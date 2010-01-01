Как замешать разные виды кляра

Если хочешь получить более нежный и более тонкий кляр, замешивай его не на водопроводной или кипяченой, а на дистилированной воде. Также воздушным и пышным кляр получится, если его замешать на минеральной газированной воде.
Категории совета: В кляре, Во фритюре, Вторые горячие блюда, Жарка, Из рыбы, Способы приготовления
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