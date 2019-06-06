Шаг 1: Подготовим продукты. Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягкое.

Шаг 2: Желательно тесто готовить с помощью миксера. В глубокой миске соединяем масло, сахар и ванильный сахар. С помощью миксера на больших оборотах хорошенько все смешиваем-взбиваем.

Шаг 3: Вот такая плотная масса у нас получается.

Шаг 4: Затем добавляем творог. И хорошенечко снова все взбиваем.

Шаг 5: Потом добавляем в наше тесто яйца. Делаем это по одному в один прием - добавили яичко и хорошо все взбили миксером, затем снова одно яичко - и снова миксер.

Шаг 6: Теперь сухие ингредиенты. Крахмал, муку и разрыхлитель просеиваем вместе и добавляем в наше тесто. Вымешиваем или миксером или лопаткой. Мне больше нравится лопаткой - так я "чувствую" тесто)

Шаг 7: Вот такое у нас получается густое и однородное творожное тесто.

Шаг 8: Вафельницу хорошо разогреваем. Я пластины не смазываю, в тесте много масла. Но если вы переживаете что пристанет - смажьте слегка пластины маслом один раз. На разогретые формы выкладываем по 1 столовой ложке теста. Выпекать вафельки 5-7 минут, но вы ориентируйтесь по своим приборам, так как у каждого они разной мощности.

Шаг 9: Вот такие чудные вафельки получились)

Шаг 10: Вышло у меня всего 14 штук. Они очень ароматные и нежные. Вкусно с молоком или чаем) А можно и с вареньем) Готовьте на здоровье)