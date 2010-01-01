Помидоры с яблоками на зиму: 42 домашних вкусных рецепта

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Наилучшие соусы, соки и икра получаются из самых спелых и сочных помидор (если только рецептом не предусмотрены именно зеленые томаты). Яблоки же напротив стоит выбирать твердых и кислых сортов. Овощи и фрукты перед приготовлением обязательно вымыть, обрезать повреждённые места и плодоножки, убрать сердцевинку яблок.
Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах помидор с яблоками:
|Продукт
|Калорий ккал в 100г
|Белки г в 100г
|Жиры г в 100г
|Углеводы г в 100г
|Яблоки
|47
|0.4
|0.4
|9.8
|Помидоры
|23
|1.1
|0.2
|3.8
|Сахар
|398
|0
|0
|99.7
|Болгарский перец
|27
|1.3
|0
|5.7
|Перец острый стручковый
|40
|1.8
|0.4
|7.3
Простой рецепт томатно-яблочного соуса:
1. Подготовленные помидоры, яблоки и лук порезать кубиками.
2. Пропустить чеснок через пресс.
3. Смешать ингредиенты.
4. Добавить приправы и сахар.
5. Посолить.
6. Поставить на огонь.
6. Готовность к переходу к следующему этапу определяется по луку. Его кусочки должны приобрести прозрачность.
7. Затем с помощью блендера или любого другого приспособления довести смесь до однородности.
8. Поставить на огонь еще на две трети часа.
9. Влить уксусную эссенцию.
10. Проварить еще четверть часа.
11. Закатать в стерилизованные банки.
Пять самых быстрых рецептов помидор с яблоками:
|Название блюда
|Время приготовления
|Калорий ккал в 100г
|Рейтинг пользователей
|Сок яблочно томатный
|10 мин
|38
|+35
|Очень вкусные маринованные зеленые помидоры с ранеткой
|40 мин
|32
|+28
|Аджика на зиму без болгарского перца
|40 мин
|49
|+20
|Лечо с яблоками
|1 ч
|73
|+20
|Аджика из яблок и перца
|1 ч
|91
|+22
Полезные советы:
• Остроту соуса можно регулировать количеством добавленных жгучих молотых перцев.
• Чем дольше развариваются ингредиенты, тем проще будет их привести к кашеобразному состоянию.
• Соус отлично сочетается с мясом и овощными гарнирами. Можно использовать вместо майонеза при приготовлении бутербродов.