Шаг 1: Подготовить продукты. Они должны быть комнатной температуры, выньте их из холодильника заранее. Йогурт должен быть натуральный, без добавок. Сметану возьмите пожирнее, сыр получится вкуснее.

Шаг 2: Вылейте йогурт и сметану в миску.

Шаг 3: Хорошо перемешайте венчиком. Можно воспользоваться миксером, но это совсем не обязательно, продукты, если они теплые, смешиваются очень хорошо.

Шаг 4: Из лимона выжать сок, немного, нам понадобится чайная ложка. Добавляем сок и соль в сметану с йогуртом, перемешиваем.

Шаг 5: Собираем такую конструкцию: в кастрюлю ставим дуршлаг, устилаем его марлей, сложенной в несколько слоев. Если марля слишком редкая, то можно еще взять льняную салфетку или ткань, иначе смесь может вытечь через слишком крупные дырки. У меня именно так и случилось, поэтому перед марлей я потом добавила салфетку.

Шаг 6: Выливаем нашу сметано-йогуртовую смесь в дуршлаг.

Шаг 7: Собираем концы ткани в середину, накрываем тарелкой и ставим сверху груз. Отправляем в таком виде всю конструкцию на ночь в холодильник.