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Венские вафли без сливочного масла

Завтрак, который заставит встать с постели! Рецепт интересен тем, что он отличается от того к чему мы так привыкли. Считается, что вафли – разновидность тонкого сухого печенья, выпекаемое из взбитого жидкого теста в специальных формах. Но это, особенные вафли. Венские. Они мягкие и пышные.

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Ингредиенты и как готовить

Венские вафли без сливочного масла
+70
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ингредиенты на 6 порций

Для теста:

Куриные яйца

4

Мука

300

Сахар

100

Молоко

200

Сметана

1

Варенье абрикосовое

1

Для начинки:

Сметана

3

Варенье абрикосовое

3

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 213 ккал
Белков:8 гр
Жиров:5 гр
Углеводов:37 гр
Б/Ж/У: 16 / 10 / 74
Н3 / С0 / В97

Время приготовления: 30 мин

Опубликовано: Pirko Rita

Комментариев: 5
В личных кулинарных книгах: 39

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Берем глубокую емкость, в которую вбиваем куриные яйца. Далее вливаем в эту же емкость молоко и добавляем просеянную через сито муку. Взбиваем все ингредиенты до однородного состояния.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Затем в эту смесь кладем 1 столовую ложку жирной сметаны и добавляем 1 чайную ложку варенья. Снова перемешиваем все ингредиенты.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Предварительно разогреваем вафельницу или мультипекарь со вставленными специальными насадками для приготовления венских вафель. При этом панели обязательно смазываем небольшим кусочком сливочного масла, чтобы вафли не прилипли, и их можно было легко извлечь из формы.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Когда панели будут разогреты, вливаем 1/3 формы тестом, закрываем крышку вафельницы (мультипекаря) и выпекаем вафли в течение 5-7 минут, чтобы они были красивого золотого цвета. Готовые вафли извлекаем из формы и с помощью ножа подравниваем их при необходимости.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Берем 1 вафлю и выкладываем на нее начинку, а именно 1 столовую ложку сметаны и 1 чайную ложку варенья. Затем устанавливаем 2 вафлю поверх начинки. Эту процедуру проделываем с оставшимися вафлями.

Венские вафли появлялись в конце 19 века благодаря австрийскому кондитеру Йозефу Маннеру. Данный десерт пришелся по вкусу и пользовался популярностью. Кондитер запатентовал свой рецепт и выпускал его под своим брендом «Manner». Это были вафли с начинкой из лесных орехов.
С ростом популярности этих вафель, стали появляться и другие начинки. На сегодняшний день их существует довольно большое количество: кремы, мед, варенье, свежие ягоды, а также плавленые сыры и даже бекон. В число наиболее популярных начинок входит сочный фруктовый или ягодный джем.
В качестве начинки я использовала абрикосовое варенье, но так как оно очень сладкое, то я использовала и сметану. Ее кислинка придает вафлям особый вкус и оттеняет сладость варенья. Такие вафли идеально сочетаются с чаем или чашечкой черного кофе.

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Комментарии к кулинарному рецепту

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Вероника
Вероника 19.10.2019 17:49:59

Беру этот рецептик в кулинарную книгу, обязательно попробую сделать без масла, раньше делали в мультипекаре со сливочным маслом, хотя количество масла я всегда стараюсь сократить. Посмотрим, что больше понравится Улыбка

Вероника
+5
Pirko Rita
Pirko Rita 19.10.2019 19:57:30

Надеюсь вы оцените эти вафельки по достоинству. Советую есть сразу, остывшие тоже вкусные, но со свежеиспеченными не сравнить.

+2
Вероника
Вероника 19.10.2019 20:16:25

Спасибо большое, когда приготовлю, оставлю фотоотчетик)))

Вероника
+5
Pirko Rita
Pirko Rita 20.10.2019 10:11:20

Вероника, буду ждать фотографий Мечты

+2
Ахмедия
Ахмедия 20.10.2019 07:14:44

Благодарю, шикарные получились...

+5

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  • Молоко 1,5% жирности - 47 ккал/100г
  • Молоко 2,5% жирности - 54 ккал/100г
  • Молоко 3,2% жирности - 60 ккал/100г
  • Молоко 3,5% жирности - 64 ккал/100г
  • Молоко коровье цельное - 68 ккал/100г
  • Сметана - 210 ккал/100г
  • Сметана 10 % - ной жирности - 115 ккал/100г
  • Сметана 20 % - ной жирности - 210 ккал/100г
  • Сметана 25 % - ной жирности - 284 ккал/100г
  • Сметана 30 % - ной жирности - 340 ккал/100г
  • Мука - 325 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы витаминизированная - 333 ккал/100г
  • Мука из цельной твердой пшеницы универсальная - 364 ккал/100г
  • Мука крупчатка - 348 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Куриное яйцо - 80 ккал/100г
  • Варенье абрикосовое - 249 ккал/100г
Калорийность продуктов: Куриные яйца, Мука, Сахар, Молоко, Сметана, Варенье абрикосовое