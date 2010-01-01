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Тушеные овощи в мультиварке

Овощи без вреда для фигуры, от которых невозможно оторваться. Набор овощей в этом блюде максимально удачный в плане сочетания между собой. Здесь есть и сладкие, и кислые, и солёные нотки. Ароматная зелень сделает блюдо по-дачному уютным. Рагу может выступать в качестве гарнира или как самостоятельное блюдо.

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Ингредиенты и как готовить

Тушеные овощи в мультиварке
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ингредиенты на 4 порции

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл

Цукини

1

Морковь

1

Болгарский перец

1

Помидоры черри

10

Петрушка

по вкусу

Укроп

по вкусу

Соль

по вкусу

Томатная паста

1

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 20 ккал
Белков:1 гр
Жиров:0 гр
Углеводов:4 гр
Б/Ж/У: 20 / 0 / 80
Н100 / С0 / В0

Время приготовления: 30 мин

Опубликовано: UnicornSteak

Просмотров: 52 464
Комментариев: 0
В личных кулинарных книгах: 362

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Кабачок цуккини вымойте под проточной водой, разрежьте вдоль пополам и нашинкуйте не слишком тонкими полукольцами. Если слишком измельчить кабачок, то из-за своей нежной мякоти, он просто растает в готовом блюде. Все овощи будем сразу добавлять в чашу мультиварки. Смазывать дно чаши маслом предварительно нет необходимости, так как она и так, как правило, антипригарная.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Морковь вымойте. Если она сильно загрязнена, потрите кожуру щеткой. С помощью овощечистки срежьте кожуру. Морковь нашинкуйте полукольцами, тоньше, чем кабачок цуккини. Это нужно потому, что морковь сама по себе намного жестче кабачка, и ей требуется больше времени на приготовление. Мы же сравняем это время, просто тоньше нарезав морковь.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Сладкий болгарский перец вымойте, освободите от плодоножки и семян и нарежьте средним кубиком. Можно использовать болгарский перец любого цвета: жёлтый, красный или зелёный. А также перец сорта Рамиро. Болгарский перец отвечает за сладость и внешнюю привлекательность блюда. Кроме того, он невероятно полезен для пищеварения и организма в целом.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Помидоры черри вымойте и разрежьте на половинки. Если есть желание измельчить помидоры сильнее, то, скорее всего, их не будет заметно в готовом блюде. Помидоры черри можно заменить на обычные томаты, если у вас сейчас сезон для них. В противном случае, выбирайте сливовидные томаты черри. Как правило, они сладкие и вкусные круглый год.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Свежую зелень промойте под проточной водой и слегка встряхните. Я добавлю хороший плотный пучок дачной зелени. Это петрушка и укроп. Ещё я добавлю любисток. Он довольно специфичен, так что он - по желанию. Травы сделают вкус блюда неповторимым. Посолите блюдо по вкусу и добавьте чайную ложку томатной пасты. Так как овощи сами по себе сочные, доливать воду в такое рагу нет необходимости. Тушите рагу с программой "Тушение" или "Томление" в течение 15 минут.

Программа тушения, как и время приготовления, будут сильно зависеть от конкретной модели мультиварки. Перед началом приготовления ознакомьтесь с инструкцией.

Тушёные овощи в мультиварке - исключительно удачное блюдо. Гармоничное и красивое, ароматное и полезное, постное, но очень вкусное, оно способно покорить многих. А главное - ни малейшего вреда для фигуры!

Приятного аппетита!

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Перец сладкий - 27 ккал/100г
  • Морковь - 33 ккал/100г
  • Морковь отварная - 25 ккал/100г
  • Сушеная морковь - 275 ккал/100г
  • Зелень петрушки - 45 ккал/100г
  • Зелень укропа - 38 ккал/100г
  • Томатная паста - 28 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Помидоры черри - 15 ккал/100г
  • Цуккини - 16 ккал/100г
Калорийность продуктов: Цукини, Морковь, Болгарский перец, Помидоры черри, Петрушка, Укроп, Соль, Томатная паста