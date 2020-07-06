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Жульен с грибами и сметаной

Шампиньоны в сметанном соусе под сыром в духовке. ОБъедение! Очень вкусное горячее блюдо из грибов, которое запекается в кокотницах или маленьких формочках. Хорошо подходит на повседневный или праздничный стол в качестве горячей закуски. Хотя в рецепте нет мяса, а только грибы, блюдо довольно сытное. Пробуйте!
ЕленаAuthor avatar
Автор рецепта
Жульен с грибами и сметаной
Жульен с грибами и сметаной
+209
225394 763

Состав / ингредиенты

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порций:
Таблица перевода объемных мер
Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 29% 6 г
Жиры 48% 10 г
Углеводы 24% 5 г
133 ккал
ГИ: 75 / 0 / 25

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 50 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Для приготовления жульена возьмите продукты по списку. Промойте шампиньоны от грунта. Выложите на кухонное полотенце. Важно хорошо обсушить грибы, иначе напитавшись влагой, они станут водянистыми. Нужно ли чистить шампиньоны? Мелкие грибы достаточно хорошо промыть, более крупные лучше почистить, сняв пленки со шляпок. Также срежьте потемневшие срезы на ножках.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Чтобы луковый сок не так сильно раздражал слизистую глаз, промойте очищенную от шелухи луковицу и нож холодной водой. Нарежьте лук мелкими кубиками.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    В сковороду налейте растительное масло с высокой температурой дымления, разогрейте. Выложите нарезанный лук. Обжарьте его на среднем огне до прозрачности. Обязательно помешивайте, чтобы не пригорел.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Пока лук пассеруется, нарежьте шампиньоны, лучше всего на четвертинки, но можно и тонкими пластинками.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Добавьте к луку на сковороду шампиньоны и жарьте на умеренном огне, помешивая время от времени.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Через 10 минут жарки грибы с луком посолите по вкусу.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Продолжайте жарить шампиньоны с луком на небольшом огне еще 10 минут до готовности и до испарения влаги.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Подготовьте порционные жаропрочные формочки или кокотницы. Слегка смажьте их рафинированным растительным маслом.

  9. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Переложите со сковороды жареные с луком грибы в формочки. Не доходите до краев посуды на 2-3 см, оставляя место для соуса и сыра.

  11. Шаг 10:

    Шаг 10.

    Теперь приготовьте соус для заливки. Муку насыпьте на сухую сковороду и поджарьте ее на минимальном огне в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.

  12. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Когда мука чуть изменит цвет и станет золотистой, добавьте в нее сметану любой жирности. Заменить ее можно сливками. Помните, что от жирности используемых вами продуктов зависит калорийность блюда.

  13. Шаг 12:

    Шаг 12.

    Муку со сметаной хорошо размешайте, чтобы не было комочков.

  14. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Затем влейте в сковороду теплую фильтрованную воду и тщательно перемешайте сметанную массу до однородности, одновременно доводя ее до кипения.

  15. Шаг 14:

    Шаг 14.

    Горячим сметанным соусом залейте грибную массу в формочках.

  16. Шаг 15:

    Шаг 15.

    Теперь натрите на крупной терке твердый сыр. Сыр может быть любой, главное, чтобы он был вкусным и хорошо плавился в духовке.

  17. Шаг 16:

    Шаг 16.

    Покройте каждую порцию грибов слоем твердого сыра.

  18. Шаг 17:

    Шаг 17.

    Разогрейте (за 10-15 минут начала готовки) Поставьте заполненные формочки в горячую духовку. Запекайте в течение 15 минут. Учитывайте, что каждая духовка печет по-разному, потому время запекания и температура могут отличаться от указанных. Когда сыр расплавится и зарумянится, вынимайте.

  19. Шаг 18:

    Шаг 18.

    Формочки с горячим жульеном достаньте из духовки. Посыпьте его сверху измельченной зеленью (укроп, петрушка) и сразу подайте на стол в качестве. самостоятельного горячего блюда. В качестве сопровождения приготовьте салат из свежих овощей.

Если готовите жульен не сразу, сделайте грибную заготовку накануне и отправьте в холодильник настаиваться. На следующий день принимайтесь готовить блюдо, так будет быстрее и проще.

Если в соусе образовались мучные комочки, перетрите его через мелкое сито.

Жульен можно запечь в булочках для сэндвича или тарталетках.

Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией в статье о духовках здесь

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Комментарии к кулинарному рецепту

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artemia
artemia

Вкусное блюдо, но мне больше нравится жульен с курицей и грибами. Нямка

Смотри видеоЖульен с курицей и грибами в духовке Как приготовить
0
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НатаLия M
НатаLия M
Моя оценка рецепта:

Муж принёс домой большой пакет с шампиньонами, поэтому надо было срочно найти рецепт вкусного ужина. Я выбрала жульен с грибами и сметаной. Мне привычнее вариант с добавлением курицы, но и без неё получилось отлично.
Грибы с луком обжаривала до выпаривания жидкости, при этом шампиньоны стали румяными. Формочки я не смазывала, т. к. грибы жарились на масле. Соус делала так, как написано в рецепте. Только мне показалось, что он получился жидковатым. Но в духовке соус хорошо загустел. За 15 минут сыр отлично расплавился, но до румяного состояния не доводила, чтобы он не высох.
Результат нам понравился! Вся грибная масса загустела, сыр тянулся. Вкус насыщенный грибной, сливочный с ореховым привкусом. Это очень вкусно и ароматно!

+46
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Елена
Елена

А какой аромат от этого блюда не передать, спасибо за рецептик. Букетик

0
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Anna
Anna

Очень вкусно вышло! Спасибо ☺️

+6
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
  • Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
  • Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
  • Сметана - 210 ккал/100г
  • Шампиньоны - 24 ккал/100г
  • Сыр «голландский» - 352 ккал/100г
  • Сыр «швейцарский» - 335 ккал/100г
  • Сыр «российский» - 366 ккал/100г
  • Сыр «костромской» - 345 ккал/100г
  • Сыр «ярославский» - 361 ккал/100г
  • Сыр «Алтайский» 50% жирности - 356 ккал/100г
  • Сыр «советский» - 400 ккал/100г
  • Сыр «степной» - 362 ккал/100г
  • Сыр «угличский» - 347 ккал/100г
  • Сыр «пошехонский» - 350 ккал/100г
  • Сыр «ламбер» - 377 ккал/100г
  • Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности - 400 ккал/100г
  • Сыр «честер» 50 % - ной жирности - 363 ккал/100г
  • Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Сыр с грибами 50 % - ной жирности - 395 ккал/100г
  • Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности - 420 ккал/100г
  • Сыр «гауда» 45 % - ной жирности - 356 ккал/100г
  • Сыр «аиадеус» - 364 ккал/100г
  • Сыр «дом блан» (полутвердый) - 360 ккал/100г
  • Сыр «ло спальмино» - 61 ккал/100г
  • Сыр «эторки» (овечий, твердый) - 401 ккал/100г
  • Сыр белый - 100 ккал/100г
  • Сыр желтый жирный - 260 ккал/100г
  • Алтайский сыр - 355 ккал/100г
  • Каунасский сыр - 355 ккал/100г
  • Латвийский сыр - 316 ккал/100г
  • Сыр лимбургер - 327 ккал/100г
  • Литовский сыр - 250 ккал/100г
  • Озерный сыр - 350 ккал/100г
  • Грюйер сыр - 396 ккал/100г
  • Масло растительное - 873 ккал/100г
  • Вода - 0 ккал/100г
  • Лук репчатый - 41 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 325 ккал/100г
  • Поваренная соль - 0 ккал/100г
Калорийность продуктов: Шампиньоны, Сметана, Лук репчатый, Растительное масло, Твёрдый сыр, Поваренная соль, Пшеничная мука, Вода