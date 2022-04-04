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Пирог с творогом в духовке простой и быстрый

Настоящее воздушное сладкое лакомство для всей семьи! Простой и быстрый пирог с творогом в духовке невероятно нежный, сочный, и мягкий. Даже и не скажешь, что в составе есть творог - он почти не ощущается. Сахарная глазурь с лимонным соком придает выпечке приятную кислинку, которая дополняет ее вкус.
МарияAuthor avatar
Автор рецепта
Пирог с творогом в духовке простой и быстрый
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Пирог с творогом в духовке простой и быстрый Пирог с творогом в духовке простой и быстрый Пирог с творогом в духовке простой и быстрый Пирог с творогом в духовке простой и быстрый
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Состав / ингредиенты

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Нутриенты и энергетическая ценность состава
На вес состава:
Белки 13% 8 г
Жиры 22% 14 г
Углеводы 66% 42 г
319 ккал
ГИ: 0 / 2 / 98

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 1 ч 10 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как сделать простой и быстрый пирог с творогом в духовке? Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты по списку. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Яйца нужны крупные отборные. Если яйца мелкие, возьмите 4 штуки. Ванильный сахар можете заменить на щепотку ванилина или 1 ч. л. ванильного ароматизатора.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Творог при необходимости протрите через сито или пробейте блендером. В твороге не должно остаться комков или твердых крупинок. Чем жирнее и мягче творог, тем вкуснее получится пирог. Также подойдет творог в брикетах.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    В миске соедините мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте все миксером до пышности в течение 2-3 минут.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Добавьте творог и взбивайте все вместе еще 1-2 минуты.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Добавьте яйца. Взбейте все до пышности и растворения сахара.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Всыпьте в тесто 100 г просеянной с разрыхлителем муки и перемешайте тесто лопаткой.

  8. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Просейте оставшуюся муку и снова перемешайте до однородности. Получится нежное полугустое тесто. Учтите, что муки может понадобится больше или меньше в зависимости от влажности творога, размера яиц. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.

  9. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте. У меня форма размером 15 на 22 см. Если форма круглая, то подойдет диаметр 22 см. Поставьте пирог в разогретую до 170°С духовку на 45-50 минут. Во время выпекания дверцу не открывайте, иначе пирог опадет.

  10. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Пока выпекается пирог, приготовьте глазурь.

  11. Шаг 10:

    Шаг 10.

    В миске смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду. Все перемешайте до получения жидкой консистенции.

  12. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Готовый пирог выньте из формы и слегка охладите. Полейте сахарной глазурью и подайте к столу. Приятного аппетита!

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Чтобы избежать ошибок, читайте о муке и её свойствах!

Важно! Чтобы творожное тесто или начинка получились удачными, важно тщательно отнестись к выбору творога. Некачественный продукт может испортить выпечку, так как напрямую влияет на консистенцию, вкус и конечный результат. Как правильно подобрать творог для теста или начинки читайте в этой статье.

Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией об особенностях духовок!

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Яйцо куриное - 157 ккал/100г
  • Яичный белок - 45 ккал/100г
  • Яичный порошок - 542 ккал/100г
  • Яичный желток - 352 ккал/100г
  • Яйцо страуса - 118 ккал/100г
  • Творог 40%-ной жирности - 466 ккал/100г
  • Творог 20%-ной жирности - 233 ккал/100г
  • Творог 18%-ной жирности - 226 ккал/100г
  • Творог 10%-ной жирности - 156 ккал/100г
  • Творог обезжиренный - 75 ккал/100г
  • Творог со сметаной - 260 ккал/100г
  • Творог фруктовый - 147 ккал/100г
  • Творог мягкий диетический - 170 ккал/100г
  • Творог «виталиния» - 64 ккал/100г
  • Творог «утренний» ( «данон») без сахара - 91 ккал/100г
  • Творог - 156 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
  • Мука крупчатка - 348 ккал/100г
  • Мука - 325 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
  • Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
  • Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
  • Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
  • Масло топленое - 869 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Вода - 0 ккал/100г
  • Лимонный сок - 16 ккал/100г
  • Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
  • Сахарная пудра - 374 ккал/100г
  • Ванильный сахар - 379 ккал/100г
Калорийность продуктов: Мука, Творог, Сахар, Сливочное масло, Яйца, Ванильный сахар, Разрыхлитель, Соль, Сахарная пудра, Лимонный сок, Вода