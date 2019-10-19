Ингредиенты и как готовить
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Время приготовления: 30 мин
Опубликовано: Pirko Rita
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Берем глубокую емкость, в которую вбиваем куриные яйца. Далее вливаем в эту же емкость молоко и добавляем просеянную через сито муку. Взбиваем все ингредиенты до однородного состояния.
Шаг 2:
Затем в эту смесь кладем 1 столовую ложку жирной сметаны и добавляем 1 чайную ложку варенья. Снова перемешиваем все ингредиенты.
Шаг 3:
Предварительно разогреваем вафельницу или мультипекарь со вставленными специальными насадками для приготовления венских вафель. При этом панели обязательно смазываем небольшим кусочком сливочного масла, чтобы вафли не прилипли, и их можно было легко извлечь из формы.
Шаг 4:
Когда панели будут разогреты, вливаем 1/3 формы тестом, закрываем крышку вафельницы (мультипекаря) и выпекаем вафли в течение 5-7 минут, чтобы они были красивого золотого цвета. Готовые вафли извлекаем из формы и с помощью ножа подравниваем их при необходимости.
Шаг 5:
Берем 1 вафлю и выкладываем на нее начинку, а именно 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку варенья. Затем устанавливаем 2 вафлю поверх начинки. Эту процедуру проделываем с оставшимися вафлями.
Венские вафли появлялись в конце 19 века благодаря австрийскому кондитеру Йозефу Маннеру. Данный десерт пришелся по вкусу и пользовался популярностью. Кондитер запатентовал свой рецепт и выпускал его под своим брендом «Manner». Это были вафли с начинкой из лесных орехов.
С ростом популярности этих вафель, стали появляться и другие начинки. На сегодняшний день их существует довольно большое количество: кремы, мед, варенье, свежие ягоды, а также плавленые сыры и даже бекон. В число наиболее популярных начинок входит сочный фруктовый или ягодный джем.
В качестве начинки я использовала абрикосовое варенье, но так как оно очень сладкое, то я использовала и сметану. Ее кислинка придает вафлям особый вкус и оттеняет сладость варенья. Такие вафли идеально сочетаются с чаем или чашечкой черного кофе.
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Комментарии к кулинарному рецепту
Надеюсь вы оцените эти вафельки по достоинству. Советую есть сразу, остывшие тоже вкусные, но со свежеиспеченными не сравнить.
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Концентрированное молоко 7,5% жирности - 140 ккал/100г
- Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
- Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
- Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
- Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
- Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
- Сметана - 210 ккал/100г
- Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
- Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
- Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
- Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
- Мука - 325 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
- Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
- Мука крупчатка - 348 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Куриное яйцо - 80 ккал/100г
- Варенье абрикосовое - 249 ккал/100г