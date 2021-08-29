Время приготовления: 50 мин PT50M

Шаг 1: Подготовьте продукты для приготовления жареных бананов на сковороде в кляре. Вам потребуется бананы средней степени зрелости, молоко, пшеничная мука, немного куркумы и молотой корицы,а также растительное масло для обжаривания и сахарная пудра для декорирования готового блюда.

Шаг 2: Сначала нужно приготовить кляр (это вязкое тесто по консистенции как сметана средней жирности). В миске соедините просеянную пшеничную муку, куркуму (эта пряность придаст блюду легкий желтоватый оттенок), молотую корицу (это для аромата и приятного вкуса). Перемешайте.

Шаг 3: Небольшими частями начните добавлять молоко, постоянно перемешивая кляр. Сначала тесто будет густым, сильно густым, но по мере добавления молока будет становится все более жидким. Добавляя жидкий ингредиент в сухие вы избежите появления неприятных и трудноудалимых комочков в тесте.

Шаг 4: Бананы аккуратно почистите от кожуры. Банановую мякоть нарежьте "шайбочками" толщиной примерно 1 см. На сковородке разогрейте большое количество растительного масла, при помощи двух вилок окунайте каждую "шайбочку" в кляр и затем перекладывайте в горячее масло.