Ингредиенты и как готовить
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Время приготовления: 1 ч
Опубликовано: Ксюша Радо-Любо
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
В миску для теста разбейте яйца и высыпьте сахар.
Шаг 2:
Взбейте до двойного объема.
Шаг 3:
В термостойкую небольшую посудинку выложите мед и соду. Если мед очень густой - добавьте ложку-другую воды.
Шаг 4:
Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, прогревайте - до пены и легкого карамельного запаха. Не оставляйте - пригорит и убежит.
Шаг 5:
Вливая пенистый мед тонкой струйкой в яичную смесь, немного ее еще взбейте, до уверенной пены, как на хороший бисквит.
Шаг 6:
Просейте стакан муки.
Шаг 7:
Аккуратно размешайте. Это тесто на самые тонкие коржи толщиной 1-1,5 мм в итоге. Наливайте его ложкой в форму, чуть простучите формой об стол, чтобы распределить тесто более равномерно, и выпекайте - 1,5-2 минуты при 170 градусах. На теплой форме тесто растекается лучше, чем на холодной. Чем смазывать - эксперимент. Где-то лучше не смазывать, на какие-то формы отлично идет сливочное масло, а на какие-то - только шуба из масла и муки.
Шаг 8:
Я иду дальше. Просеиваем второй стакан муки.
Шаг 9:
Размешиваем. Аккуратно и без излишеств. Это тесто на коржи толщиной 2,5-3,5 мм. Как по мне, идеальные для медовика.
Шаг 10:
Смазываем форму и выкладываем ложкой тесто. При выкладывании тесто уже не перемешиваем, чтобы не выгонять лишний воздух. Оно очень пористое.
Шаг 11:
Печем при 170 градусах 3-3,5 минуты.
Шаг 12:
Горячий корж прокладываем фольгой и кладем под пресс. С такими коржами торт ровный, без горбов и перекосов.
Шаг 13:
Так готовим все коржи, складывая один на другой и оставляя под прессом. Даем остыть и выстояться. Минимум 1-2 часа, а лучше всего - ночь.
Объема указанных ингредиентов хватает на 7-8 коржей небольшого прямоугольного тортика 12 на 18 см.
Для полноценного праздничного торта удвойте все ингредиенты.
Для самых тонких коржей на 1 стакан муки и большого торта объем ингредиентов умножьте на три.
Есть еще два варианта.
1. Взять 3,2 стакана муки и получить стандартные толстенькие коржи.
2. Не брать соду, взять 4 стакана муки и раскатывать тонкие коржи (по типу рыжика и наполеона скалкой).
Готовьте с любовью!
Приятного аппетита!
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Комментарии к кулинарному рецепту
Очень интересный рецептик, обязательно попробую!!!!
Спасибо, Ника! Пусть у вас все получится!
Вау! Замечательный рецепт! Стоит попробовать! А то у меня только в такой вариации:
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Яичный белок - 45 ккал/100г
- Яичный желток - 352 ккал/100г
- Яичный порошок - 542 ккал/100г
- Яйцо куриное - 157 ккал/100г
- Яйцо страуса - 118 ккал/100г
- Мед - 400 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Мука пшеничная - 325 ккал/100г
- Сода пищевая - 0 ккал/100г