Программа тушения, как и время приготовления, будут сильно зависеть от конкретной модели мультиварки. Перед началом приготовления ознакомьтесь с инструкцией.

Тушёные овощи в мультиварке - исключительно удачное блюдо. Гармоничное и красивое, ароматное и полезное, постное, но очень вкусное, оно способно покорить многих. А главное - ни малейшего вреда для фигуры!

Приятного аппетита!