Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать классический жульен с грибами на сковороде со сметаной? Подготовьте продукты. Кроме шампиньонов подойдут и лесные грибы, но их надо будет предварительно отварить. Сметану возьмите любой жирности, у меня 20%. Из зелени я использовала базилик, хорошо сочетается с грибами укроп.
Шаг 2:
Лук очистите и нарежьте полукольцами или кубиками, как вам больше нравится, это не критично.
Шаг 3:
Шампиньоны аккуратно ополосните водой и выложите на полотенце, чтобы убрать лишнюю жидкость, иначе грибы станут водянистыми и менее вкусными.
Шаг 4:
Нарежьте шампиньоны на четвертинки. Мелко резать не стоит, так как кроме них в жульене больше ничего не будет, а грибы имеют свойство уменьшаться в размере при жарке.
Шаг 5:
Сыр натрите на крупной терке. Лучше используйте твердые или полутвердые, хорошо плавкие сорта сыров, без растительных добавок. От вкуса сыра будет зависеть и вкус готового блюда.
Шаг 6:
Разогрейте на среднем огне сковороду, влейте в нее растительное масло для жарки. Выложите лук. Обжарьте его, помешивая, до золотистости, около 5 минут.
Шаг 7:
Выложите к луку грибы. Убавьте огонь. Жарьте грибы еще 5 минут, затем посолите и поперчите их. От соли шампиньоны начнут выделять сок. Обжаривайте грибы до его полного выпаривания, еще минут 5-7.
Шаг 8:
Всыпьте к грибам муку, перемешайте, чтобы она равномерно распределилась. Добавьте сметану, перемешайте. Если жульен получится слишком густым, то влейте немного горячей воды, разведя соус до нужной консистенции. Проварите грибы со сметаной до ее закипания, не дольше, чтобы она не свернулась.
Шаг 9:
Далее вы можете как я, разделить жульен по порционным сковородам или продолжить готовить в большой. Высыпьте поверх грибов натертый сыр, накройте сковородки крышками, огонь сделайте минимальным. Подержите так жульен до расплавления сыра, несколько минут.
Шаг 10:
Готовый жульен сразу подавайте к столу. Верх украсьте зеленью. Приятного аппетита!
Важно! Неправильно подобранная сковорода может испортить даже самый хороший рецепт. Все подробности, как выбрать идеальную сковородку для разных блюд читай здесь.
Как правильно заменять различные виды сыров в блюдах читайте в этой статье.
Секреты, лайфхаки и все самые полезные советы читайте в статье: "Сливки и сметана в сливочном соусе: что делать, чтобы не свернулись?"
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Комментарии к кулинарному рецепту
Жульен с грибами на сковороде со сметаной классический - это быстро, это просто, это очень вкусно. Для меня он просто пальчики оближешь, поскольку я большая поклонница сочетания грибов и сыра.
Жульен я готовила в чугунной большой сковороде. Подавала в тарелках, хотя идея подачи в маленьких сковородках мне безумно понравилась. Это очень необычно и красиво. Я уже задумалась о покупке таких сковородочек.
Жульен - универсальное блюдо в плане подачи. Он хорош как и для семейного ужина, так и для встречи гостей.
Спасибо большое за чудесный рецепт!
Обязательно купите сковородочки! Гостям понравятся. В них можно разные блюда подавать порционно.
Приготовить жульен с грибами на сковороде оказалось очень просто и при этом очень вкусно! Классическое сочетание грибов, сметаны и сыра не может не понравится. Обычно с использовала такое сочетание с пастой, а тут самостоятельное блюдо. Спасибо за идею.
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Лук - 41 ккал/100г
- Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
- Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
- Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
- Сметана - 210 ккал/100г
- Шампиньоны - 24 ккал/100г
- Сыр «голландский» - 352 ккал/100г
- Сыр «швейцарский» - 335 ккал/100г
- Сыр «российский» - 366 ккал/100г
- Сыр «костромской» - 345 ккал/100г
- Сыр «ярославский» - 361 ккал/100г
- Сыр «Алтайский» 50% жирности - 356 ккал/100г
- Сыр «советский» - 400 ккал/100г
- Сыр «степной» - 362 ккал/100г
- Сыр «угличский» - 347 ккал/100г
- Сыр «пошехонский» - 350 ккал/100г
- Сыр «ламбер» - 377 ккал/100г
- Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности - 400 ккал/100г
- Сыр «честер» 50 % - ной жирности - 363 ккал/100г
- Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Сыр с грибами 50 % - ной жирности - 395 ккал/100г
- Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности - 420 ккал/100г
- Сыр «гауда» 45 % - ной жирности - 356 ккал/100г
- Сыр «аиадеус» - 364 ккал/100г
- Сыр «дом блан» (полутвердый) - 360 ккал/100г
- Сыр «ло спальмино» - 61 ккал/100г
- Сыр «эторки» (овечий, твердый) - 401 ккал/100г
- Сыр белый - 100 ккал/100г
- Сыр желтый жирный - 260 ккал/100г
- Алтайский сыр - 355 ккал/100г
- Каунасский сыр - 355 ккал/100г
- Латвийский сыр - 316 ккал/100г
- Сыр лимбургер - 327 ккал/100г
- Литовский сыр - 250 ккал/100г
- Озерный сыр - 350 ккал/100г
- Грюйер сыр - 396 ккал/100г
- Перец черный молотый - 255 ккал/100г
- Масло растительное - 873 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Мука пшеничная - 325 ккал/100г
- Суповая зелень свежезамороженная в упаковке - 41 ккал/100г
- Зелень - 41 ккал/100г