Ингредиенты и как готовить
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по вкусу
по вкусу
по вкусу
Время приготовления: 10 мин
Опубликовано: Юлия 1
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Для приготовления маринада возьмите просторную чашу и налейте в неё соевый соус.
Шаг 2:
Добавьте жидкий мед. Если мед засахарился, то его можно растопить, погрев немного в микроволновой печи.
Шаг 3:
Следом за медом добавьте немного томатной пасты или кетчупа.
Шаг 4:
Затем добавьте паприку и сушеный базилик. Чеснок можно использовать как свежий, так и сухой, молотый.Свежий необходимо пропустите через чеснокодавилку. Все ингредиенты маринада хорошо перемешайте между собой.
Шаг 5:
Замаринуйте в получившемся маринаде любые части курицы и оставьте постоять, хотя бы час. Приготовить их можно в духовке. для этого разложить курочку по противню и поставьте в духовку, разогретую до 190 градусов. Я готовила куриные крылышки и запекались они в течение 40-50 минут. Соевый маринад с медом придает курочке карамельные нотки. Попробуйте и вы!
Я очень люблю для маринования курицы добавлять сухой базилик. В данном маринаде он отлично сочетается со всеми ингредиентами и придает блюду азиатский аромат. Но вы можете поменять специи по своему вкусу.
Кориандр и кинза добавят немного древесного аромата. Орегано и майоран раскроют все свои ароматные нотки при термической обработке. К курице, так же, отлично подойдет тимьян и острый перец, зеленый лук и зелень петрушки.
При запекании курочки в духовке на ней образуется вкусная, аппетитная, хрустящая корочка. Благодаря яркому маринаду, готовое блюдо становится красивого карамельного цвета. От такой курочки просто невозможно будет оторваться.
При мариновании чашу с курочкой накройте пищевой пленкой или крышкой, чтобы она не обветривалась и не сохла.
Такой маринад подойдет и для приготовления целой тушки. Только врем маринования необходимо будет увеличить на 3-4 часа. Даже можно замариновать накануне вечером. Чем дольше она будет мариноваться, тем ароматнее будет мясо.
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Комментарии к кулинарному рецепту
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Советы к рецепту
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В заправки для салата для усиления вкуса можно положить горчицу, сахар или же готовые соусы с острым привкусом.
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Мед - 400 ккал/100г
- Чеснок - 143 ккал/100г
- Базилик свежий - 27 ккал/100г
- Базилик сушеный - 251 ккал/100г
- Соевый соус - 51 ккал/100г
- Томатная паста - 28 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Паприка - 289 ккал/100г