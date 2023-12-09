Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как замариновать скумбрию быстро в рассоле? Продукты для приготовления.
Шаг 2:
Сначала готовим солевой раствор. Для этого берём банку или литровую кружку. Наливаем 0,5 некипяченой воды (можно из-под крана или фильтрованной комнатной температуры). Размешиваем в ней 3 ст.л. соли, полных. Проверяем раствор на крепость. Для этого надо взять хорошо помытое сырое куриное яйцо и опустить в раствор. Яйцо должно всплыть и выступать над поверхностью воды кругляшком d1,5 см. Если яйцо клонится вбок - добавляем воды до полного его выравнивани
Шаг 3:
Рыбу надо предварительно слегка разморозить. Не полностью размороженная скумбрия нарезается более красивыми, ровными кусочками. Внутренности также легче удаляются вместе с черной плёнкой, которая придает рыбе горечь. Нарезаем рыбу кусочками по 1,5-2 см., не вспарывая брюшко. Тщательно удаляем все внутренности и плёнку из каждого кусочка. Если разделываете размороженную рыбу, промойте каждый кусочек под проточной водой, очистив от крови.
Шаг 4:
Заливаем рыбу солевым раствором. Накрываем крышкой и оставляем при комнатной температуре ровно на 2 часа.
Шаг 5:
По истечение указанного времени воду сливаем. Очищаем и нарезаем лук полукольцами.
Шаг 6:
Берём любую подходящую емкость, на дно которой кладём немного порезанного лука. На него выкладываем слой рыбы, сверху опять лук. Поливаем 1 ст.л. растительного масла и 1 ст.л. уксуса. Уксуса можно взять и меньше, просто побрызгать. Выложить второй слой рыбы, лук, масло и уксус.
Шаг 7:
Закрываем крышкой и убираем в холодильник на 1 час.
Шаг 8:
Через час рыбка готова.
Знакомая, которая научила меня мариновать скумбрию таким способом, говорит, что такая рыба может храниться в холодильнике до 2-х недель. Я не проверяла. У нас она быстро съедается. Когда она есть в наличии, не хочется ничего другого. Думаю, не стоит заготавливать её впрок. Готовится легко, быстро. А с замороженной скумбрией в магазинах, вообще, проблем нет. Готовь, хоть каждый день.
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Комментарии к кулинарному рецепту
Очередной шедевр из рецептов- маринованная скумбрия быстрая в рассоле за 3 часа. Равнодушным не оставит никого, кто хоть немного любит рыбу. На самом деле готовится быстрее чем 3 часа, и получается очень нежная и вкусная. Рыбу режем крупными кусками(2-3 части каждая рыбина), лук режем полукольцами. Воду я взяла прямо из-под крана, растворила в ней около 3 ложек крупной соли, положила скумбрию, предварительно промыв и очистив от внутренностей, теперь оставляем на пару часов, пусть отмокает и пропитывается солью. В отдельной посуде смешала красный лук и немного обычного обычного, сахар, соль, уксус, тоже дала замариноваться пока солится рыба. В банку кладем слоями лук и скумбрию. Сама скумбрия рыба жирная, поэтому масла капаю буквально чайную ложку, закрываю крышкой, и отправляю на холод на полчаса. Можно встряхнуть банку несколько раз чтобы перемешались вкусы лука, масла и рыбы равномерно. Такую рыбку я часто готовлю к картошке, а в этот раз сделала для бутербродов. Благодарю за рецепт.
Быстро и просто, только мне кажется, все же времени маловато для засолки, я встречала не менее сутокСкумбрия маринованная
Спасибо, МариШа, за хороший рецепт! Мы дома все очень любим скумбрию, у меня уже собралось несколько рецептов ее приготовления. Готовую сельдь летом покупать опасно, а такой быстрый и несложный рецепт маринованной скумбрии выручит, когда вдруг захочется рыбки! На фото рыбка выглядит очень аппетитно, верю, что получается очень вкусной! Обязательно попробую приготовить, всегда стараюсь выбирать рецепты без особых заморочек!
Только мне кажется, скумбрия за час не успеет хорошо промариноваться, я бы держала подольше.
Рыба находится в солевом растворе ровно 2 часа при комнатной температуре, а потом еще 1 час с луком, уксусом и растительным маслом в холодильнике. Я постоянно так мариную скумбрию. Времени для просолки достаточно. Когда делала в первый раз, тоже сомневалась. Попробовала на соль, показалось солоноватой. Но через час в холодильнике излишки соли взял в себя лук. Уксус и масло сбалансировали вкус. Нам очень нравится маринованная скумбрия без пряностей. А этот рецепт покорил меня еще и быстротой приготовления. Когда готовлю что-то новое, всегда строго следую рецепту, а потом корректирую под свои предпочтения. Здесь ничего не меняла. Получилось сразу и очень удачно. Если сомневаетесь, попробуйте с 1 рыбкой. Рыба получается слабосоленой, но не пресной. Если очень крупная, кусочки лучше нарезать тоньше (~1,5 см) и желательно сделать надрез по спинке перед тем, как нарезать на кусочки. Так и есть удобнее. Желаю Вам удачи в приготовлении. Буду очень рада, если рецепт понравится. Спасибо за комментарий.
Спасибо за рецепт!Сам рецепт очень понравился,думаю рыбка понравится еще больше.
Просто потрясающе! Не очень люблю покупную рыбу, с недавнего времени солю, мариную сама. Научилась готовить за сутки скумбрию. Но это... За три часа...!!! Здорово! Спасибо! :)
Попробуйте! Очень хочется, чтобы рецепт понравился. Благодарю за комментарий.
Залил солевым раствором, сижу жду)))
Во всех рецептах,которые нашёл, солится чуть ли не сутки. Может то что морская? Или,скорее всего, очень жирная. У нас Хариуса можно чуть ли не живого есть, посолив. Ну и убив,чё мы звери какие)))
Хотя были кадры,закусывающие и
....(не для слабонервных)
спасибо Вам за рецепт. скажите пожалуйста, а с яйцом обязательно делать? можно просто по рецепту посолить?
Elena N:
спасибо Вам за рецепт. скажите пожалуйста, а с яйцом обязательно делать? можно просто по рецепту посолить?Конечно можно
спасибо!
Супер рецепт, поначалу не очень верил, что за такое время будет такая вкусняшка. Спасибо Вам большое!!!
Очень вкусная рыбка получается!
В этот раз сделала пряный рассол,и добавила ложку сахара (3 соли,1 сахар)!А остальное всё по рецепту.Получилось оооочень вкусно!За счёт сахара рыба получается поплотнее
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Скумбрия копченая - 221 ккал / 100 г
- Скумбрия отварная - 211 ккал / 100 г
- Скумбрия свежая - 181 ккал / 100 г
- Масло растительное - 873 ккал / 100 г
- Соль - 0 ккал / 100 г
- Вода - 0 ккал / 100 г
- Лук репчатый - 41 ккал / 100 г
- Столовый уксус - 11 ккал / 100 г