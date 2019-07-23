Ингредиенты и как готовить
180
2
230
60
по вкусу
150
Время приготовления: 1 ч
Опубликовано: СИНЕГЛАЗАЯ
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Подготовить продукты, все должны быть комнатной температуры.
Шаг 2:
В глубокую чашу для замеса теста отделить желтки, белки поместить в чашку поменьше. К желткам добавить простой и ванильный сахар, взбить венчиком до однородной светлой массы.
Шаг 3:
Затем добавить мягкое сливочное масло. Поменять венчик на силиконовую лопатку и хорошо растереть масло.
Шаг 4:
Молоко слегка подогреть /в микроволновке достаточно 30 сек./, постепенно влить в яично-масляную смесь, не переставая взбивать венчиком.
Шаг 5:
Муку смешать с разрыхлителем и просеять в жидкую смесь в 2-3 этапа, каждый раз перемешивая, чтобы не было комков.
Шаг 6:
В белки добавить щепотку соли и взбить до стойкой, пышной пены. Затем аккуратно их вмешать в тесто.
Шаг 7:
Тесто будет как нежирная сметана, достаточно жидкое.
Шаг 8:
Разогреть вафельницу или мультипекарь. В мультипекарь заранее установить сменные панели для круглых вафель. Наливать по 1 ст.л. наклоняя ложку носиком вниз, чтобы тесто легло круглой лепёшкой. При необходимости тесто немного разровнять. Аккуратно закрыть и защёлкнуть крышку.
Шаг 9:
Выпекать до золотистого цвета, у меня это 2-2,5 минуты. В современных вафельницах тены греют неравномерно, надо к этому быть готовым, чтобы не дать вафлям подгореть. Готовые вафли снимать на решётку, сначала они будут хрустящие, после смазывания начинкой нет. Разлить тесто очень ровненько по кругу не всегда получится, но стараться перелив делать небольшим.
Шаг 10:
Готовые вафли подрезать по шаблону в ровный круг. Я использовала кулинарное кольцо d 10 см. Вафли можно обрезать как горячие, так и остывшие, пока выпекается следующая пара. Обрезанные вафли будут иметь красивый, презентабельный вид. Все обрезки потом покрошить и перемешать с кремом, тоже съедаются с удовольствием.
Шаг 11:
На одну вафлю нанести начинку и склеить с другой. Для крема я смешала два вида сгущёнки в пропорции 1:1, получается не приторно, так как тесто не очень сладкое. С чаем или кофе самое то.
Попробуйте, этот рецепт может понравиться многим. Тесто хорошо разливается и при выпекании получается красивый нежно - золотистый цвет. По вкусу они мне очень напоминают рецепт теста на дрожжах, но готовятся значительно быстрее.
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Комментарии к кулинарному рецепту
Готовила такие вафли, получаются вкусными. Со сгущенкой получается хорошо, но я предпочитаю больше карамельный соус. Я готовлю его так: в сотейник высыпаем сахар (225 гр.), заливаем его водой и ставим на средний огонь. Когда сахар начнет таять, увеличиваем огонь до сильного (сироп не мешать, иначе начнется процесс кристаллизации). Сотейник держим на огне до тех пор, пока сироп не станет янтарного цвета. После этого снимаем сотейник с огня, аккуратно вливаем сливки, не прекращая вымешивать соус деревянной ложкой. Добавляем сливочное масло (25 гр.) и еще раз перемешиваем. Карамельный соус готов.
Спасибо Pirko Rita, за комментарий и рецепт карамельной начинки ! Он здорово дополнит рецепт, это ведь классика и многим нравится. А мои вот как - то чаще со сгущёнкой просят, а сама предпочитаю просто вафли пока они хрустящие, без дополнительной сладости, да ещё и чай или кофе, чтобы без сахара, такие у нас вкусы разные.
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал/100г
- Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
- Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
- Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
- Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
- Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
- Яичный белок - 45 ккал/100г
- Яичный желток - 352 ккал/100г
- Яичный порошок - 542 ккал/100г
- Яйцо куриное - 157 ккал/100г
- Яйцо страуса - 118 ккал/100г
- Мука - 325 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
- Мука крупчатка - 348 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Молоко сгущенное с сахаром - 324 ккал/100г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
- Масло топленое - 869 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
- Ванильный сахар - 379 ккал/100г
- Вареное сгущенное молоко - 328 ккал/100г