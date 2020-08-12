Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде? Подготовьте продукты. Овощи предварительно очистите и промойте водой. Кефир и яйца выньте из холодильника заранее — тесто лучше замешивается на теплых продуктах. Жирность кефира не имеет значения.
Шаг 2:
Первым делом отварите картофель. Как варить картофель? Порежьте его кусочками, сложите в кастрюлю, залейте чистой холодной водой. Посолите и поставьте вариться на небольшой огонь. После закипания варите картофель 20-30 минут, в зависимости от сорта, до мягкости — при надавливании ложкой кусочек должен легко разломиться.
Шаг 3:
Пока варится картошка, приготовьте тесто. Как сделать тесто? В кефир насыпьте соль, сахар и соду, перемешайте.
Шаг 4:
Добавьте растительное масло и сырое яйцо, размешайте. Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии. Лучше всего использовать моющие средства для пищевых продуктов и щетку.
Шаг 5:
Насыпьте просеянную муку и замесите тесто. Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Лучше добавлять муку порциями, вымешивая тесто после каждой. Тесто должно стать однородным, эластичным, но остаться при этом мягким. Готовое тесто накройте полотенцем или пленкой и оставьте полежать минут на 15.
Шаг 6:
Тем временем снова вернитесь в приготовлению начинки. Луковицу мелко порежьте.
Шаг 7:
Обжарьте его на растительном масле до румяного цвета. Чтобы лук прожарился равномерно и не сгорел, жарьте его на небольшом огне при постоянном помешивании.
Шаг 8:
Слейте с готовой картошки воду, при этом специально отлейте небольшое ее количество — она понадобится для регулирования густоты начинки. Разомните картошку в пюре, смешайте ее с луком. Если начинка получится слишком крутой, то влейте в нее немного оставленной воды. Попробуйте начинку на вкус — она должна быть вкусной.
Шаг 9:
Тесто разделите на 10-12 частей. Каждую раскатайте в лепешку, в центр положите картофельную начинку. Защипните пирожки.
Шаг 10:
На сковороде разогрейте растительное масло для жарки. Выложите в него подготовленные пирожки и обжарьте их с двух сторон до румяной корочки на небольшом огне.
Шаг 11:
Готовые пирожки снимите на бумажные полотенца, чтобы впитался лишний жир. Подавайте их к столу в любом виде — они вкусны и горячими, и остывшими. Приятного аппетита!
Важно просеять муку, чтобы насытить ее кислородом. Тогда выпечка получится воздушной и хорошо поднимется при выпекании.
Любые масла полезны только до достижения определённой температуры - точки дымления, при которой масло начинает гореть и в нём образуются токсичные вещества, в том числе канцерогены. Как определиться с температурой обжаривания и выбрать лучшее масло для жарки, а какое лучше не использовать совсем, читайте здесь.
Важно! Неправильно подобранная сковорода может испортить даже самый хороший рецепт. Все подробности, как выбрать идеальную сковородку для разных блюд читай здесь.
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Комментарии к кулинарному рецепту
Такие жареные пирожки можно готовить с разной начинкой, например, добавить к картошке свинину.
Спасибо, вкусные пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде. Только соли тесту не хватает, так что лучше тогда хорошо солить картошку.
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Картофель зрелый - 80 ккал/100г
- Картофель печеный - 70 ккал/100г
- Картофельное пюре - 380 ккал/100г
- Картофель отварной - 82 ккал/100г
- Картофель в мундире - 74 ккал/100г
- Картофель жареный - 192 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Кефир жирный - 62 ккал/100г
- Кефир 1%-ной жирности - 38 ккал/100г
- Кефир обезжиренный - 30 ккал/100г
- Кефир «доктор бифи» 1,8 % - ной жирности - 45 ккал/100г
- Кефир 2,5% жирности - 53 ккал/100г
- Масло растительное - 873 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Вода - 0 ккал/100г
- Лук репчатый - 41 ккал/100г
- Мука пшеничная - 325 ккал/100г
- Сода пищевая - 0 ккал/100г
- Куриное яйцо - 80 ккал/100г