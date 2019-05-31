Ингредиенты и как готовить
400
500
0.5
Время приготовления: 12 ч 10 мин
Опубликовано: katushafin
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Подготовить продукты. Они должны быть комнатной температуры, выньте их из холодильника заранее. Йогурт должен быть натуральный, без добавок. Сметану возьмите пожирнее, сыр получится вкуснее.
Шаг 2:
Вылейте йогурт и сметану в миску.
Шаг 3:
Хорошо перемешайте венчиком. Можно воспользоваться миксером, но это совсем не обязательно, продукты, если они теплые, смешиваются очень хорошо.
Шаг 4:
Из лимона выжать сок, немного, нам понадобится чайная ложка. Добавляем сок и соль в сметану с йогуртом, перемешиваем.
Шаг 5:
Собираем такую конструкцию: в кастрюлю ставим дуршлаг, устилаем его марлей, сложенной в несколько слоев. Если марля слишком редкая, то можно еще взять льняную салфетку или ткань, иначе смесь может вытечь через слишком крупные дырки. У меня именно так и случилось, поэтому перед марлей я потом добавила салфетку.
Шаг 6:
Выливаем нашу сметано-йогуртовую смесь в дуршлаг.
Шаг 7:
Собираем концы ткани в середину, накрываем тарелкой и ставим сверху груз. Отправляем в таком виде всю конструкцию на ночь в холодильник.
Шаг 8:
Утром в марле у нас получается вот такой замечательный сливочный сыр, в кастрюле остается стекшая сыворотка. Ее можно использовать для приготовления блинов или оладий. Перекладываем сыр в емкость для хранения, храним в холодильнике.
Если вы готовите сыр, чтобы просто есть, не для десертов, то можно использовать различные добавки. Это может быть мелко порезанная зелень, чеснок, вяленые помидоры, кусочки жареных грибов, мелко порезанная ветчина, в общем все, что подскажет вам ваша фантазия. Просто сливочный вкус сыра отлично подойдет для бутербродов или рулетов с малосольной рыбой. Приготовленный дома сыр можно использовать для приготовления чизкейков, в этом случае регулируйте количество соли по вкусу.
Похожие рецепты
Комментарии к кулинарному рецепту
Спасибо за рецепт. Но у меня вопрос: МОЖНО ЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВМЕСТО ЙОГУРТА МАЦОНИ?
СПАСИБО.
Советы к рецепту
Чтобы сохранить домашний сыр вкусным, оберни каждый кусочек в пергаментную бумагу. Она позволит сыру дышать и сохранит от высыхания. Можно также положить сыр в льняную салфетку, смоченную в холодной …
Есть небольшой, но хитрый совет для домашнего плавленого сыра. Когда сыр уже сварен, оставлять его в кастрюле категорически нельзя! Сыр потом не отдерешь от краев кастрюли да и кастрюлю испортишь, пы…
Иногда бывает, что по неизвестной причине вянут свежие огурцы. А так хочется сохранить их свежими намного дольше. Вот способ: берется тряпка и смачивается холодной водой. В нее заворачиваются огурцы.…
Яичные белки взбить легче, если добавить в них несколько капель лимонного сока или же щепотку очень мелкой соли.
Вкус и цвет киселя улучшает лимонный сок.
Чтобы картофель при варке получил красивый белоснежный цвет, добавьте в воду полторы чайных ложки сока свежего лимона.
Иногда бывает так, что свежее мясо начинает не слишком приятно пахнуть. Спасает ситуацию такая процедура: положите мясо в воду с добавленным в нее лимонным соком на полчаса.
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- «актимель» натуральный - 83 ккал/100г
- «мажетель» - 48 ккал/100г
- «растишка » - 122 ккал/100г
- Ацедофилин 3,2 % - ной жирности - 58 ккал/100г
- Йогурт 3,5 % - ной жирности - 68 ккал/100г
- Йогурт «данон» 2,2 % - ной жирности - 96 ккал/100г
- Йогурт «эрманн» жирный - 152 ккал/100г
- Йогурт натуральный 1,5%-ной жирности - 48 ккал/100г
- Йогурт питьевой «агуша» - 87 ккал/100г
- Йогурт питьевой «данон» - 76 ккал/100г
- Обезжиренный молочный йогурт - 38 ккал/100г
- Сметана - 210 ккал/100г
- Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
- Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
- Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
- Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Лимонный сок - 16 ккал/100г