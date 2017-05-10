Ингредиенты и как готовить
200
0.5
2
130
по вкусу
240
2
600
по вкусу
1
1
Время приготовления: 1 ч 30 мин
Опубликовано: Юлия
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Ингредиенты.
Шаг 2:
Творог, яйца, сахар растираем.
Шаг 3:
Добавляем размягченное при комнатной температуре масло, перемешиваем.
Шаг 4:
Добавляем гашеную соду, затем просеянную муку.
Шаг 5:
Замешиваем мягкое тесто и убираем в холодильник на 30-40 минут.
Шаг 6:
Тесто делим на 2 части. Противень застилаем промасленной пергаментной бумагой. Одну часть теста раскатываем равномерным слоем. Я это делала сразу на пергаменте.
Шаг 7:
Теперь начинка. Яблочки чистим, нарезаем тонкими ломтиками.
Шаг 8:
Раскладываем ломтики яблок на тесто, пересыпаем сахаром и корицей по вкусу.
Шаг 9:
Стол посыпаем мукой и раскатываем вторую часть теста такой же формы, как нижний пласт.
Шаг 10:
С помощью скалки переносим раскатанный пласт на яблочную начинку.
Шаг 11:
Края пирога защипываем. Верх смазываем взбитым яйцом и посыпаем чуть-чуть сахаром.
Шаг 12:
Выпекаем пирог при 180 град. около 30 минут до румяной корочки.
Шаг 13:
Даем немного остыть и можно пить чай. Приятного аппетита!
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Комментарии к кулинарному рецепту
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Яичный белок - 45 ккал/100г
- Яичный желток - 352 ккал/100г
- Яичный порошок - 542 ккал/100г
- Яйцо куриное - 157 ккал/100г
- Яйцо страуса - 118 ккал/100г
- Яблоки - 47 ккал/100г
- Яблоки сушеные - 210 ккал/100г
- Яблочный мусс консервированный - 61 ккал/100г
- Творог - 156 ккал/100г
- Творог 10%-ной жирности - 156 ккал/100г
- Творог 18%-ной жирности - 226 ккал/100г
- Творог 20%-ной жирности - 233 ккал/100г
- Творог 40%-ной жирности - 466 ккал/100г
- Творог «виталиния» - 64 ккал/100г
- Творог «утренний» ( «данон») без сахара - 91 ккал/100г
- Творог мягкий диетический - 170 ккал/100г
- Творог обезжиренный - 75 ккал/100г
- Творог со сметаной - 260 ккал/100г
- Творог фруктовый - 147 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
- Масло топленое - 869 ккал/100г
- Мука пшеничная - 325 ккал/100г
- Ванилин - 288 ккал/100г
- Сода пищевая - 0 ккал/100г
- Молотая корица - 247 ккал/100г