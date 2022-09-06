Время приготовления: 30 мин PT30M

Шаг 1: Как сделать классический жульен с грибами на сковороде со сметаной? Подготовьте продукты. Кроме шампиньонов подойдут и лесные грибы, но их надо будет предварительно отварить. Сметану возьмите любой жирности, у меня 20%. Из зелени я использовала базилик, хорошо сочетается с грибами укроп.

Шаг 2: Лук очистите и нарежьте полукольцами или кубиками, как вам больше нравится, это не критично.

Шаг 3: Шампиньоны аккуратно ополосните водой и выложите на полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость, иначе грибы станут водянистыми и менее вкусными.

Шаг 4: Нарежьте шампиньоны на четвертинки. Мелко резать не стоит, так как кроме них в жульене больше ничего не будет, а грибы имеют свойство уменьшаться в размере при жарке.

Шаг 5: Сыр натрите на крупной терке. Лучше используйте твердые или полутвердые, хорошо плавкие сорта сыров, без растительных добавок. От вкуса сыра будет зависеть и вкус готового блюда.

Шаг 6: Разогрейте на среднем огне сковороду, влейте в нее растительное масло для жарки. Выложите лук. Обжарьте его, помешивая, до золотистости, около 5 минут.

Шаг 7: Выложите к луку грибы. Убавьте огонь. Жарьте грибы еще 5 минут, затем посолите и поперчите их. От соли шампиньоны начнут выделять сок. Обжаривайте грибы до его полного выпаривания, еще минут 5-7.

Шаг 8: Всыпьте к грибам муку, перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Добавьте сметану, перемешайте. Если жульен получится слишком густым, то влейте немного горячей воды, разведя соус до нужной консистенции. Проварите грибы со сметаной до ее закипания, не дольше, чтобы она не свернулась.

Шаг 9: Далее вы можете как я, разделить жульен по порционным сковородам или продолжить готовить в большой. Высыпьте поверх грибов натертый сыр, накройте сковородки крышками, огонь сделайте минимальным. Подержите так жульен до расплавления сыра, несколько минут.