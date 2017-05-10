Используй только те ингредиенты, которые предлагаются по мере ввода названия.

1 Творог

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

2 Сахар

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

3 Яйца

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

4 Сливочное масло

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

5 Ванилин

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

6 Сода пищевая

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

7 Пшеничная мука

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

8 Сахар

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

9 Яблоки

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

10 Молотая корица

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога

11 Сахар

Кол-во: гр кг л мл шт. стак. чайн.л. стол.л. десерт.л. по вкусу Группа: Без группы Для теста Для начинки Для верха пирога