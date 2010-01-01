Как сделать кляр пышным

Для того чтобы придать кляру пышность, используй минеральную или газированную воду для его основы. Пузырьки, которые находятся в этой жидкости, обогатят тесто кислородом. Чем выше степень газированности напитка, тем лучше для блюда. Благодаря такой хитрости, кляр станет легким и воздушным.
Категории совета: В кляре, Во фритюре, Вторые горячие блюда, Жарка, Способы приготовления
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