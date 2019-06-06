Ингредиенты и как готовить
180
180
200
250
2
Время приготовления: 1 ч
Опубликовано: Angel
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Подготовим продукты. Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягкое.
Шаг 2:
Желательно тесто готовить с помощью миксера. В глубокой миске соединяем масло, сахар и ванильный сахар. С помощью миксера на больших оборотах хорошенько все смешиваем-взбиваем.
Шаг 3:
Вот такая плотная масса у нас получается.
Шаг 4:
Затем добавляем творог. И хорошенечко снова все взбиваем.
Шаг 5:
Потом добавляем в наше тесто яйца. Делаем это по одному в один прием - добавили яичко и хорошо все взбили миксером, затем снова одно яичко - и снова миксер.
Шаг 6:
Теперь сухие ингредиенты. Крахмал, муку и разрыхлитель просеиваем вместе и добавляем в наше тесто. Вымешиваем или миксером или лопаткой. Мне больше нравится лопаткой - так я "чувствую" тесто)
Шаг 7:
Вот такое у нас получается густое и однородное творожное тесто.
Шаг 8:
Вафельницу хорошо разогреваем. Я пластины не смазываю, в тесте много масла. Но если вы переживаете что пристанет - смажьте слегка пластины маслом один раз. На разогретые формы выкладываем по 1 столовой ложке теста. Выпекать вафельки 5-7 минут, но вы ориентируйтесь по своим приборам, так как у каждого они разной мощности.
Шаг 9:
Вот такие чудные вафельки получились)
Шаг 10:
Вышло у меня всего 14 штук. Они очень ароматные и нежные. Вкусно с молоком или чаем) А можно и с вареньем) Готовьте на здоровье)
Шаг 11:
Приятного аппетита!
Похожие рецепты
Комментарии к кулинарному рецепту
Выпекала по данному рецепту тонкие вафли, получилось очень вкусно и масло не вытекало из вафельницы (частенько бывает такая проблема с рецептами). Большое спасибо!
Извините, что долго не отвечала). Вафли получились хрустящие, в меру сладкие, мы их просто слопали с чаем, но вполне можно и закручивать. У меня вафельница маленькая, разделенная на два отдела, поэтому не всегда скручиваю, если выпекать на классической круглой, то будет намного удобнее крутить).
Подскажите, а крахмал какой надо использовать? Осввиваем мультипекарь, хочется попробовать венские вафли сделать. Тонкие делала уже по другому рецепту, без творога и меньше масла, получились очень вкусные и легко сворачивались. Только сворачивать надо сразу же, как только сняли, иначе будут ламаться
Добрый день)) Я использую картофельный крахмал, он очень хорошо себя ведет в выпечке)))
Вы правы, тонкие вафельки нужно сворачивать пока они горячие))
Приятного аппетита)))
А если кукурузный крахмал использовать, то в каком количестве? Спасибо большое
Добрый день. Если говорить о крахмалах, то картофельный более "вязкий" так сказать. По дозировке - на 1 часть картофельного крахмала берется 2 части кукурузного. То есть - если нужно 2 ст.л картофельного, а есть кукурузный - то берете 4 ст.л кукурузного крахмала)) Готовьте на здоровье)
Самый вкусный рецепт вафель!!! Спасибо вам! Они получаются воздушными, мягкими и очень вкусными!
Советы к рецепту
Чтобы вафли не прилипали к вафельнице, хорошо разогрей плитку в течение 5-10 минут перед готовкой. Смажь накалившуюся поверхность растительным или оливковым маслом и слегка присыпь мукой. Равномерно …
Чтобы вафли не отсырели, сразу после готовки разложи их на бумажную салфетку и дай остыть. После сложи стопкой, прокладывай каждую вафлю с обеих сторон пергаментной бумагой. Не убирай вафли в целлофа…
Чтобы тесто не подгорело, нужно в духовку поставить миску с водой. При этом не имеет значения, о каком тесте идет речь. Это может быть любое тесто: пресное, дрожжевое, бисквитное, песочное, заварное,…
Чтобы не было проблем с доставанием готовой выпечки из неразъемной формы, предварительно вырежь из картона круг, диаметром равный форме, и оберни его фольгой. На дно формы положи крест накрест две по…
Чтобы сделать вафли хрустящими, нужно знать основной секрет. Даже если по рецепту тебе нужно вбить яйцо целиком, все равно раздели его отдельно на белок и желток. Желтки соедини с основной массой, а …
В сладкой выпечке вместо яиц можно использовать один из этих способов: • 1 яйцо = 1 ст.ложки кукурузного крахмала + 2 ст.ложки воды; • 1 яйцо = 1 банан, взбитый блендером в пюре; • 1 я…
Иногда бывает, что по неизвестной причине вянут свежие огурцы. А так хочется сохранить их свежими намного дольше. Вот способ: берется тряпка и смачивается холодной водой. В нее заворачиваются огурцы.…
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Творог - 156 ккал/100г
- Творог 10%-ной жирности - 156 ккал/100г
- Творог 18%-ной жирности - 226 ккал/100г
- Творог 20%-ной жирности - 233 ккал/100г
- Творог 40%-ной жирности - 466 ккал/100г
- Творог «виталиния» - 64 ккал/100г
- Творог «утренний» ( «данон») без сахара - 91 ккал/100г
- Творог мягкий диетический - 170 ккал/100г
- Творог обезжиренный - 75 ккал/100г
- Творог со сметаной - 260 ккал/100г
- Творог фруктовый - 147 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Крахмал - 320 ккал/100г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
- Масло топленое - 869 ккал/100г
- Мука пшеничная - 325 ккал/100г
- Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
- Ванильный сахар - 379 ккал/100г
- Куриное яйцо - 80 ккал/100г