовить огурчики, но свежее не очень хочется, наткнулась на рецепт, попробовать и ни капельки не пожалела.
Единственное, сделала в маленькой банке (на пробу) , залила водой и поставила на сутки в темное место.
Спасибо за рецепт, буду использовать только его)!
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Огурцы свежие - 15 ккал/100г
- Чеснок - 143 ккал/100г
- Зелень укропа - 38 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Душистый перец - 263 ккал/100г