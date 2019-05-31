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Филадельфия сыр домашний

Нежный, сливочный, на вкус как из магазина! Филадельфия сыр - это наипростейший рецепт приготовления аналога сливочного сыра в домашних условиях. Самым сложным при приготовлении будет найти в продаже марлю. А дальше вы просто все смешиваете, и на утро у вас выходит целая банка вкусного, нежного сыра, который можно есть, просто намазав на бутерброд, или использовать в качестве основы для приготовления других блюд или кремов.

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Ингредиенты и как готовить

Филадельфия сыр домашний
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ингредиенты на 8 порций

Сметана

400

Йогурт

500

Лимонный сок

1

Соль

0.5

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 130 ккал
Белков:4 гр
Жиров:11 гр
Углеводов:3 гр
Б/Ж/У: 22 / 61 / 17
Н33 / С67 / В0

Время приготовления: 12 ч 10 мин

Опубликовано: katushafin

Просмотров: 22447
Комментариев: 7
В личных кулинарных книгах: 110

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Подготовить продукты. Они должны быть комнатной температуры, выньте их из холодильника заранее. Йогурт должен быть натуральный, без добавок. Сметану возьмите пожирнее, сыр получится вкуснее.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Вылейте йогурт и сметану в миску.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Хорошо перемешайте венчиком. Можно воспользоваться миксером, но это совсем не обязательно, продукты, если они теплые, смешиваются очень хорошо.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Из лимона выжать сок, немного, нам понадобится чайная ложка. Добавляем сок и соль в сметану с йогуртом, перемешиваем.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Собираем такую конструкцию: в кастрюлю ставим дуршлаг, устилаем его марлей, сложенной в несколько слоев. Если марля слишком редкая, то можно еще взять льняную салфетку или ткань, иначе смесь может вытечь через слишком крупные дырки. У меня именно так и случилось, поэтому перед марлей я потом добавила салфетку.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Выливаем нашу сметано-йогуртовую смесь в дуршлаг.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Собираем концы ткани в середину, накрываем тарелкой и ставим сверху груз. Отправляем в таком виде всю конструкцию на ночь в холодильник.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Утром в марле у нас получается вот такой замечательный сливочный сыр, в кастрюле остается стекшая сыворотка. Ее можно использовать для приготовления блинов или оладий. Перекладываем сыр в емкость для хранения, храним в холодильнике.

Если вы готовите сыр, чтобы просто есть, не для десертов, то можно использовать различные добавки. Это может быть мелко порезанная зелень, чеснок, вяленые помидоры, кусочки жареных грибов, мелко порезанная ветчина, в общем все, что подскажет вам ваша фантазия. Просто сливочный вкус сыра отлично подойдет для бутербродов или рулетов с малосольной рыбой. Приготовленный дома сыр можно использовать для приготовления чизкейков, в этом случае регулируйте количество соли по вкусу.

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Комментарии к кулинарному рецепту

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naniki
naniki

такое нежное фото )) рецепт простой, надо попробовать))

Люблю готовить и угощать!
+6
katushafin
katushafin

Спасибо! Рецепт очень простой! Пробуйте обязательно!

+6
Алёна Буняк
Алёна Буняк

Добрый день, подскажите какой выход с этого количества Ингредиентов? Или скажите %

0
katushafin
katushafin

Около 400 грамм

0
Алёна Буняк
Алёна Буняк

Добрый день, подскажите какой выход с этого количества Ингредиентов? Или скажите %

0
oksana.sargsyan
oksana.sargsyan

Спасибо за рецепт. Но у меня вопрос: МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ЙОГУРТА МАЦОНИ?
СПАСИБО.

0
katushafin
katushafin

Думаю, можно попробовать.

0

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • «актимель» натуральный - 83 ккал/100г
  • «мажетель» - 48 ккал/100г
  • «растишка » - 122 ккал/100г
  • Ацедофилин 3,2 % - ной жирности - 58 ккал/100г
  • Йогурт 3,5 % - ной жирности - 68 ккал/100г
  • Йогурт «данон» 2,2 % - ной жирности - 96 ккал/100г
  • Йогурт «эрманн» жирный - 152 ккал/100г
  • Йогурт натуральный 1,5%-ной жирности - 48 ккал/100г
  • Йогурт питьевой «агуша» - 87 ккал/100г
  • Йогурт питьевой «данон» - 76 ккал/100г
  • Обезжиренный молочный йогурт - 38 ккал/100г
  • Сметана - 210 ккал/100г
  • Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
  • Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
  • Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
  • Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Лимонный сок - 16 ккал/100г
Калорийность продуктов: Сметана, Йогурт, Лимонный сок, Соль