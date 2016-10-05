Шаг 1: В миску для теста разбейте яйца и высыпьте сахар.

Шаг 2: Взбейте до двойного объема.

Шаг 3: В термостойкую небольшую посудинку выложите мед и соду. Если мед очень густой - добавьте ложку-другую воды.

Шаг 4: Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, прогревайте - до пены и легкого карамельного запаха. Не оставляйте - пригорит и убежит.

Шаг 5: Вливая пенистый мед тонкой струйкой в яичную смесь, немного ее еще взбейте, до уверенной пены, как на хороший бисквит.

Шаг 6: Просейте стакан муки.

Шаг 7: Аккуратно размешайте. Это тесто на самые тонкие коржи толщиной 1-1,5 мм в итоге. Наливайте его ложкой в форму, чуть простучите формой об стол, чтобы распределить тесто более равномерно, и выпекайте - 1,5-2 минуты при 170 градусах. На теплой форме тесто растекается лучше, чем на холодной. Чем смазывать - эксперимент. Где-то лучше не смазывать, на какие-то формы отлично идет сливочное масло, а на какие-то - только шуба из масла и муки.

Шаг 8: Я иду дальше. Просеиваем второй стакан муки.

Шаг 9: Размешиваем. Аккуратно и без излишеств. Это тесто на коржи толщиной 2,5-3,5 мм. Как по мне, идеальные для медовика.

Шаг 10: Смазываем форму и выкладываем ложкой тесто. При выкладывании тесто уже не перемешиваем, чтобы не выгонять лишний воздух. Оно очень пористое.

Шаг 11: Печем при 170 градусах 3-3,5 минуты.

Шаг 12: Горячий корж прокладываем фольгой и кладем под пресс. С такими коржами торт ровный, без горбов и перекосов.