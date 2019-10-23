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Торт Карамельная девочка

Нежный, легкий с карамельным вкусом! Угощайся!! Мне понравилось готовить этот торты, особенно хорош он просто для чаепития. Когда не надо слишком украшать, просто можно обсыпать крошкой. Я думаю, вам он тоже понравится. Приятного аппетита.

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Ингредиенты и как готовить

Торт Карамельная девочка
+192
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ингредиенты на 12 порций

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл
Тесто:

Вареное сгущенное молоко

380

Яйца

2

Мука

180

Разрыхлитель

15

Сливочное масло

100

Крем:

Сливки

400

Ванильный сахар

10

Сахарная пудра

2

Карамель:

Сахар

150

Сливочное масло

70

Сливки жирные

150

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 357 ккал
Белков:5 гр
Жиров:20 гр
Углеводов:34 гр
Б/Ж/У: 8 / 34 / 58
Н3 / С3 / В94

Время приготовления: 2 ч 30 мин

Опубликовано: Esenija

Просмотров: 68 329
Комментариев: 2
В личных кулинарных книгах: 133

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Итак, подготовим продукты. Лучше если все будет комнатной температуры. Масло в дальнейшем нам нужно будет растопить.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Яйца смешаем с вареной сгущенкой. Хорошо пробиваем венчиком или миксером. Добавляем остывшее масло.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Муку и разрыхлитель обязательно просеиваем. Размешиваем.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Вот такое тесто получается. Оно не густое и не жидкое.Если вы хотите коржи потолще, то берите 200гр муки.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Я делала торт размером 22 см. Берем кольцо от формы 22 см. Кладем на бумагу для выпечки и выкладываем 3 ложки теста и разравниваем.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    У меня получилось 7 таких вот листов. 8-й корж был меньше , и я его зажарила хорошо для обсыпки торта.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Выпекать можно сразу по два коржа. Тогда включаем духовку на 200 градусов с конвенцией. И ставим сразу 2 листа. Я выпекала по 5 минут. Если нет, то духовка 180 градусов.Корж готов, если трогая пальцем, тесто слегка упругое, тоесть не остается вмятины.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Готовый корж достаем и сразу переворачиваем его на другой лист бумаги и снимаем вот таким образом. Бумагa хорошо отстает, потомy что тесто у нас с маслом.Далее эту бумаги используем для следующего коржа. Нужно слегка убрать остатки теста и использовать еще.

  9. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Коржи раскладываем на столе, даем остыть. Ни в коем случае не кладем друг на друга. Я обрезала еще слегка по краям. Просто берем кольцо разьемное и вырезаем нужный нам размер.

  10. Шаг 10:

    Шаг 10.

    Для крема взбиваем хорошего качества сливки, холодные с сахарной пудрой и ванильным сахаром.

  11. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Карамель я делаю всегда заранее и храню ее в холодильнике.Для карамели берем сахар , кладем его в кастрюльку с толстым дном. Ставим на огонь. Держим на огне , покачивая кастрюльку не мешая ложкой. Когда сахар начнет приобретать янтарный цвет, убавляем огонь на половину,добавляем частями горячие сливки. Размешиваем, у меня деревяная ложка. Держим еще на огне не долго. Затем снимаем с огня и добавляем холодное масло порезанное на кубики.

  12. Шаг 12:

    Шаг 12.

    Итак собираем торт. Кладем на первый корж карамель , немного.Кстати , карамель можно заменить вареной сгущенкой.

  13. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Выкладываем далее 2-3 ложки крема.

  14. Шаг 14:

    Шаг 14.

    Разравниваем. И так продолжаем далее.

  15. Шаг 15:

    Шаг 15.

    В конце обмазываем весь торт кремом.

  16. Шаг 16:

    Шаг 16.

    Зажаренный корж я перемолола в блендере и им обсыпала края.

  17. Шаг 17:

    Шаг 17.

    И можно украсить карамелью.

Этот торт, как и Молочная девочка, очень любим всеми. В рецепт стали добавлять масло сливочное. И от этого коржи мягче и вкуснее. И легче отстают от бумаги. А в целом вкус такой же, может, немного вкуснее.

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Комментарии к кулинарному рецепту

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Гость
Гость

Ангел Ангел Восхитительно Аплодисменты
Не сомневаюсь, что очень вкусно Слюнки текут как и остальные Ваши рецепты просто великолепно Ангел

+6
Esenija
Esenija

спасибо Анна, действительно этот торт поразил меня, хотя делала его лет 5 назaд..но сейчас немного рецепт доработан и вкуснее получился. Пеките не пожалеете

+12

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Пахта - 36 ккал/100г
  • Сливки - 300 ккал/100г
  • Сливки 10%-ной жирности - 120 ккал/100г
  • Сливки 20 % - ной жирности - 300 ккал/100г
  • Яичный белок - 45 ккал/100г
  • Яичный желток - 352 ккал/100г
  • Яичный порошок - 542 ккал/100г
  • Яйцо куриное - 157 ккал/100г
  • Яйцо страуса - 118 ккал/100г
  • Мука - 325 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
  • Мука крупчатка - 348 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
  • Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
  • Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
  • Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
  • Масло топленое - 869 ккал/100г
  • Сливки 35% - 337 ккал/100г
  • Сливки 40% - 362 ккал/100г
  • Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
  • Сахарная пудра - 374 ккал/100г
  • Ванильный сахар - 379 ккал/100г
  • Вареное сгущенное молоко - 328 ккал/100г
Калорийность продуктов: Вареное сгущенное молоко, Яйца, Мука, Разрыхлитель, Сливочное масло, Сливки, Ванильный сахар, Сахарная пудра, Сахар, Сливки жирные