  1. Главная
  2. Лучшие рецепты
  3. В банках на зиму
  4. Маринованные грибы вешенки на зиму - отличная закуска

Маринованные грибы вешенки на зиму - отличная закуска

Отличная грибная закуска. Быстро готовится, долго хранится! Вся прелесть грибных заготовок лучше всего ощущается именно тогда, когда грибной сезон давно закончен, а на столе стоит аппетитная еда - баночка с хрустящими солеными или маринованными грибочками.
ИришаAuthor avatar
Автор рецепта
Маринованные грибы вешенки на зиму - отличная закуска
+166
181246 100

Состав / ингредиенты

Изменить состав
Порций:
Таблица перевода объемных мер
Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 40% 2 г
Жиры 20% 1 г
Углеводы 40% 2 г
29 ккал
ГИ: 50 / 0 / 50

Пошаговое приготовление

Общее время приготовления: 40 мин

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Ингредиенты Много важно й и полезной информации о зимних заготовках вы найдете в статье. Ссылка в конце рецепта.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Вешенки хорошенько промываем. Вешенки разделяем, ножки коротко обрезаем. Большие грибы можно разрезать напополам.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    В кастрюлю складываем вешенки, наливаем воду, добавляем соль, сахар и специи.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Доводим до кипения, добавляем уксус и варим 25 минут. Если будет появляться пена, то снимаем её.

  6. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Готовым вешенкам даем остыть.

  7. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Выкладываем в банку, заливаем маринадом и отправляем в холодильник на ночь. На следующий день маринованные вешенки готовы!

  8. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Маринованные вешенки можно и так съесть, и в качестве закуски, а можно и в салатик употребить.Это универсальный рецепт домашней заготовки. Приятного аппетита!

Как рассчитать количество банок, почему взрываются банки и как этого избежать, а также секреты и лайфхаки читайте в статье о заготовках на зиму.

Так как степень солености, сладости, горечи, остроты, кислоты, жгучести у каждого индивидуальная, всегда добавляйте специи, пряности и приправы, ориентируясь на свой вкус! Если какую-то из приправ вы кладете впервые, то учтите, что есть специи, которые особенно важно не переложить (например, перец чили). 

Уксус в рецептах, если автором не указано иное, по умолчанию добавляется в концентрации 9%. 

Для приготовления лучше использовать нейтральную по вкусу фильтрованную или бутилированную воду. Если же вы используете воду из-под крана, имейте в виду, что она может придать блюду неприятный характерный привкус.

Код с адресом данной страницы
Для чего нужен этот код?
Добавляй фотоотчеты и получай денежные призы!

Похожие рецепты

Комментарии к кулинарному рецепту

Показать комментарии:
НатаLия M
НатаLия M
Моя оценка рецепта:

Увидела рецепт маринованные грибы вешенки на зиму - отличная закуска и захотелось попробовать. Конечно на зиму не заготавливала, просто сделала к качестве дополнения к ужину.
Вешенок в упаковке было 300 г., соответственно убавила порции при помощи калькулятора сайта. Чистить эти грибы не надо, только удалить жесткое основание. Поэтому приготовление не отняло много времени.
Сначала мне показалось, что жидкости для такого количества грибов маловато, но потом вешенки вполне свободно плавали в рассоле. Варила их ровно 25 минут на слабом огне. По объему получилась не полная пол литровая банка.
Честно говоря половину этих хрустящих грибочков я съела еще теплыми). Очень уж они вкусные! А на утро сразу из холодильника еще лучше! Отличный рецепт!

+32
Цитировать Ответить
Антип
Антип

не понимаю, зачем пол часа варить вешенки, они же развалятся потом!?

0
Цитировать Ответить
Дарья ☼
Дарья ☼

Антип, вешенки очень плотные грибы, они не разваливаются, поверьте.

0
Цитировать Ответить
Ната #3
Ната #3

а я слышала, что вешенки и шампиньоны можно сырыми кушать Танцую

0
Цитировать Ответить
Дарья ☼
Дарья ☼

Ната, про вешенки не знаю, а шампиньоны точно можно. Улыбка

+1
Цитировать Ответить
babaj
babaj

Цветочек!//...mozno,i vesenky i sampinjony,polucajutsja ocen vkusnye..

0
Цитировать Ответить
Дарья ☼
Дарья ☼

Да, шампиньоны тоже наверное можно, но я по этому рецепту не пробовала Не знаю

0
Цитировать Ответить
Сергей #864
Сергей #864
Моя оценка рецепта:

Годный рецепт! Приготовил все как учили, только чеснок надо еще добавить 2 зубчика!

+12
Цитировать Ответить
Ириша
Ириша (Автор)

Добавить чеснок - отличное решение! Количество и состав пряностей можно и нужно регулировать под свой вкус Подмигивание

0
Цитировать Ответить

Советы к рецепту

Как работать с дрожжевым тестом
Как работать с дрожжевым тестом
Чтобы не испортить вкус картофеля в рассольнике...
Чтобы не испортить вкус картофеля в рассольнике...
Как готовить рис для ризотто
Как готовить рис для ризотто
Как разварить горох в супе
Как разварить горох в супе
Как варить рис для суши
Как варить рис для суши
Чтобы паста при варке не слиплась
Чтобы паста при варке не слиплась

Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Вешенки маринованные - 23 ккал / 100 г
  • Вешенки свежие - 38 ккал / 100 г
  • Гвоздика - 323 ккал / 100 г
  • Кинза сушёная молотая - 216 ккал / 100 г
  • Кориандр - 25 ккал / 100 г
  • Кинза, кориандр - 25 ккал / 100 г
  • Лавровый лист - 313 ккал / 100 г
  • Зелень укропа - 38 ккал / 100 г
  • Горчица столовая - 417 ккал / 100 г
  • Горчица - 417 ккал / 100 г
  • Сахар-песок - 398 ккал / 100 г
  • Сахар - 398 ккал / 100 г
  • Перец черный горошек - 255 ккал / 100 г
  • Соль - 0 ккал / 100 г
  • Вода - 0 ккал / 100 г
  • Столовый уксус - 11 ккал / 100 г
Калорийность продуктов: Вешенки, Вода, Перец горошком, Гвоздика, Столовый уксус, Лавровый лист, Соль, Сахар, Укроп, Кинза, кориандр, Горчица