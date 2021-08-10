  1. Главная
  2. Огурцы на зиму
  3. Огурцы малосольные в пакете с чесноком и укропом

Огурцы малосольные в пакете с чесноком и укропом

Наивкуснейшие, хрустящие, полезные, аппетитные! Малосольные огурцы в пакете с чесноком и укропом можно сделать в любое время, не обязательно в сезон. Они отлично смотрятся на праздничном столе, хороши как закуска к семейным обедам и ужинам. И как же вкусно они хрустят!
katushafinAuthor avatar
Автор рецепта
Огурцы малосольные в пакете с чесноком и укропом
Смотри видео
Огурцы малосольные в пакете с чесноком и укропом Огурцы малосольные в пакете с чесноком и укропом Огурцы малосольные в пакете с чесноком и укропом
+655
8251 075 607

Состав / ингредиенты

Изменить состав
порций:
Таблица перевода объемных мер
Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 20% 1 г
Жиры 0% 0 г
Углеводы 80% 4 г
20 ккал
ГИ: 100 / 0 / 0

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 4 ч

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как засолить огурцы в пакете с чесноком? Подготовьте продукты. Огурцы можете брать абсолютно любые, даже крупные сорта, их просто придется нарезать. Но самые вкусные малосольные огурчики получаются из мелких плодов. Я готовила половину порции. Кроме душистого перца можете взять любые другие специи и приправы. Если вы солите огурцы летом, то очень хорошо подойдут зонтики укропа, они дают особый аромат.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Огурцы тщательно промойте под проточной водой, можете даже потереть их щеткой с содой, чтобы смыть всю грязь. Отрежьте у огурцов кончики. Если у вас маленькие огурцы, то оставьте их как есть. Если же плоды большие, то порежьте их или на четвертинки, или на другое количество кусков. Ориентируйтесь на размер около 7 см. Возьмите чистый крепкий полиэтиленовый пакет подходящего размера. Сложите в него подготовленные огурцы.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Укроп также хорошо промойте под холодной водой, а затем обсушите его при помощи бумажных или обычных полотенец. Лишняя влага в укропе даст лишнюю жидкость при засолке, которая не нужна. Оборвите веточки укропа с толстых стеблей. Мелко нарежьте подготовленную зелень.

  5. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Чеснок очистите, а затем нарежьте. Я предпочитаю резать чеснок крупно, чтобы потом его можно было легко убрать. Если вы любитель чеснока, то можете измельчить его или пропустить через чеснокодавилку.

  6. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Положите к огурцам в пакет нарезанные укроп и чеснок, всыпьте соль и сахар, положите перец. Я раньше никогда не клала в малосольные огурцы сахар, а зря, он придает особую нотку готовому блюду. Завяжите пакет, оставив в нем много воздуха. Хорошо потрясите его из стороны в сторону, чтобы все продукты перемешались.

  7. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Положите пакет с огурцами на тарелку, так как может выделиться жидкость. Оставьте пакет при комнатной температуре на 4 часа. Этого времени достаточно для получения вкусных, хрустящих малосольных огурчиков. Готовые огурцы храните в холодильнике, но недолго. Желательно их съедать по мере приготовления.

Любимые наши огурцы в летний и не только период! Готовлю их и в пакете, и в контейнере с крышкой. очень удобно и быстро! Рекомендую!

Овощи лучше всего мыть щеткой или жесткой губкой под струёй проточной воды.

Код с адресом данной страницы
Для чего нужен этот код?
Добавляй фотоотчеты и получай денежные призы! Добавляй рецепты и получай денежные призы!

Похожие рецепты

Огурцы на зиму заготовки рецепты блюд с фотоОгурцы с чесноком на зиму:
Шакароб салат на зиму
Шакароб салат на зиму пошагово
Засолка огурцов в бочке на зиму холодным способом
Засолка огурцов в бочке на зиму холодным способом
Огурцы по грузински на зиму
Огурцы по грузински на зиму
Маринованные огурцы с уксусной эссенцией на зиму
Огурцы с уксусной эссенцией на зиму пошагово
Огурцы в томатном соке на зиму
Огурцы в томатном соке на зиму рецепт с фото
Кислые соленые огурцы на зиму в банках без уксуса
Кислые соленые огурцы на зиму в банках без уксуса
Засолка соленья на зиму пошаговые рецептыЗасолка огурцов:
Резанные огурцы на зиму в банках без стерилизации
Как приготовить резанные огурцы на зиму в банках
Малосольные огурцы классические
Малосольные огурцы классические
Малосольные огурцы с чесноком
Малосольные огурцы с чесноком рецепт с фото
Малосольные огурцы в кастрюле горячим способом
Малосольные огурцы в кастрюле горячим способом
Огурцы малосольные в кастрюле холодным способом
Огурцы малосольные в кастрюле холодным способом
Маринованные огурцы с кабачками на зиму
Огурцы с кабачками на зиму пошаговый рецепт
Закуски холодные недорогие рецепты с фотоМалосольные огурцы в пакете рецепты с фото:
Быстрые маринованные огурцы в пакете
Быстрые маринованные огурцы в пакете рецепт вкусно
Малосольные огурцы за 5 минут в мешке
Малосольные огурцы за 5 минут в мешке
Малосольные огурцы с перцем чили в пакете
Малосольные огурцы с перцем чили в пакете
Малосольные огурчики в пакете и зимой и летом
Малосольные огурчики в пакете и зимой и летом
Хрустящие малосольные огурчики в пакете
Хрустящие малосольные огурчики в пакете
Огурцы с укропом и чесноком в соке лайма в пакете
Огурцы с укропом и чесноком в соке лайма в пакете

Комментарии к кулинарному рецепту

Показать комментарии:
НатаLия M
НатаLия M
Моя оценка рецепта:

Такие же огурчики готовила моя мама, прямо воспоминания нахлынули.
У меня оставались не кондиционные огурцы, примерно 700 г. и я решила приготовить эту быструю закуску к ужину. Воспользовалась удобным калькулятором, скорректировала пропорции и очень быстро приготовила огурчики. Я их разрезала на 4 части, чтобы они быстрее просолились. Буквально через пол часа огурцы стали мягкими, выделился сок. Мариновала 2 часа, пакет несколько раз переворачивала за это время.
Огурцы получились хрустящими, не смотря на то, что они обмякли при засолке. Очень вкусные, сладко-соленые и пряные. Аромат укропа и чеснока добавляет аппетита) Спасибо за рецепт! Очень крутой!

+21
Цитировать Ответить
katushafin
katushafin (Автор)

Согласна! Замечательный рецепт! Мы только так и малосолим в последнее время.

+6
Цитировать Ответить
Ирина
Ирина

Если огурчики небольшого размера, то вполне можно просто срезать кончики и так поместить их в пакет, но так как у вас быстрый рецепт в полчаса, то, конечно, действительно лучше порезать на более мелкие кусочки вплоть до долек. Отлично идет с картофелем или, как вариант, на природу в дополнение к шашлыкам.

+1
Цитировать Ответить
Полина
Полина

Круглый год так делаем!!!!Особенно зимой.Очень вкусно.

+1
Цитировать Ответить
Анна
Анна

Быстро и удобно =) Получилось вкусно)

+5
Цитировать Ответить
СИНЕГЛАЗАЯ
СИНЕГЛАЗАЯ

Угостили огурчиками соседи-дачники.Что называется,что выросло,то и собрали.И переростки и засолочные и салатные - всё в одной корзине.Успели полежать.В зимние заготовки такие не пойдут - взорвутся.Я их замочила на несколько часов,меняя воду и приготовила по вашему рецепту.Получились замечательно.Хрусткие, малосольные,в меру остренькие.Готовятся просто , без заморочек.Съедаются мигом . Спасибо за такой полезный рецептик!

+1
Цитировать Ответить
Квазипупа
Квазипупа

Мне кажется так они больше места в холодильнике занимают, нежели в банке. А пакет надо использовать прям новый,чтоб не закисло или это не влияет?

0
Цитировать Ответить
katushafin
katushafin (Автор)

Прям новый. Этот способ хорош тем, что можно быстро засолить небольшое количество огурцов. Или к ужину, или на природу. Они не предназначены для долгого хранения.

+11
Цитировать Ответить
Liv
Liv

Хороший рецепт, такие огурцы идеально подходят для того, чтобы их взять на пикник/кемпинг/на дачу/в гости и т.д.
Хранятся не более суток.

+6
Цитировать Ответить
katushafin
katushafin (Автор)

На дольше их и не хватит)) Сразу все съедают!

+6
Цитировать Ответить
ЕлизаветаКурохтина
ЕлизаветаКурохтина

10/10
Огурчики хрустящие, очень вкусные - просто шикарно.
Скоро день рождение и хочу приготовить огурчики, но свежее не очень хочется, наткнулась на рецепт, попробовать и ни капельки не пожалела.
Единственное, сделала в маленькой банке (на пробу) , залила водой и поставила на сутки в темное место.
Спасибо за рецепт, буду использовать только его)!

+6
Цитировать Ответить
katushafin
katushafin (Автор)

Пожалуйста! Готовьте и радуйте себя и близких!

0
Цитировать Ответить

Советы к рецепту

Чтобы не испортить вкус картофеля в рассольнике...
Чтобы не испортить вкус картофеля в рассольнике...
Чтобы блины жарились быстрее...
Чтобы блины жарились быстрее...
Чтобы паста при варке не слиплась
Чтобы паста при варке не слиплась
Как работать с дрожжевым тестом
Как работать с дрожжевым тестом
Удобное хранение томатной пасты
Удобное хранение томатной пасты
Взаимозаменяемость дрожжей и расчёт количества
Взаимозаменяемость дрожжей и расчёт количества

Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Огурцы свежие - 15 ккал/100г
  • Чеснок - 143 ккал/100г
  • Зелень укропа - 38 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Душистый перец - 263 ккал/100г
Калорийность продуктов: Огурцы, Чеснок, Укроп, Соль, Сахар, Душистый перец