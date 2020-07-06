Время приготовления: 50 мин PT50M

Шаг 1: Для приготовления жульена возьмите продукты по списку. Промойте шампиньоны от грунта. Выложите на кухонное полотенце. Важно хорошо обсушить грибы, иначе напитавшись влагой, они станут водянистыми. Нужно ли чистить шампиньоны? Мелкие грибы достаточно хорошо промыть, более крупные лучше почистить, сняв пленки со шляпок. Также срежьте потемневшие срезы на ножках.

Шаг 2: Чтобы луковый сок не так сильно раздражал слизистую глаз, промойте очищенную от шелухи луковицу и нож холодной водой. Нарежьте лук мелкими кубиками.

Шаг 3: В сковороду налейте растительное масло с высокой температурой дымления, разогрейте. Выложите нарезанный лук. Обжарьте его на среднем огне до прозрачности. Обязательно помешивайте, чтобы не пригорел.

Шаг 4: Пока лук пассеруется, нарежьте шампиньоны, лучше всего на четвертинки, но можно и тонкими пластинками.

Шаг 5: Добавьте к луку на сковороду шампиньоны и жарьте на умеренном огне, помешивая время от времени.

Шаг 6: Через 10 минут жарки грибы с луком посолите по вкусу.

Шаг 7: Продолжайте жарить шампиньоны с луком на небольшом огне еще 10 минут до готовности и до испарения влаги.

Шаг 8: Подготовьте порционные жаропрочные формочки или кокотницы. Слегка смажьте их рафинированным растительным маслом.

Шаг 9: Переложите со сковороды жареные с луком грибы в формочки. Не доходите до краев посуды на 2-3 см, оставляя место для соуса и сыра.

Шаг 10: Теперь приготовьте соус для заливки. Муку насыпьте на сухую сковороду и поджарьте ее на минимальном огне в течение 3-4 минут, постоянно помешивая.

Шаг 11: Когда мука чуть изменит цвет и станет золотистой, добавьте в нее сметану любой жирности. Заменить ее можно сливками. Помните, что от жирности используемых вами продуктов зависит калорийность блюда.

Шаг 12: Муку со сметаной хорошо размешайте, чтобы не было комочков.

Шаг 13: Затем влейте в сковороду теплую фильтрованную воду и тщательно перемешайте сметанную массу до однородности, одновременно доводя ее до кипения.

Шаг 14: Горячим сметанным соусом залейте грибную массу в формочках.

Шаг 15: Теперь натрите на крупной терке твердый сыр. Сыр может быть любой, главное, чтобы он был вкусным и хорошо плавился в духовке.

Шаг 16: Покройте каждую порцию грибов слоем твердого сыра.

Шаг 17: Разогрейте (за 10-15 минут начала готовки) Поставьте заполненные формочки в горячую духовку. Запекайте в течение 15 минут. Учитывайте, что каждая духовка печет по-разному, потому время запекания и температура могут отличаться от указанных. Когда сыр расплавится и зарумянится, вынимайте.