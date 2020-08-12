Время приготовления: 35 мин PT35M

Шаг 1: Как сделать пирожки с картошкой на кефире жареные на сковороде? Подготовьте продукты. Овощи предварительно очистите и промойте водой. Кефир и яйца выньте из холодильника заранее — тесто лучше замешивается на теплых продуктах. Жирность кефира не имеет значения.

Шаг 2: Первым делом отварите картофель. Как варить картофель? Порежьте его кусочками, сложите в кастрюлю, залейте чистой холодной водой. Посолите и поставьте вариться на небольшой огонь. После закипания варите картофель 20-30 минут, в зависимости от сорта, до мягкости — при надавливании ложкой кусочек должен легко разломиться.

Шаг 3: Пока варится картошка, приготовьте тесто. Как сделать тесто? В кефир насыпьте соль, сахар и соду, перемешайте.

Шаг 4: Добавьте растительное масло и сырое яйцо, размешайте. Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии. Лучше всего использовать моющие средства для пищевых продуктов и щетку.

Шаг 5: Насыпьте просеянную муку и замесите тесто. Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Лучше добавлять муку порциями, вымешивая тесто после каждой. Тесто должно стать однородным, эластичным, но остаться при этом мягким. Готовое тесто накройте полотенцем или пленкой и оставьте полежать минут на 15.

Шаг 6: Тем временем снова вернитесь в приготовлению начинки. Луковицу мелко порежьте.

Шаг 7: Обжарьте его на растительном масле до румяного цвета. Чтобы лук прожарился равномерно и не сгорел, жарьте его на небольшом огне при постоянном помешивании.

Шаг 8: Слейте с готовой картошки воду, при этом специально отлейте небольшое ее количество — она понадобится для регулирования густоты начинки. Разомните картошку в пюре, смешайте ее с луком. Если начинка получится слишком крутой, то влейте в нее немного оставленной воды. Попробуйте начинку на вкус — она должна быть вкусной.

Шаг 9: Тесто разделите на 10-12 частей. Каждую раскатайте в лепешку, в центр положите картофельную начинку. Защипните пирожки.

Шаг 10: На сковороде разогрейте растительное масло для жарки. Выложите в него подготовленные пирожки и обжарьте их с двух сторон до румяной корочки на небольшом огне.