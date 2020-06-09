Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Ингредиенты Много важно й и полезной информации о зимних заготовках вы найдете в статье. Ссылка в конце рецепта.
Шаг 2:
Вешенки хорошенько промываем. Вешенки разделяем, ножки коротко обрезаем. Большие грибы можно разрезать напополам.
Шаг 3:
В кастрюлю складываем вешенки, наливаем воду, добавляем соль, сахар и специи.
Шаг 4:
Доводим до кипения, добавляем уксус и варим 25 минут. Если будет появляться пена, то снимаем её.
Шаг 5:
Готовым вешенкам даем остыть.
Шаг 6:
Выкладываем в банку, заливаем маринадом и отправляем в холодильник на ночь. На следующий день маринованные вешенки готовы!
Шаг 7:
Маринованные вешенки можно и так съесть, и в качестве закуски, а можно и в салатик употребить.Это универсальный рецепт домашней заготовки. Приятного аппетита!
Как рассчитать количество банок, почему взрываются банки и как этого избежать, а также секреты и лайфхаки читайте в статье о заготовках на зиму.
Так как степень солености, сладости, горечи, остроты, кислоты, жгучести у каждого индивидуальная, всегда добавляйте специи, пряности и приправы, ориентируясь на свой вкус! Если какую-то из приправ вы кладете впервые, то учтите, что есть специи, которые особенно важно не переложить (например, перец чили).
Уксус в рецептах, если автором не указано иное, по умолчанию добавляется в концентрации 9%.
Для приготовления лучше использовать нейтральную по вкусу фильтрованную или бутилированную воду. Если же вы используете воду из-под крана, имейте в виду, что она может придать блюду неприятный характерный привкус.
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Комментарии к кулинарному рецепту
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Увидела рецепт маринованные грибы вешенки на зиму - отличная закуска и захотелось попробовать. Конечно на зиму не заготавливала, просто сделала к качестве дополнения к ужину.
Вешенок в упаковке было 300 г., соответственно убавила порции при помощи калькулятора сайта. Чистить эти грибы не надо, только удалить жесткое основание. Поэтому приготовление не отняло много времени.
Сначала мне показалось, что жидкости для такого количества грибов маловато, но потом вешенки вполне свободно плавали в рассоле. Варила их ровно 25 минут на слабом огне. По объему получилась не полная пол литровая банка.
Честно говоря половину этих хрустящих грибочков я съела еще теплыми). Очень уж они вкусные! А на утро сразу из холодильника еще лучше! Отличный рецепт!
не понимаю, зачем пол часа варить вешенки, они же развалятся потом!?
Антип, вешенки очень плотные грибы, они не разваливаются, поверьте.
а я слышала, что вешенки и шампиньоны можно сырыми кушать
Ната, про вешенки не знаю, а шампиньоны точно можно.
!//...mozno,i vesenky i sampinjony,polucajutsja ocen vkusnye..
Да, шампиньоны тоже наверное можно, но я по этому рецепту не пробовала
Годный рецепт! Приготовил все как учили, только чеснок надо еще добавить 2 зубчика!
Добавить чеснок - отличное решение! Количество и состав пряностей можно и нужно регулировать под свой вкус
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Вешенки маринованные - 23 ккал / 100 г
- Вешенки свежие - 38 ккал / 100 г
- Гвоздика - 323 ккал / 100 г
- Кинза сушёная молотая - 216 ккал / 100 г
- Кориандр - 25 ккал / 100 г
- Кинза, кориандр - 25 ккал / 100 г
- Лавровый лист - 313 ккал / 100 г
- Зелень укропа - 38 ккал / 100 г
- Горчица столовая - 417 ккал / 100 г
- Горчица - 417 ккал / 100 г
- Сахар-песок - 398 ккал / 100 г
- Сахар - 398 ккал / 100 г
- Перец черный горошек - 255 ккал / 100 г
- Соль - 0 ккал / 100 г
- Вода - 0 ккал / 100 г
- Столовый уксус - 11 ккал / 100 г