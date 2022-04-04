Время приготовления: 1 ч 10 мин PT1H10M

Шаг 1: Как сделать простой и быстрый пирог с творогом в духовке? Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты по списку. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Яйца нужны крупные отборные. Если яйца мелкие, возьмите 4 штуки. Ванильный сахар можете заменить на щепотку ванилина или 1 ч. л. ванильного ароматизатора.

Шаг 2: Творог при необходимости протрите через сито или пробейте блендером. В твороге не должно остаться комков или твердых крупинок. Чем жирнее и мягче творог, тем вкуснее получится пирог. Также подойдет творог в брикетах.

Шаг 3: В миске соедините мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте все миксером до пышности в течение 2-3 минут.

Шаг 4: Добавьте творог и взбивайте все вместе еще 1-2 минуты.

Шаг 5: Добавьте яйца. Взбейте все до пышности и растворения сахара.

Шаг 6: Всыпьте в тесто 100 г просеянной с разрыхлителем муки и перемешайте тесто лопаткой.

Шаг 7: Просейте оставшуюся муку и снова перемешайте до однородности. Получится нежное полугустое тесто. Учтите, что муки может понадобится больше или меньше в зависимости от влажности творога, размера яиц. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.

Шаг 8: Форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте. У меня форма размером 15 на 22 см. Если форма круглая, то подойдет диаметр 22 см. Поставьте пирог в разогретую до 170°С духовку на 45-50 минут. Во время выпекания дверцу не открывайте, иначе пирог опадет.

Шаг 9: Пока выпекается пирог, приготовьте глазурь.

Шаг 10: В миске смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду. Все перемешайте до получения жидкой консистенции.