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Бананы в кляре на сковороде

Аппетитный десерт из ломтиков банана в тесте! Бананы в кляре на сковороде получаются очень оригинальными и необычными по вкусу! Приготовление может показаться немного экстремальным, но в целом рецепт, а также готовое блюдо достойны внимания и потраченных усилий!
MariaSAuthor avatar
Автор рецепта
Бананы в кляре на сковороде
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Бананы в кляре на сковороде
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Состав / ингредиенты

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Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 7% 3 г
Жиры 40% 17 г
Углеводы 53% 23 г
256 ккал
ГИ: 4 / 48 / 48

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 50 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Подготовьте продукты для приготовления жареных бананов на сковороде в кляре. Вам потребуется бананы средней степени зрелости, молоко, пшеничная мука, немного куркумы и молотой корицы,а также растительное масло для обжаривания и сахарная пудра для декорирования готового блюда.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Сначала нужно приготовить кляр (это вязкое тесто по консистенции как сметана средней жирности). В миске соедините просеянную пшеничную муку, куркуму (эта пряность придаст блюду легкий желтоватый оттенок), молотую корицу (это для аромата и приятного вкуса). Перемешайте.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Небольшими частями начните добавлять молоко, постоянно перемешивая кляр. Сначала тесто будет густым, сильно густым, но по мере добавления молока будет становится все более жидким. Добавляя жидкий ингредиент в сухие вы избежите появления неприятных и трудноудалимых комочков в тесте.

  5. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Бананы аккуратно почистите от кожуры. Банановую мякоть нарежьте "шайбочками" толщиной примерно 1 см. На сковородке разогрейте большое количество растительного масла, при помощи двух вилок окунайте каждую "шайбочку" в кляр и затем перекладывайте в горячее масло.

  6. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Обжаривайте бананы в кляре на достаточно большом огне до подрумянивания. Готовые жареные бананы на сковороде в кляре выкладывайте бумажные салфетки или полотенце, чтобы удалить излишки масла. Подавайте готовое блюдо сразу же после приготовления пока тесто хрустящее. Перед подачей посыпьте бананы в кляре сахарной пудрой. Приятного аппетита!

Будьте аккуратны при переворачивании жареных бананов! Выделяющийся сок может сильно разбрызгиваться!
Жарить нужно на достаточно большом огне, чтобы тесто успело "схватиться", а не стекать на сковородку.
Бананы выбирайте не зеленые, чтобы блюдо получилось сладким, но и не переспевшие, чтобы мякоть не "расползалась".
Помимо сахарной пудры готовое блюдо можно украсить листочками свежей мяты или мелиссы.

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Комментарии к кулинарному рецепту

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НатаLия M
НатаLия M
Моя оценка рецепта:

Много чего в кляре готовила, но вот о бананах в кляре еще не слышала. Решила попробовать. Готовить их быстро и просто, как раз на завтрак быстренько нажарила. В кляр у меня ушло немного меньше муки. Корицу мои дети не любят, поэтому не стала добавлять. Заметила, что кляр отлично прилипает к кусочкам бананов и не отслаивается от него после остывания. Получаются эдакие маленькие сладкие пирожочки. Бананы внутри стали мягкими, цвет не поменялся и они как-будто слали слаще. С сахарной пудрой бананы в кляре смотрятся нарядно и вкус тоже становится немного другим. Очень интересное блюдо, мы с детьми довольны! Нравятся мне такие необычные рецепты)

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
  • Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
  • Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
  • Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
  • Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал/100г
  • Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
  • Бананы - 89 ккал/100г
  • Куркума - 325 ккал/100г
  • Масло растительное - 873 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 364 ккал/100г
  • Сахарная пудра - 374 ккал/100г
  • Молотая корица - 247 ккал/100г
Калорийность продуктов: Бананы, Пшеничная мука, Молоко, Куркума, Молотая корица, Растительное масло, Сахарная пудра