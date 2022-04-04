Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать простой и быстрый пирог с творогом в духовке? Для начала подготовьте все необходимые ингредиенты по списку. Сливочное масло должно быть комнатной температуры, поэтому заранее достаньте его из холодильника. Яйца нужны крупные отборные. Если яйца мелкие, возьмите 4 штуки. Ванильный сахар можете заменить на щепотку ванилина или 1 ч. л. ванильного ароматизатора.
Шаг 2:
Творог при необходимости протрите через сито или пробейте блендером. В твороге не должно остаться комков или твердых крупинок. Чем жирнее и мягче творог, тем вкуснее получится пирог. Также подойдет творог в брикетах.
Шаг 3:
В миске соедините мягкое сливочное масло комнатной температуры, сахар, ванильный сахар и соль. Взбейте все миксером до пышности в течение 2-3 минут.
Шаг 4:
Добавьте творог и взбивайте все вместе еще 1-2 минуты.
Шаг 5:
Добавьте яйца. Взбейте все до пышности и растворения сахара.
Шаг 6:
Всыпьте в тесто 100 г просеянной с разрыхлителем муки и перемешайте тесто лопаткой.
Шаг 7:
Просейте оставшуюся муку и снова перемешайте до однородности. Получится нежное полугустое тесто. Учтите, что муки может понадобится больше или меньше в зависимости от влажности творога, размера яиц. Поэтому ориентируйтесь на консистенцию теста.
Шаг 8:
Форму для выпечки выстелите пергаментом и смажьте растительным маслом. Выложите в нее тесто и разровняйте. У меня форма размером 15 на 22 см. Если форма круглая, то подойдет диаметр 22 см. Поставьте пирог в разогретую до 170°С духовку на 45-50 минут. Во время выпекания дверцу не открывайте, иначе пирог опадет.
Шаг 9:
Пока выпекается пирог, приготовьте глазурь.
Шаг 10:
В миске смешайте сахарную пудру, лимонный сок и воду. Все перемешайте до получения жидкой консистенции.
Шаг 11:
Готовый пирог выньте из формы и слегка охладите. Полейте сахарной глазурью и подайте к столу. Приятного аппетита!
Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Чтобы избежать ошибок, читайте о муке и её свойствах!
Важно! Чтобы творожное тесто или начинка получились удачными, важно тщательно отнестись к выбору творога. Некачественный продукт может испортить выпечку, так как напрямую влияет на консистенцию, вкус и конечный результат. Как правильно подобрать творог для теста или начинки читайте в этой статье.
Учитывайте, что духовки у всех разные. Температура и время приготовления могут отличаться от указанных в рецепте. Чтобы любое запеченное блюдо получилось успешным, воспользуйтесь полезной информацией об особенностях духовок!
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Комментарии к кулинарному рецепту
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Яйцо куриное - 157 ккал/100г
- Яичный белок - 45 ккал/100г
- Яичный порошок - 542 ккал/100г
- Яичный желток - 352 ккал/100г
- Яйцо страуса - 118 ккал/100г
- Творог 40%-ной жирности - 466 ккал/100г
- Творог 20%-ной жирности - 233 ккал/100г
- Творог 18%-ной жирности - 226 ккал/100г
- Творог 10%-ной жирности - 156 ккал/100г
- Творог обезжиренный - 75 ккал/100г
- Творог со сметаной - 260 ккал/100г
- Творог фруктовый - 147 ккал/100г
- Творог мягкий диетический - 170 ккал/100г
- Творог «виталиния» - 64 ккал/100г
- Творог «утренний» ( «данон») без сахара - 91 ккал/100г
- Творог - 156 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
- Мука крупчатка - 348 ккал/100г
- Мука - 325 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Масло сливочное 82% - 734 ккал/100г
- Масло любительское несоленое - 709 ккал/100г
- Масло крестьянское несоленое - 661 ккал/100г
- Масло крестьянское соленое - 652 ккал/100г
- Масло топленое - 869 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Вода - 0 ккал/100г
- Лимонный сок - 16 ккал/100г
- Разрыхлитель теста - 79 ккал/100г
- Сахарная пудра - 374 ккал/100г
- Ванильный сахар - 379 ккал/100г