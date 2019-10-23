Шаг 1: Итак, подготовим продукты. Лучше если все будет комнатной температуры. Масло в дальнейшем нам нужно будет растопить.

Шаг 2: Яйца смешаем с вареной сгущенкой. Хорошо пробиваем венчиком или миксером. Добавляем остывшее масло.

Шаг 3: Муку и разрыхлитель обязательно просеиваем. Размешиваем.

Шаг 4: Вот такое тесто получается. Оно не густое и не жидкое.Если вы хотите коржи потолще, то берите 200гр муки.

Шаг 5: Я делала торт размером 22 см. Берем кольцо от формы 22 см. Кладем на бумагу для выпечки и выкладываем 3 ложки теста и разравниваем.

Шаг 6: У меня получилось 7 таких вот листов. 8-й корж был меньше , и я его зажарила хорошо для обсыпки торта.

Шаг 7: Выпекать можно сразу по два коржа. Тогда включаем духовку на 200 градусов с конвенцией. И ставим сразу 2 листа. Я выпекала по 5 минут. Если нет, то духовка 180 градусов.Корж готов, если трогая пальцем, тесто слегка упругое, тоесть не остается вмятины.

Шаг 8: Готовый корж достаем и сразу переворачиваем его на другой лист бумаги и снимаем вот таким образом. Бумагa хорошо отстает, потомy что тесто у нас с маслом.Далее эту бумаги используем для следующего коржа. Нужно слегка убрать остатки теста и использовать еще.

Шаг 9: Коржи раскладываем на столе, даем остыть. Ни в коем случае не кладем друг на друга. Я обрезала еще слегка по краям. Просто берем кольцо разьемное и вырезаем нужный нам размер.

Шаг 10: Для крема взбиваем хорошего качества сливки, холодные с сахарной пудрой и ванильным сахаром.

Шаг 11: Карамель я делаю всегда заранее и храню ее в холодильнике.Для карамели берем сахар , кладем его в кастрюльку с толстым дном. Ставим на огонь. Держим на огне , покачивая кастрюльку не мешая ложкой. Когда сахар начнет приобретать янтарный цвет, убавляем огонь на половину,добавляем частями горячие сливки. Размешиваем, у меня деревяная ложка. Держим еще на огне не долго. Затем снимаем с огня и добавляем холодное масло порезанное на кубики.

Шаг 12: Итак собираем торт. Кладем на первый корж карамель , немного.Кстати , карамель можно заменить вареной сгущенкой.

Шаг 13: Выкладываем далее 2-3 ложки крема.

Шаг 14: Разравниваем. И так продолжаем далее.

Шаг 15: В конце обмазываем весь торт кремом.

Шаг 16: Зажаренный корж я перемолола в блендере и им обсыпала края.