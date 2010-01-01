Ингредиенты и как готовить
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по вкусу
по вкусу
по вкусу
Время приготовления: 30 мин
Опубликовано: UnicornSteak
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Кабачок цуккини вымойте под проточной водой, разрежьте вдоль пополам и нашинкуйте не слишком тонкими полукольцами. Если слишком измельчить кабачок, то из-за своей нежной мякоти, он просто растает в готовом блюде. Все овощи будем сразу добавлять в чашу мультиварки. Смазывать дно чаши маслом предварительно нет необходимости, так как она и так, как правило, антипригарная.
Шаг 2:
Морковь вымойте. Если она сильно загрязнена, потрите кожуру щеткой. С помощью овощечистки срежьте кожуру. Морковь нашинкуйте полукольцами, тоньше, чем кабачок цуккини. Это нужно потому, что морковь сама по себе намного жестче кабачка, и ей требуется больше времени на приготовление. Мы же сравняем это время, просто тоньше нарезав морковь.
Шаг 3:
Сладкий болгарский перец вымойте, освободите от плодоножки и семян и нарежьте средним кубиком. Можно использовать болгарский перец любого цвета: жёлтый, красный или зелёный. А также перец сорта Рамиро. Болгарский перец отвечает за сладость и внешнюю привлекательность блюда. Кроме того, он невероятно полезен для пищеварения и организма в целом.
Шаг 4:
Помидоры черри вымойте и разрежьте на половинки. Если есть желание измельчить помидоры сильнее, то, скорее всего, их не будет заметно в готовом блюде. Помидоры черри можно заменить на обычные томаты, если у вас сейчас сезон для них. В противном случае, выбирайте сливовидные томаты черри. Как правило, они сладкие и вкусные круглый год.
Шаг 5:
Свежую зелень промойте под проточной водой и слегка встряхните. Я добавлю хороший плотный пучок дачной зелени. Это петрушка и укроп. Ещё я добавлю любисток. Он довольно специфичен, так что он - по желанию. Травы сделают вкус блюда неповторимым. Посолите блюдо по вкусу и добавьте чайную ложку томатной пасты. Так как овощи сами по себе сочные, доливать воду в такое рагу нет необходимости. Тушите рагу с программой "Тушение" или "Томление" в течение 15 минут.
Программа тушения, как и время приготовления, будут сильно зависеть от конкретной модели мультиварки. Перед началом приготовления ознакомьтесь с инструкцией.
Тушёные овощи в мультиварке - исключительно удачное блюдо. Гармоничное и красивое, ароматное и полезное, постное, но очень вкусное, оно способно покорить многих. А главное - ни малейшего вреда для фигуры!
Приятного аппетита!
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Перец сладкий - 27 ккал/100г
- Морковь - 33 ккал/100г
- Морковь отварная - 25 ккал/100г
- Сушеная морковь - 275 ккал/100г
- Зелень петрушки - 45 ккал/100г
- Зелень укропа - 38 ккал/100г
- Томатная паста - 28 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Помидоры черри - 15 ккал/100г
- Цуккини - 16 ккал/100г