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Соевый маринад с медом для курицы

Оригинальный маринад для приготовления курицы. Чтобы приготовить вкусную и сочную курочку, её необходимо предварительно замариновать. Одним из наиболее вкусных и ароматных маринадов, на мой взгляд, является маринад с использованием соевого соуса и меда. А как его приготовить, я сейчас расскажу.

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Ингредиенты и как готовить

Соевый маринад с медом для курицы
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ингредиенты на 1 порцию

Соевый соус

70

Мёд

2

Томатная паста

2

Чеснок

2

Соль

по вкусу

Базилик

по вкусу

Паприка

по вкусу

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 138 ккал
Белков:5 гр
Жиров:0 гр
Углеводов:56 гр
Б/Ж/У: 8 / 0 / 92
Н63 / С0 / В37

Время приготовления: 10 мин

Опубликовано: Юлия 1

Комментариев: 0
В личных кулинарных книгах: 24

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Для приготовления маринада возьмите просторную чашу и налейте в неё соевый соус.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Добавьте жидкий мед. Если мед засахарился, то его можно растопить, погрев немного в микроволновой печи.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Следом за медом добавьте немного томатной пасты или кетчупа.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Затем добавьте паприку и сушеный базилик. Чеснок можно использовать как свежий, так и сухой, молотый.Свежий необходимо пропустите через чеснокодавилку. Все ингредиенты маринада хорошо перемешайте между собой.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Замаринуйте в получившемся маринаде любые части курицы и оставьте постоять, хотя бы час. Приготовить их можно в духовке. для этого разложить курочку по противню и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Я готовила куриные крылышки и запекались они в течение 40-50 минут. Соевый маринад с медом придает курочке карамельные нотки. Попробуйте и вы!

Я очень люблю для маринования курицы добавлять сухой базилик. В данном маринаде он отлично сочетается со всеми ингредиентами и придает блюду азиатский аромат. Но вы можете поменять специи по своему вкусу.
Кориандр и кинза добавят немного древесного аромата. Орегано и майоран раскроют все свои ароматные нотки при термической обработке. К курице, так же, отлично подойдет тимьян и острый перец, зеленый лук и зелень петрушки.
При запекании курочки в духовке на ней образуется вкусная, аппетитная, хрустящая корочка. Благодаря яркому маринаду, готовое блюдо становится красивого карамельного цвета. От такой курочки просто невозможно будет оторваться.
При мариновании чашу с курочкой накройте пищевой пленкой или крышкой, чтобы она не обветривалась и не сохла.
Такой маринад подойдет и для приготовления целой тушки. Только врем маринования необходимо будет увеличить на 3-4 часа. Даже можно замариновать накануне вечером. Чем дольше она будет мариноваться, тем ароматнее будет мясо.

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Мед - 400 ккал/100г
  • Чеснок - 143 ккал/100г
  • Базилик свежий - 27 ккал/100г
  • Базилик сушеный - 251 ккал/100г
  • Соевый соус - 51 ккал/100г
  • Томатная паста - 28 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Паприка - 289 ккал/100г
Калорийность продуктов: Соевый соус, Мёд, Томатная паста, Чеснок, Соль, Базилик, Паприка