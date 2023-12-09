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Шаг 1: Как замариновать скумбрию быстро в рассоле? Продукты для приготовления.

Шаг 2: Сначала готовим солевой раствор. Для этого берём банку или литровую кружку. Наливаем 0,5 некипяченой воды (можно из-под крана или фильтрованной комнатной температуры). Размешиваем в ней 3 ст.л. соли, полных. Проверяем раствор на крепость. Для этого надо взять хорошо помытое сырое куриное яйцо и опустить в раствор. Яйцо должно всплыть и выступать над поверхностью воды кругляшком d1,5 см. Если яйцо клонится вбок - добавляем воды до полного его выравнивани

Шаг 3: Рыбу надо предварительно слегка разморозить. Не полностью размороженная скумбрия нарезается более красивыми, ровными кусочками. Внутренности также легче удаляются вместе с черной плёнкой, которая придает рыбе горечь. Нарезаем рыбу кусочками по 1,5-2 см., не вспарывая брюшко. Тщательно удаляем все внутренности и плёнку из каждого кусочка. Если разделываете размороженную рыбу, промойте каждый кусочек под проточной водой, очистив от крови.

Шаг 4: Заливаем рыбу солевым раствором. Накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре ровно на 2 часа.

Шаг 5: По истечение указанного времени воду сливаем. Очищаем и нарезаем лук полукольцами.

Шаг 6: Берём любую подходящую емкость, на дно которой кладём немного порезанного лука. На него выкладываем слой рыбы, сверху опять лук. Поливаем 1 ст.л. растительного масла и 1 ст.л. уксуса. Уксуса можно взять и меньше, просто побрызгать. Выложить второй слой рыбы, лук, масло и уксус.

Шаг 7: Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 1 час.