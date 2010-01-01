Я очень люблю для маринования курицы добавлять сухой базилик. В данном маринаде он отлично сочетается со всеми ингредиентами и придает блюду азиатский аромат. Но вы можете поменять специи по своему вкусу.

Кориандр и кинза добавят немного древесного аромата. Орегано и майоран раскроют все свои ароматные нотки при термической обработке. К курице, так же, отлично подойдет тимьян и острый перец, зеленый лук и зелень петрушки.

При запекании курочки в духовке на ней образуется вкусная, аппетитная, хрустящая корочка. Благодаря яркому маринаду, готовое блюдо становится красивого карамельного цвета. От такой курочки просто невозможно будет оторваться.

При мариновании чашу с курочкой накройте пищевой пленкой или крышкой, чтобы она не обветривалась и не сохла.

Такой маринад подойдет и для приготовления целой тушки. Только врем маринования необходимо будет увеличить на 3-4 часа. Даже можно замариновать накануне вечером. Чем дольше она будет мариноваться, тем ароматнее будет мясо.