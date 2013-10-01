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Пирог с тыквой и яблоками

Необыкновенно вкусный пирог обязательно завоюет ваши сердце! Сладкая выпечка к чаю по этому рецепту получается нежной, сочной и ароматной. Такой приятный на вкус и аппетитный на вид пирог с необычной начинкой обязательно нужно добавить в вашу копилку с рецептами.

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Ингредиенты и как готовить

Пирог с тыквой и яблоками
+156
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ингредиенты на 8 порций

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл
Для теста:

Сливочное масло

100

Сахар

100

Молоко

2

Мука

170

Разрыхлитель

1

Яйца

3

Для начинки:

Яблоки

4

Сахар

2

Тыква

100

Сливочное масло

50

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 209 ккал
Белков:4 гр
Жиров:11 гр
Углеводов:24 гр
Б/Ж/У: 10 / 28 / 62
Н17 / С0 / В83

Время приготовления: 2 ч

Опубликовано: MariaS

Просмотров: 23 970
Комментариев: 4
В личных кулинарных книгах: 142

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Яблоки и тыкву чистим и нарезаем кубиками. Разогреваем сковороду с добавлением сливочного масла, выкладываем яблоки и тыкву и все вместе обжариваем не среднем огне при помешивании. Добавляем сахар и перемешиваем. Тушим до мягкости яблок. Снимаем начинку с огня для остывания.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    В одной миске слегка взбиваем вилкой яйца с молоком. В другой миске мягкое сливочное масло растираем с сахаром до кремообразной консистенции. В третью миску просеиваем муку вместе с разрыхлителем.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Теперь поочередно добавляем мучную и яичную смесь в масляную.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Начать и закончить нужно с мучной смеси. Все перемешиваем венчиком или миксером и тесто готово. Подготовительная работа окончена и мы подошли к заключительному и самому приятному моменту - выпечке нашего пирога.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Тесто выкладываем в густо смазанную сливочным маслом форму, сверху по нему равномерно распределяем тыквенно-яблочную начинку. Я еще дополнительно украсила пирог райскими яблочками, вы можете сделать точно так, если результат на фото вам понравился.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Выпекаем пирог в разогретой до 180-ти градусов духовке примерно 40 минут. Готовность определяем с помощью зубочистки, проткнув ею тесто - если на палочке не остается следов теста, значит, пирог полностью приготовился и его можно подавать к столу, нарезав небольшими порциями. Приятного чаепития!

Я очень люблю сочетание тыквы и яблок. Я часто готовлю этот микс на сковороде с добавлением меда и корицы. Просто обожаю этот десерт, который тает во рту, оставляя приятное послевкусие. А тут мне на глаза попался рецепт, в котором описывалось, как испечь пирог с тыквой и яблоками. И, так как я еще очень люблю сладкую выпечку, я сразу принялась за дело, изучив весь процесс от и до, чтобы ничего не напутать. У меня все получилось с первого раза, все-таки сказался опыт кулинара, хотя с этим рецептом без труда справится и любая начинающая хозяйка. Результат перед вами!

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Комментарии к кулинарному рецепту

Показать комментарии:
KateriNNa
KateriNNa


MariaS, спасибо! очень своевременный для меня пирог! Зацените и мой рецепт

Смотри видеоПирог из тыквы
+1
Оленька
Оленька

Спасибо за рецепт! Тесто просто шикарное выходит - выпечка нежная, воздушная и с мелкими пузырьками. Спасибо!!

0
Skazka
Skazka

Спасибо! Рецептик класс! Быстро, вкусно! И тесто, и начинка-вкуснота! Райских яблок не было, посыпала корицей! Да и без дополнительного украшения пирог самодостаточен.

+6
Ира
Ира

Skazka! Букетик Великолепный пирог у тебя получился! АплодисментыНевероятно вкусное сочетание яблока с тыквой, ну а польза... Супер
Поздравляю!

+6

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  • Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
  • Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
  • Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
  • Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
  • Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
  • Яичный белок - 45 ккал/100г
  • Яичный желток - 352 ккал/100г
  • Яичный порошок - 542 ккал/100г
  • Яйцо куриное - 157 ккал/100г
  • Яйцо страуса - 118 ккал/100г
  • Яблоки - 47 ккал/100г
  • Яблоки сушеные - 210 ккал/100г
  • Яблочный мусс консервированный - 61 ккал/100г
  • Тыква - 29 ккал/100г
  • Мука - 325 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
  • Мука крупчатка - 348 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
  • Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
  • Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
  • Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
  • Масло топленое - 869 ккал/100г
  • Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
Калорийность продуктов: Тыква, Сливочное масло, Сахар, Молоко, Мука, Разрыхлитель, Яйца, Яблоки