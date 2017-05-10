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Творожный пирог с яблоками

Тонкое творожное тесто и много сочных яблок! Этот пирог хорош как для семейного чаепития, так и для гостей. Вкусное сдобное творожное тесто дополняет ароматная яблочная начинка. Все останутся сытыми и довольными!

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Ингредиенты и как готовить

Творожный пирог с яблоками
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ингредиенты на 20 порций

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл
Для теста:

Творог

200

Сахар

0.5

Яйца

2

Сливочное масло

130

Ванилин

по вкусу

Сода пищевая

1

Пшеничная мука

240

Для начинки:

Сахар

2

Яблоки

600

Молотая корица

по вкусу

Для верха пирога:

Сахар

1

Яйца

1

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 214 ккал
Белков:6 гр
Жиров:10 гр
Углеводов:25 гр
Б/Ж/У: 15 / 24 / 61
Н16 / С0 / В84

Время приготовления: 1 ч 30 мин

Опубликовано: Юлия

Просмотров: 27 948
Комментариев: 4
В личных кулинарных книгах: 117

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Ингредиенты.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Творог, яйца, сахар растираем.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Добавляем размягченное при комнатной температуре масло, перемешиваем.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Добавляем гашеную соду, затем просеянную муку.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Замешиваем мягкое тесто и убираем в холодильник на 30-40 минут.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Тесто делим на 2 части. Противень застилаем промасленной пергаментной бумагой. Одну часть теста раскатываем равномерным слоем. Я это делала сразу на пергаменте.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Теперь начинка. Яблочки чистим, нарезаем тонкими ломтиками.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Раскладываем ломтики яблок на тесто, пересыпаем сахаром и корицей по вкусу.

  9. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Стол посыпаем мукой и раскатываем вторую часть теста такой же формы, как нижний пласт.

  10. Шаг 10:

    Шаг 10.

    С помощью скалки переносим раскатанный пласт на яблочную начинку.

  11. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Края пирога защипываем. Верх смазываем взбитым яйцом и посыпаем чуть-чуть сахаром.

  12. Шаг 12:

    Шаг 12.

    Выпекаем пирог при 180 град. около 30 минут до румяной корочки.

  13. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Даем немного остыть и можно пить чай. Приятного аппетита!

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Комментарии к кулинарному рецепту

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Татьяна
Татьяна

Юлечка спасибо за очередную вкусняшку. Нямка..А сколько начинки! Восторг!!

+6
Юлия
Юлия

Танюша, пожалуйста Улыбка. Готовьте и пробуйте. Цветочек

0
Татьяна
Татьяна

Ага!!! ПодмигиваниеТолько с одним условием --- ко мне на ТЫ. Подмигивание

+6
Юлия
Юлия

Танюша, я на "Ты". Просто так написала, не заметила Улыбка. Букетик

0

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  • Яичный желток - 352 ккал/100г
  • Яичный порошок - 542 ккал/100г
  • Яйцо куриное - 157 ккал/100г
  • Яйцо страуса - 118 ккал/100г
  • Яблоки - 47 ккал/100г
  • Яблоки сушеные - 210 ккал/100г
  • Яблочный мусс консервированный - 61 ккал/100г
  • Творог - 156 ккал/100г
  • Творог 10%-ной жирности - 156 ккал/100г
  • Творог 18%-ной жирности - 226 ккал/100г
  • Творог 20%-ной жирности - 233 ккал/100г
  • Творог 40%-ной жирности - 466 ккал/100г
  • Творог «виталиния» - 64 ккал/100г
  • Творог «утренний» ( «данон») без сахара - 91 ккал/100г
  • Творог мягкий диетический - 170 ккал/100г
  • Творог обезжиренный - 75 ккал/100г
  • Творог со сметаной - 260 ккал/100г
  • Творог фруктовый - 147 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
  • Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
  • Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
  • Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
  • Масло топленое - 869 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 325 ккал/100г
  • Ванилин - 288 ккал/100г
  • Сода пищевая - 0 ккал/100г
  • Молотая корица - 247 ккал/100г
Калорийность продуктов: Творог, Сахар, Яйца, Сливочное масло, Ванилин, Сода пищевая, Пшеничная мука, Яблоки, Молотая корица