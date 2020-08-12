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Пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде

Аппетитные, румяные, ароматные, из простых продуктов! Пирожки с картошкой на кефире, жареные на сковороде, готовить легко и быстро, ингредиенты для них доступны и недороги. Такие пирожки можно подавать к чаю или в качестве дополнения к первым блюдам.
НинельAuthor avatar
Автор рецепта
Пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде
+98
119159 278

Состав / ингредиенты

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Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 13% 4 г
Жиры 20% 6 г
Углеводы 67% 20 г
149 ккал
ГИ: 30 / 0 / 70

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 35 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как сделать пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде? Подготовьте продукты. Овощи предварительно очистите и промойте водой. Кефир и яйца выньте из холодильника заранее — тесто лучше замешивается на теплых продуктах. Жирность кефира не имеет значения.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Первым делом отварите картофель. Как варить картофель? Порежьте его кусочками, сложите в кастрюлю, залейте чистой холодной водой. Посолите и поставьте вариться на небольшой огонь. После закипания варите картофель 20-30 минут, в зависимости от сорта, до мягкости — при надавливании ложкой кусочек должен легко разломиться.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Пока варится картошка, приготовьте тесто. Как сделать тесто? В кефир насыпьте соль, сахар и соду, перемешайте.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Добавьте растительное масло и сырое яйцо, размешайте. Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии. Лучше всего использовать моющие средства для пищевых продуктов и щетку.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Насыпьте просеянную муку и замесите тесто. Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Лучше добавлять муку порциями, вымешивая тесто после каждой. Тесто должно стать однородным, эластичным, но остаться при этом мягким. Готовое тесто накройте полотенцем или пленкой и оставьте полежать минут на 15.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Тем временем снова вернитесь в приготовлению начинки. Луковицу мелко порежьте.

  8. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Обжарьте его на растительном масле до румяного цвета. Чтобы лук прожарился равномерно и не сгорел, жарьте его на небольшом огне при постоянном помешивании.

  9. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Слейте с готовой картошки воду, при этом специально отлейте небольшое ее количество — она понадобится для регулирования густоты начинки. Разомните картошку в пюре, смешайте ее с луком. Если начинка получится слишком крутой, то влейте в нее немного оставленной воды. Попробуйте начинку на вкус — она должна быть вкусной.

  10. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Тесто разделите на 10-12 частей. Каждую раскатайте в лепешку, в центр положите картофельную начинку. Защипните пирожки.

  11. Шаг 10:

    Шаг 10.

    На сковороде разогрейте растительное масло для жарки. Выложите в него подготовленные пирожки и обжарьте их с двух сторон до румяной корочки на небольшом огне.

  12. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Готовые пирожки снимите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте их к столу в любом виде — они вкусны и горячими, и остывшими. Приятного аппетита!

Важно просеять муку, чтобы насытить ее кислородом. Тогда выпечка получится воздушной и хорошо поднимется при выпекании.

Любые масла полезны только до достижения определённой температуры - точки дымления, при которой масло начинает гореть и в нём образуются токсичные вещества, в том числе канцерогены. Как определиться с температурой обжаривания и выбрать лучшее масло для жарки, а какое лучше не использовать совсем, читайте здесь.

Важно! Неправильно подобранная сковорода может испортить даже самый хороший рецепт. Все подробности, как выбрать идеальную сковородку для разных блюд читай здесь.

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Комментарии к кулинарному рецепту

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♥Пяйви
♥Пяйви

Такие жареные пирожки можно готовить с разной начинкой, например, добавить к картошке свинину.

Смотри видеоПирожки на кефире и дрожжах
-2
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Лера Демьянкова
Лера Демьянкова
Моя оценка рецепта:

Спасибо, вкусные пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде. Только соли тесту не хватает, так что лучше тогда хорошо солить картошку.

+24
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Картофель зрелый - 80 ккал/100г
  • Картофель печеный - 70 ккал/100г
  • Картофельное пюре - 380 ккал/100г
  • Картофель отварной - 82 ккал/100г
  • Картофель в мундире - 74 ккал/100г
  • Картофель жареный - 192 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Кефир жирный - 62 ккал/100г
  • Кефир 1%-ной жирности - 38 ккал/100г
  • Кефир обезжиренный - 30 ккал/100г
  • Кефир «доктор бифи» 1,8 % - ной жирности - 45 ккал/100г
  • Кефир 2,5% жирности - 53 ккал/100г
  • Масло растительное - 873 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Вода - 0 ккал/100г
  • Лук репчатый - 41 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 325 ккал/100г
  • Сода пищевая - 0 ккал/100г
  • Куриное яйцо - 80 ккал/100г
Калорийность продуктов: Пшеничная мука, Кефир, Куриные яйца, Растительное масло, Сода пищевая, Сахар, Соль, Картошка, Лук репчатый, Вода