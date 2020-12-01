Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать жульен с грибами курицей и сметаной? Подготовьте указанные продукты. Готовить я буду с шампиньонами, беру свежие, но можно использовать и замороженные. Куриное филе сырое, можно заменить на уже отварную грудку или другое куриное мясо. Лук небольшой, укроп по желанию. Сыр беру жирностью 52 %, можно взять любой какой нравится или использовать смесь сыров. Сметана 25 % жирности. Я буду готовить в порционных формочках, но можно и в большой.
Шаг 2:
Куриное филе промойте, обсушите салфетками и нарежьте кубиками. Обжарьте в масле на сковороде до белого цвета. Если используется отварное филе, то его следует добавлять уже после обжаривания грибов с луком.
Шаг 3:
Шампиньоны очистите от мусора и земли, промойте под проточной водой и нарежьте. Лук очистите и тоже нарежьте. Добавьте лук и грибы к куриной грудке и всё вместе обжаривайте до выпаривания жидкости. Добавьте соль и перец по вкусу.
Шаг 4:
Сметану я беру 25 % жирности, если брать меньшей жирности, то нужно будет добавить немного муки, чтобы жульен не был жидким. Добавьте в сковороду сметану и перемешайте (нагрев отключите).
Шаг 5:
Сыр натрите на крупной тёрке, вымытый укроп нарежьте. Добавьте в жульен сыр (часть оставьте) и нарезанный укроп, всё перемешайте. Попробуйте на соль и перец.
Шаг 6:
Быстро разложите всё по формочкам или форме. Сверху присыпьте оставшимся натёртым сыром и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку до образования румяной корочки.
Шаг 7:
Жульен с курицей, грибами и сметаной подавайте горячим. Можно предложить в компанию к нему отварной картофель, рис или даже макароны. В остывшем виде блюдо так же будет очень вкусным. Кроме того, такой жульен прекрасно смотрится на праздничном столе.
Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией об особенностях духовок!
Вместо свежих можно взять замороженные или сушеные грибы (сушеных потребуется в 5-6 раз меньше, чем свежих). Замороженные грибы можно разморозить любым удобным способом (например, в микроволновке на соответствующем режиме - смотрите инструкцию к вашей технике) и слить жидкость. Либо, если количество жидкости в рецепте не критично, использовать не размораживая. Сушеные грибы необходимо хорошо промыть, так как перед сушкой их не моют, а затем замочить в холодной воде не менее, чем на 2-3 часа.
Секреты, лайфхаки и все самые полезные советы читайте в статье: "Сливки и сметана в сливочном соусе: что делать, чтобы не свернулись?"
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Комментарии к кулинарному рецепту
С видео рецептом будет легче приготовить жульен из курицы с грибами.
Приготовила Жюльен из курицы с грибами под сырной корочкой сегодня. Получилось просто объедение! Правда, внесла небольшую корректировку... Форм как у автора у меня нет, пользовалась алюминиевыми. Предвосхищая прилипший к стенкам и дну жюльен, сделала "мешочки" из лаваша. Получилось просто восхитительно!
Прям как жюльеновые розы
Очень вкусный классический рецепт жульена с грибами курицей и сметаной. Жюльен – замечательное блюдо французской кухни, известное во всем мире. Я очень люблю этот рецепт и часто готовлю это блюдо для праздничного стола или просто так, чтобы побаловать вкусной едой своих близких. Большое спасибо за рецепт!
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Лук - 41 ккал/100г
- Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
- Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
- Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
- Сметана - 210 ккал/100г
- Шампиньоны - 24 ккал/100г
- Сыр «голландский» - 352 ккал/100г
- Сыр «швейцарский» - 335 ккал/100г
- Сыр «российский» - 366 ккал/100г
- Сыр «костромской» - 345 ккал/100г
- Сыр «ярославский» - 361 ккал/100г
- Сыр «Алтайский» 50% жирности - 356 ккал/100г
- Сыр «советский» - 400 ккал/100г
- Сыр «степной» - 362 ккал/100г
- Сыр «угличский» - 347 ккал/100г
- Сыр «пошехонский» - 350 ккал/100г
- Сыр «ламбер» - 377 ккал/100г
- Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности - 400 ккал/100г
- Сыр «честер» 50 % - ной жирности - 363 ккал/100г
- Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Сыр с грибами 50 % - ной жирности - 395 ккал/100г
- Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности - 420 ккал/100г
- Сыр «гауда» 45 % - ной жирности - 356 ккал/100г
- Сыр «аиадеус» - 364 ккал/100г
- Сыр «дом блан» (полутвердый) - 360 ккал/100г
- Сыр «ло спальмино» - 61 ккал/100г
- Сыр «эторки» (овечий, твердый) - 401 ккал/100г
- Сыр белый - 100 ккал/100г
- Сыр желтый жирный - 260 ккал/100г
- Алтайский сыр - 355 ккал/100г
- Каунасский сыр - 355 ккал/100г
- Латвийский сыр - 316 ккал/100г
- Сыр лимбургер - 327 ккал/100г
- Литовский сыр - 250 ккал/100г
- Озерный сыр - 350 ккал/100г
- Грюйер сыр - 396 ккал/100г
- Зелень укропа - 38 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Перец - 26 ккал/100г
- Куриная грудка (филе) - 113 ккал/100г