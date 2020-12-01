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Жульен с грибами курицей и сметаной

Вкусная горячая закуска с шампиньонами и куриным филе. Очень простое приготовление вкусного блюда с грибами. Приготовление жульена в домашних условиях уже стало повседневным делом. Для нас это прежде всего горячая вкусная закуска, хотя изначально это всего лишь способ нарезки овощей. Но как бы то ни было, при упоминании названия "жульен" в памяти всегда всплывает вкусное сочетание запечённых грибов с ароматной аппетитной сырной корочкой. Что я и предлагаю приготовить.
АннаAuthor avatar
Автор рецепта
Жульен с грибами курицей и сметаной
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Жульен с грибами курицей и сметаной
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Состав / ингредиенты

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Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 55% 12 г
Жиры 36% 8 г
Углеводы 9% 2 г
127 ккал
ГИ: 100 / 0 / 0

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 45 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как сделать жульен с грибами курицей и сметаной? Подготовьте указанные продукты. Готовить я буду с шампиньонами, беру свежие, но можно использовать и замороженные. Куриное филе сырое, можно заменить на уже отварную грудку или другое куриное мясо. Лук небольшой, укроп по желанию. Сыр беру жирностью 52 %, можно взять любой какой нравится или использовать смесь сыров. Сметана 25 % жирности. Я буду готовить в порционных формочках, но можно и в большой.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Куриное филе промойте, обсушите салфетками и нарежьте кубиками. Обжарьте в масле на сковороде до белого цвета. Если используется отварное филе, то его следует добавлять уже после обжаривания грибов с луком.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Шампиньоны очистите от мусора и земли, промойте под проточной водой и нарежьте. Лук очистите и тоже нарежьте. Добавьте лук и грибы к куриной грудке и всё вместе обжаривайте до выпаривания жидкости. Добавьте соль и перец по вкусу.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Сметану я беру 25 % жирности, если брать меньшей жирности, то нужно будет добавить немного муки, чтобы жульен не был жидким. Добавьте в сковороду сметану и перемешайте (нагрев отключите).

  6. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Сыр натрите на крупной тёрке, вымытый укроп нарежьте. Добавьте в жульен сыр (часть оставьте) и нарезанный укроп, всё перемешайте. Попробуйте на соль и перец.

  7. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Быстро разложите всё по формочкам или форме. Сверху присыпьте оставшимся натёртым сыром и поставьте в предварительно разогретую до 180 градусов духовку до образования румяной корочки.

  8. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Жульен с курицей, грибами и сметаной подавайте горячим. Можно предложить в компанию к нему отварной картофель, рис или даже макароны. В остывшем виде блюдо так же будет очень вкусным. Кроме того, такой жульен прекрасно смотрится на праздничном столе.

Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией об особенностях духовок!

Вместо свежих можно взять замороженные или сушеные грибы (сушеных потребуется в 5-6 раз меньше, чем свежих). Замороженные грибы можно разморозить любым удобным способом (например, в микроволновке на соответствующем режиме - смотрите инструкцию к вашей технике) и слить жидкость. Либо, если количество жидкости в рецепте не критично, использовать не размораживая. Сушеные грибы необходимо хорошо промыть, так как перед сушкой их не моют, а затем замочить в холодной воде не менее, чем на 2-3 часа.

Секреты, лайфхаки и все самые полезные советы читайте в статье: "Сливки и сметана в сливочном соусе: что делать, чтобы не свернулись?" 

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Комментарии к кулинарному рецепту

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nadini
nadini

С видео рецептом будет легче приготовить жульен из курицы с грибами.

Смотри видеоЖульен с курицей и грибами в духовке Как приготовить
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Гость
Гость
Моя оценка рецепта:

Приготовила Жюльен из курицы с грибами под сырной корочкой сегодня. Хозяюшка Получилось просто объедение! Правда, внесла небольшую корректировку... Форм как у автора у меня нет, пользовалась алюминиевыми. Предвосхищая прилипший к стенкам и дну жюльен, сделала "мешочки" из лаваша. Получилось просто восхитительно! Нямка
Прям как жюльеновые розы Цветочек

+48
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sveta
sveta
Моя оценка рецепта:

Очень вкусный классический рецепт жульена с грибами курицей и сметаной. Жюльен – замечательное блюдо французской кухни, известное во всем мире. Я очень люблю этот рецепт и часто готовлю это блюдо для праздничного стола или просто так, чтобы побаловать вкусной едой своих близких. Большое спасибо за рецепт!

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Лук - 41 ккал/100г
  • Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
  • Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
  • Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
  • Сметана - 210 ккал/100г
  • Шампиньоны - 24 ккал/100г
  • Сыр «голландский» - 352 ккал/100г
  • Сыр «швейцарский» - 335 ккал/100г
  • Сыр «российский» - 366 ккал/100г
  • Сыр «костромской» - 345 ккал/100г
  • Сыр «ярославский» - 361 ккал/100г
  • Сыр «Алтайский» 50% жирности - 356 ккал/100г
  • Сыр «советский» - 400 ккал/100г
  • Сыр «степной» - 362 ккал/100г
  • Сыр «угличский» - 347 ккал/100г
  • Сыр «пошехонский» - 350 ккал/100г
  • Сыр «ламбер» - 377 ккал/100г
  • Сыр «аппнцеллер» 50 % - ной жирности - 400 ккал/100г
  • Сыр «честер» 50 % - ной жирности - 363 ккал/100г
  • Сыр «эдамер» 40 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Сыр с грибами 50 % - ной жирности - 395 ккал/100г
  • Сыр «эмменталь» 45 % - ной жирности - 420 ккал/100г
  • Сыр «гауда» 45 % - ной жирности - 356 ккал/100г
  • Сыр «аиадеус» - 364 ккал/100г
  • Сыр «дом блан» (полутвердый) - 360 ккал/100г
  • Сыр «ло спальмино» - 61 ккал/100г
  • Сыр «эторки» (овечий, твердый) - 401 ккал/100г
  • Сыр белый - 100 ккал/100г
  • Сыр желтый жирный - 260 ккал/100г
  • Алтайский сыр - 355 ккал/100г
  • Каунасский сыр - 355 ккал/100г
  • Латвийский сыр - 316 ккал/100г
  • Сыр лимбургер - 327 ккал/100г
  • Литовский сыр - 250 ккал/100г
  • Озерный сыр - 350 ккал/100г
  • Грюйер сыр - 396 ккал/100г
  • Зелень укропа - 38 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Перец - 26 ккал/100г
  • Куриная грудка (филе) - 113 ккал/100г
Калорийность продуктов: Куриное филе, Шампиньоны, Сметана, Твёрдый сыр, Лук, Укроп, Соль, Перец