Я очень люблю сочетание тыквы и яблок. Я часто готовлю этот микс на сковороде с добавлением меда и корицы. Просто обожаю этот десерт, который тает во рту, оставляя приятное послевкусие. А тут мне на глаза попался рецепт, в котором описывалось, как испечь пирог с тыквой и яблоками. И, так как я еще очень люблю сладкую выпечку, я сразу принялась за дело, изучив весь процесс от и до, чтобы ничего не напутать. У меня все получилось с первого раза, все-таки сказался опыт кулинара, хотя с этим рецептом без труда справится и любая начинающая хозяйка. Результат перед вами!