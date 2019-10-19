Венские вафли появлялись в конце 19 века благодаря австрийскому кондитеру Йозефу Маннеру. Данный десерт пришелся по вкусу и пользовался популярностью. Кондитер запатентовал свой рецепт и выпускал его под своим брендом «Manner». Это были вафли с начинкой из лесных орехов.

С ростом популярности этих вафель, стали появляться и другие начинки. На сегодняшний день их существует довольно большое количество: кремы, мед, варенье, свежие ягоды, а также плавленые сыры и даже бекон. В число наиболее популярных начинок входит сочный фруктовый или ягодный джем.

В качестве начинки я использовала абрикосовое варенье, но так как оно очень сладкое, то я использовала и сметану. Ее кислинка придает вафлям особый вкус и оттеняет сладость варенья. Такие вафли идеально сочетаются с чаем или чашечкой черного кофе.