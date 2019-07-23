Шаг 1: Подготовить продукты, все должны быть комнатной температуры.

Шаг 2: В глубокую чашу для замеса теста отделить желтки, белки поместить в чашку поменьше. К желткам добавить простой и ванильный сахар, взбить венчиком до однородной светлой массы.

Шаг 3: Затем добавить мягкое сливочное масло. Поменять венчик на силиконовую лопатку и хорошо растереть масло.

Шаг 4: Молоко слегка подогреть /в микроволновке достаточно 30 сек./, постепенно влить в яично-масляную смесь, не переставая взбивать венчиком.

Шаг 5: Муку смешать с разрыхлителем и просеять в жидкую смесь в 2-3 этапа, каждый раз перемешивая, чтобы не было комков.

Шаг 6: В белки добавить щепотку соли и взбить до стойкой, пышной пены. Затем аккуратно их вмешать в тесто.

Шаг 7: Тесто будет как нежирная сметана, достаточно жидкое.

Шаг 8: Разогреть вафельницу или мультипекарь. В мультипекарь заранее установить сменные панели для круглых вафель. Наливать по 1 ст.л. наклоняя ложку носиком вниз, чтобы тесто легло круглой лепёшкой. При необходимости тесто немного разровнять. Аккуратно закрыть и защёлкнуть крышку.

Шаг 9: Выпекать до золотистого цвета, у меня это 2-2,5 минуты. В современных вафельницах тены греют неравномерно, надо к этому быть готовым, чтобы не дать вафлям подгореть. Готовые вафли снимать на решётку, сначала они будут хрустящие, после смазывания начинкой нет. Разлить тесто очень ровненько по кругу не всегда получится, но стараться перелив делать небольшим.

Шаг 10: Готовые вафли подрезать по шаблону в ровный круг. Я использовала кулинарное кольцо d 10 см. Вафли можно обрезать как горячие, так и остывшие, пока выпекается следующая пара. Обрезанные вафли будут иметь красивый, презентабельный вид. Все обрезки потом покрошить и перемешать с кремом, тоже съедаются с удовольствием.