Как сделать кляр пышным

Для того чтобы придать кляру пышность, используй минеральную или газированную воду для его основы. Пузырьки, которые находятся в этой жидкости, обогатят тесто кислородом. Чем выше степень газированности напитка, тем лучше для блюда. Благодаря такой хитрости, кляр станет легким и воздушным.