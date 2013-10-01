Ингредиенты и как готовить
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Время приготовления: 2 ч
Опубликовано: MariaS
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Яблоки и тыкву чистим и нарезаем кубиками. Разогреваем сковороду с добавлением сливочного масла, выкладываем яблоки и тыкву и все вместе обжариваем не среднем огне при помешивании. Добавляем сахар и перемешиваем. Тушим до мягкости яблок. Снимаем начинку с огня для остывания.
Шаг 2:
В одной миске слегка взбиваем вилкой яйца с молоком. В другой миске мягкое сливочное масло растираем с сахаром до кремообразной консистенции. В третью миску просеиваем муку вместе с разрыхлителем.
Шаг 3:
Теперь поочередно добавляем мучную и яичную смесь в масляную.
Шаг 4:
Начать и закончить нужно с мучной смеси. Все перемешиваем венчиком или миксером и тесто готово. Подготовительная работа окончена и мы подошли к заключительному и самому приятному моменту - выпечке нашего пирога.
Шаг 5:
Тесто выкладываем в густо смазанную сливочным маслом форму, сверху по нему равномерно распределяем тыквенно-яблочную начинку. Я еще дополнительно украсила пирог райскими яблочками, вы можете сделать точно так, если результат на фото вам понравился.
Шаг 6:
Выпекаем пирог в разогретой до 180-ти градусов духовке примерно 40 минут. Готовность определяем с помощью зубочистки, проткнув ею тесто - если на палочке не остается следов теста, значит, пирог полностью приготовился и его можно подавать к столу, нарезав небольшими порциями. Приятного чаепития!
Я очень люблю сочетание тыквы и яблок. Я часто готовлю этот микс на сковороде с добавлением меда и корицы. Просто обожаю этот десерт, который тает во рту, оставляя приятное послевкусие. А тут мне на глаза попался рецепт, в котором описывалось, как испечь пирог с тыквой и яблоками. И, так как я еще очень люблю сладкую выпечку, я сразу принялась за дело, изучив весь процесс от и до, чтобы ничего не напутать. У меня все получилось с первого раза, все-таки сказался опыт кулинара, хотя с этим рецептом без труда справится и любая начинающая хозяйка. Результат перед вами!
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Комментарии к кулинарному рецепту
MariaS, спасибо! очень своевременный для меня пирог! Зацените и мой рецепт
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал/100г
- Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
- Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
- Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
- Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
- Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
- Яичный белок - 45 ккал/100г
- Яичный желток - 352 ккал/100г
- Яичный порошок - 542 ккал/100г
- Яйцо куриное - 157 ккал/100г
- Яйцо страуса - 118 ккал/100г
- Яблоки - 47 ккал/100г
- Яблоки сушеные - 210 ккал/100г
- Яблочный мусс консервированный - 61 ккал/100г
- Тыква - 29 ккал/100г
- Мука - 325 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
- Мука крупчатка - 348 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
- Масло топленое - 869 ккал/100г
- Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г