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Медовые тонкие коржи

Хочешь приготовить медовик с тонкими коржами? Тогда рецепт для тебя! Не реклама, но я от этого рецепта в восторге! Регулируя количество муки в нем, мы можем получить коржи любой толщины, какая нам нравится, без потерь вкуса. К таким коржам отлично подходит и простой сметанный крем, и не сильно сладкий заварной (с лимонной цедрой когда он - просто песня), а также - современные крема со сливочным сыром (в них есть та кислинка, которой зачастую не хватает медовикам).

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Ингредиенты и как готовить

Медовые тонкие коржи
+57
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ингредиенты на 8 порций

Мёд

3

Сода пищевая

0.5

Яйца

3

Пшеничная мука

320

Сахар

1

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 309 ккал
Белков:8 гр
Жиров:3 гр
Углеводов:61 гр
Б/Ж/У: 11 / 4 / 85
Н0 / С0 / В100

Время приготовления: 1 ч

Опубликовано: Ксюша Радо-Любо

Комментариев: 5
В личных кулинарных книгах: 44

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    В миску для теста разбейте яйца и высыпьте сахар.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Взбейте до двойного объема.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    В термостойкую небольшую посудинку выложите мед и соду. Если мед очень густой - добавьте ложку-другую воды.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Поставьте на огонь и, постоянно помешивая, прогревайте - до пены и легкого карамельного запаха. Не оставляйте - пригорит и убежит.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Вливая пенистый мед тонкой струйкой в яичную смесь, немного ее еще взбейте, до уверенной пены, как на хороший бисквит.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Просейте стакан муки.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Аккуратно размешайте. Это тесто на самые тонкие коржи толщиной 1-1,5 мм в итоге. Наливайте его ложкой в форму, чуть простучите формой об стол, чтобы распределить тесто более равномерно, и выпекайте - 1,5-2 минуты при 170 градусах. На теплой форме тесто растекается лучше, чем на холодной. Чем смазывать - эксперимент. Где-то лучше не смазывать, на какие-то формы отлично идет сливочное масло, а на какие-то - только шуба из масла и муки.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Я иду дальше. Просеиваем второй стакан муки.

  9. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Размешиваем. Аккуратно и без излишеств. Это тесто на коржи толщиной 2,5-3,5 мм. Как по мне, идеальные для медовика.

  10. Шаг 10:

    Шаг 10.

    Смазываем форму и выкладываем ложкой тесто. При выкладывании тесто уже не перемешиваем, чтобы не выгонять лишний воздух. Оно очень пористое.

  11. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Печем при 170 градусах 3-3,5 минуты.

  12. Шаг 12:

    Шаг 12.

    Горячий корж прокладываем фольгой и кладем под пресс. С такими коржами торт ровный, без горбов и перекосов.

  13. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Так готовим все коржи, складывая один на другой и оставляя под прессом. Даем остыть и выстояться. Минимум 1-2 часа, а лучше всего - ночь.

Объема указанных ингредиентов хватает на 7-8 коржей небольшого прямоугольного тортика 12 на 18 см.
Для полноценного праздничного торта удвойте все ингредиенты.
Для самых тонких коржей на 1 стакан муки и большого торта объем ингредиентов умножьте на три.
Есть еще два варианта.
1. Взять 3,2 стакана муки и получить стандартные толстенькие коржи.
2. Не брать соду, взять 4 стакана муки и раскатывать тонкие коржи (по типу рыжика и наполеона скалкой).
Готовьте с любовью!
Приятного аппетита!

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Комментарии к кулинарному рецепту

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Ника
Ника

Очень интересный рецептик, обязательно попробую!!!! Нямка

Всем привет. Буду рада новым знакомствам!
+9
Ксюша Радо-Любо
Ксюша Радо-Любо

Спасибо, Ника! Пусть у вас все получится! Ангел

+8
Ника
Ника

Благодарю! Спасибо Буду стараться! Хозяюшка

Всем привет. Буду рада новым знакомствам!
+5
Мила-Мила
Мила-Мила

Вау! Замечательный рецепт! Стоит попробовать! А то у меня только в такой вариации:

Смотри видеоМой рецепт тортика МЕДОВИК
0
Ира
Ира

Ксюша Радо-Любо, обязательно попробую этот вариант коржей - судя по фото и составу - прям идеальные коржи для тортика! Аплодисменты Спасибо большое за рецепт и отличные советы с нему! Супер
Поздравляю!

Edimus, ut vivamus, non vivimus, ut edamus
+3

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  • Яичный белок - 45 ккал/100г
  • Яичный желток - 352 ккал/100г
  • Яичный порошок - 542 ккал/100г
  • Яйцо куриное - 157 ккал/100г
  • Яйцо страуса - 118 ккал/100г
  • Мед - 400 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 325 ккал/100г
  • Сода пищевая - 0 ккал/100г
Калорийность продуктов: Мёд, Сода пищевая, Яйца, Пшеничная мука, Сахар