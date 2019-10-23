Ингредиенты и как готовить
2
180
15
100
400
150
150
Время приготовления: 2 ч 30 мин
Опубликовано: Esenija
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Итак, подготовим продукты. Лучше если все будет комнатной температуры. Масло в дальнейшем нам нужно будет растопить.
Шаг 2:
Яйца смешаем с вареной сгущенкой. Хорошо пробиваем венчиком или миксером. Добавляем остывшее масло.
Шаг 3:
Муку и разрыхлитель обязательно просеиваем. Размешиваем.
Шаг 4:
Вот такое тесто получается. Оно не густое и не жидкое.Если вы хотите коржи потолще, то берите 200гр муки.
Шаг 5:
Я делала торт размером 22 см. Берем кольцо от формы 22 см. Кладем на бумагу для выпечки и выкладываем 3 ложки теста и разравниваем.
Шаг 6:
У меня получилось 7 таких вот листов. 8-й корж был меньше , и я его зажарила хорошо для обсыпки торта.
Шаг 7:
Выпекать можно сразу по два коржа. Тогда включаем духовку на 200 градусов с конвенцией. И ставим сразу 2 листа. Я выпекала по 5 минут. Если нет, то духовка 180 градусов.Корж готов, если трогая пальцем, тесто слегка упругое, тоесть не остается вмятины.
Шаг 8:
Готовый корж достаем и сразу переворачиваем его на другой лист бумаги и снимаем вот таким образом. Бумагa хорошо отстает, потомy что тесто у нас с маслом.Далее эту бумаги используем для следующего коржа. Нужно слегка убрать остатки теста и использовать еще.
Шаг 9:
Коржи раскладываем на столе, даем остыть. Ни в коем случае не кладем друг на друга. Я обрезала еще слегка по краям. Просто берем кольцо разьемное и вырезаем нужный нам размер.
Шаг 10:
Для крема взбиваем хорошего качества сливки, холодные с сахарной пудрой и ванильным сахаром.
Шаг 11:
Карамель я делаю всегда заранее и храню ее в холодильнике.Для карамели берем сахар , кладем его в кастрюльку с толстым дном. Ставим на огонь. Держим на огне , покачивая кастрюльку не мешая ложкой. Когда сахар начнет приобретать янтарный цвет, убавляем огонь на половину,добавляем частями горячие сливки. Размешиваем, у меня деревяная ложка. Держим еще на огне не долго. Затем снимаем с огня и добавляем холодное масло порезанное на кубики.
Шаг 12:
Итак собираем торт. Кладем на первый корж карамель , немного.Кстати , карамель можно заменить вареной сгущенкой.
Шаг 13:
Выкладываем далее 2-3 ложки крема.
Шаг 14:
Разравниваем. И так продолжаем далее.
Шаг 15:
В конце обмазываем весь торт кремом.
Шаг 16:
Зажаренный корж я перемолола в блендере и им обсыпала края.
Шаг 17:
И можно украсить карамелью.
Этот торт, как и Молочная девочка, очень любим всеми. В рецепт стали добавлять масло сливочное. И от этого коржи мягче и вкуснее. И легче отстают от бумаги. А в целом вкус такой же, может, немного вкуснее.
Похожие рецепты
Комментарии к кулинарному рецепту
Советы к рецепту
Положите в коробку с бисквитным тортом половинку яблока, чтобы торт не сох.
Чтобы тесто не подгорело, нужно в духовку поставить миску с водой. При этом не имеет значения, о каком тесте идет речь. Это может быть любое тесто: пресное, дрожжевое, бисквитное, песочное, заварное,…
Чтобы бисквит для торта получился пышным и не оседал, соблюдай несколько простых правил. Ингредиенты для приготовления бисквита и посуда, в которой они будут смешиваться, должны быть одинаковой…
Чтобы легко нарезать бисквит на коржи, можно его сначала немного подморозить в морозилке.
Почему оседает бисквит? Эти вопросы всегда актуальны для хозяек и конечно важно знать, какие могут быть причины: * В расчёт закралась ошибка /пропорции теста были нарушены: много муки или жидкости /…
Для цветной глазури можно использовать натуральные красители. Красный цвет продуктам дает свекла, оранжевый – морковь, желтый – апельсиновый сок, зеленый – петрушка, коричневый &nda…
Для того, чтобы украсить детский торт красивыми фигурками из мастики, можно воспользоваться разными книжками, в которых рассказывается, как вылепить фигурки из пластилина. Лепка из мастики для торта …
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Пахта - 36 ккал/100г
- Сливки - 300 ккал/100г
- Сливки 10%-ной жирности - 120 ккал/100г
- Сливки 20 % - ной жирности - 300 ккал/100г
- Яичный белок - 45 ккал/100г
- Яичный желток - 352 ккал/100г
- Яичный порошок - 542 ккал/100г
- Яйцо куриное - 157 ккал/100г
- Яйцо страуса - 118 ккал/100г
- Мука - 325 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
- Мука крупчатка - 348 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
- Масло топленое - 869 ккал/100г
- Сливки 35% - 337 ккал/100г
- Сливки 40% - 362 ккал/100г
- Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
- Сахарная пудра - 374 ккал/100г
- Ванильный сахар - 379 ккал/100г
- Вареное сгущенное молоко - 328 ккал/100г