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Творожные вафли в вафельнице

Вкусные и аппетитные творожные вафли! Порадуй свою семью! Творожные вафли готовятся быстро и просто. Аромат на кухне просто потрясающий, вы не успеете их испечь, как семейство будет сидеть за столом в ожидании десерта) Они получаются очень нежные, хрустящие. Подавать можно просто с чаем, с вареньем, со сметаной, с фруктами - кто с чем пожелает! Готовьте на здоровье и приятного аппетита!

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Ингредиенты и как готовить

Творожные вафли в вафельнице
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ингредиенты на 14 порций

Сливочное масло

180

Сахар

180

Творог

200

Куриные яйца

2

Пшеничная мука

250

Крахмал

2

Ванильный сахар

1

Разрыхлитель

1

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 356 ккал
Белков:8 гр
Жиров:19 гр
Углеводов:41 гр
Б/Ж/У: 12 / 28 / 60
Н10 / С2 / В88

Время приготовления: 1 ч

Опубликовано: Angel

Комментариев: 11
В личных кулинарных книгах: 94

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Подготовим продукты. Масло нужно заранее достать из холодильника, чтобы оно было мягкое.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Желательно тесто готовить с помощью миксера. В глубокой миске соединяем масло, сахар и ванильный сахар. С помощью миксера на больших оборотах хорошенько все смешиваем-взбиваем.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Вот такая плотная масса у нас получается.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Затем добавляем творог. И хорошенечко снова все взбиваем.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Потом добавляем в наше тесто яйца. Делаем это по одному в один прием - добавили яичко и хорошо все взбили миксером, затем снова одно яичко - и снова миксер.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Теперь сухие ингредиенты. Крахмал, муку и разрыхлитель просеиваем вместе и добавляем в наше тесто. Вымешиваем или миксером или лопаткой. Мне больше нравится лопаткой - так я "чувствую" тесто)

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Вот такое у нас получается густое и однородное творожное тесто.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Вафельницу хорошо разогреваем. Я пластины не смазываю, в тесте много масла. Но если вы переживаете что пристанет - смажьте слегка пластины маслом один раз. На разогретые формы выкладываем по 1 столовой ложке теста. Выпекать вафельки 5-7 минут, но вы ориентируйтесь по своим приборам, так как у каждого они разной мощности.

  9. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Вот такие чудные вафельки получились)

  10. Шаг 10:

    Шаг 10.

    Вышло у меня всего 14 штук. Они очень ароматные и нежные. Вкусно с молоком или чаем) А можно и с вареньем) Готовьте на здоровье)

  11. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Приятного аппетита!

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Комментарии к кулинарному рецепту

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Victoria
Victoria 06.06.2019 17:16:35

Выпекала по данному рецепту тонкие вафли, получилось очень вкусно и масло не вытекало из вафельницы (частенько бывает такая проблема с рецептами). Большое спасибо! Вкуснятина

+8
Milana
Milana 06.06.2019 18:51:56

Victoria, скажите пожалуйста, у Вас вафли получились хрустящими? Их можно свернуть трубочкой или лучше использовать как печеньки?

Диета - добровольная ссылка во имя освобождения.
+8
Victoria
Victoria 08.07.2019 13:59:37

Извините, что долго не отвечала). Вафли получились хрустящие, в меру сладкие, мы их просто слопали с чаем, но вполне можно и закручивать. У меня вафельница маленькая, разделенная на два отдела, поэтому не всегда скручиваю, если выпекать на классической круглой, то будет намного удобнее крутить).

+8
Angel
Angel 08.07.2019 15:56:23

Очень рада что понравился рецепт))) У нас в семье тоже вафли одно из любимейших лакомств))

Каждый день, раз в день, подарите себе подарок. Не планируйте его. Не ждите. Просто дайте этому случиться.
+3
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Вероника
Вероника 09.07.2019 12:37:26

Подскажите, а крахмал какой надо использовать? Осввиваем мультипекарь, хочется попробовать венские вафли сделатьУлыбка. Тонкие делала уже по другому рецепту, без творога и меньше масла, получились очень вкусные и легко сворачивались. Только сворачивать надо сразу же, как только сняли, иначе будут ламатьсяУлыбка

Вероника
+8
Angel
Angel 09.07.2019 13:53:24

Добрый день)) Я использую картофельный крахмал, он очень хорошо себя ведет в выпечке)))
Вы правы, тонкие вафельки нужно сворачивать пока они горячие))
Приятного аппетита)))

Каждый день, раз в день, подарите себе подарок. Не планируйте его. Не ждите. Просто дайте этому случиться.
+2
Вероника
Вероника 09.07.2019 18:04:08

А если кукурузный крахмал использовать, то в каком количестве? Спасибо большое Улыбка

Вероника
+6
Angel
Angel 10.07.2019 09:15:25

Добрый день. Если говорить о крахмалах, то картофельный более "вязкий" так сказать. По дозировке - на 1 часть картофельного крахмала берется 2 части кукурузного. То есть - если нужно 2 ст.л картофельного, а есть кукурузный - то берете 4 ст.л кукурузного крахмала)) Готовьте на здоровье)

Каждый день, раз в день, подарите себе подарок. Не планируйте его. Не ждите. Просто дайте этому случиться.
+2
Нейтали
Нейтали 26.11.2019 15:09:49

ЦветочекСамый вкусный рецепт вафель!!! Спасибо вам! Они получаются воздушными, мягкими и очень вкусными! Восторг

+8
Angel
Angel 27.11.2019 12:12:26

Спасибо большое за теплые слова! Очень приятно! Рада, что все получилось! Готовьте на здоровье)))

Каждый день, раз в день, подарите себе подарок. Не планируйте его. Не ждите. Просто дайте этому случиться.
+2

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  • Творог 10%-ной жирности - 156 ккал/100г
  • Творог 18%-ной жирности - 226 ккал/100г
  • Творог 20%-ной жирности - 233 ккал/100г
  • Творог 40%-ной жирности - 466 ккал/100г
  • Творог «виталиния» - 64 ккал/100г
  • Творог «утренний» ( «данон») без сахара - 91 ккал/100г
  • Творог мягкий диетический - 170 ккал/100г
  • Творог обезжиренный - 75 ккал/100г
  • Творог со сметаной - 260 ккал/100г
  • Творог фруктовый - 147 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Крахмал - 320 ккал/100г
  • Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
  • Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
  • Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
  • Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
  • Масло топленое - 869 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 325 ккал/100г
  • Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
  • Ванильный сахар - 379 ккал/100г
  • Куриное яйцо - 80 ккал/100г
Калорийность продуктов: Сливочное масло, Сахар, Творог, Куриные яйца, Пшеничная мука, Крахмал, Ванильный сахар, Разрыхлитель