На главную

На сайте 29 161 рецептов
у 191 622 пользователей

Каталог рецептов

Помидоры с яблоками на зиму: 42 домашних вкусных рецепта

Заготовь на зиму соусы, соки, салаты и икру на основе помидоров с яблоками, порадуй родных замечательнейшим вкусом. Используй фото рецепты, в каждом - калорийность, количество порций, время приготовления. Ингредиенты в составе любого блюда можно легко заменить! Читай дальше…

  1. Главная
  2. Лучшие подборки
  3. Фрукты
  4. Блюда с яблоками
  5. Помидоры с яблоками
Быстрый фильтр:
Также смотрите: Калорийность Помидоры с яблоками
Поиск по всем рецептам
Томатно-яблочный соус на зиму
Томатно-яблочный соус на зиму
Такой соус можно брать на природу в любое время года
38 ккал
1 ч 20 мин
состав
Аджика на зиму без болгарского перца
Аджика на зиму без болгарского перца
Разнообразит вкус, согреет и взбодрит холодной зимой!
49 ккал
40 мин
состав
Соус чатни из яблок
Соус чатни из яблок
Индийские чатни поражают разнообразием. Начинай с базового рецепта!
58 ккал
4 ч
состав
Краснодарский соус с яблоками помидорами корицей на зиму
Краснодарский соус с яблоками помидорами корицей на зиму
Необычно, очень вкусно, не захотите покупать магазинный соус.
35 ккал
2 ч
состав
КЕТЧУП ДОМАШНИЙ супер на зиму
КЕТЧУП ДОМАШНИЙ супер на зиму
Вариант этого соуса получается с нежной сладостью.
40 ккал
3 ч 30 мин
состав
Очень вкусные маринованные зеленые помидоры с ранеткой
Очень вкусные маринованные зеленые помидоры с ранеткой
Помидоры с ранетками на зиму - такой заготовки вы не делали!
32 ккал
40 мин
состав
Яблочно томатный сок на зиму
Яблочно томатный сок на зиму
Любишь томатный сок? Его можно приготовить с яблоками. Вкусно!
31 ккал
1 ч 20 мин
состав
Аджика помидоры, перец, яблоки
Аджика помидоры, перец, яблоки
Универсальная аджика на зиму из доступных продуктов.
71 ккал
3 ч
состав
Домашний соус Краснодарский на зиму
Домашний соус Краснодарский на зиму
Приготовьте дома ароматный пикантный «Краснодарский» соус!
34 ккал
1 ч 45 мин
состав
Аджика из яблок и перца
Аджика из яблок и перца
Простой и незамысловатый рецепт острой и нежной аджики.
91 ккал
1 ч
состав
Аджика перец болгарский чеснок с ранетками на зиму
Аджика перец болгарский чеснок с ранетками на зиму
Вкус кисло - сладкий, остренький, без стерилизации.
85 ккал
12 ч
состав
домашняя аджика с яблоками и морковью
домашняя аджика с яблоками и морковью
Остренькая аджика по правильному абхазскому рецепту - быстро и вкусно!
71 ккал
1 ч 35 мин
состав
Аджика из кабачков на зиму с яблоками
Аджика из кабачков на зиму с яблоками
Пикантный соус из овощей - к различным блюдам или в качестве закуски!
28 ккал
3 ч
состав
Чатни на зиму
Чатни на зиму
Ароматный, с пикантным вкусом чатни на зиму!
51 ккал
8 ч
состав
Аджика с яблоками, морковкой и сладким перцем
Аджика с яблоками, морковкой и сладким перцем
Ароматный соус поможет раскрыть вкус мясных блюд по новому!
80 ккал
2 ч 10 мин
состав
Аджика с болгарским и острым перцем, помидорами и яблоками
Аджика с болгарским и острым перцем, помидорами и яблоками
Приготовь пикантный соус на зиму, дополняй им мясные блюда!
111 ккал
1 д 1 ч 30 мин
состав
Аджика пальчики оближешь с яблоками
Аджика пальчики оближешь с яблоками
Любимый соус в сладком исполнении - интригующая новость!
52 ккал
1 ч 25 мин
состав
Яблочно-овощная икра от Розика
Яблочно-овощная икра от Розика
Домашняя заготовка для любителей остренького!
74 ккал
1 ч 40 мин
состав
Сок яблочно томатный
Сок яблочно томатный
Супер питательный и невероятно вкусный напиток! Насладись!
38 ккал
10 мин
состав
Аджика с яблоками и морковью на зиму жгучая
Аджика с яблоками и морковью на зиму жгучая
Оценят даже привереды! Простой рецепт обалденно вкусной аджики!
61 ккал
1 ч
состав
Ароматная аджика с яблоками
Ароматная аджика с яблоками
Не бойся, не сильно острая! Скорее, мягкая! Дополнит твои блюда легко!
61 ккал
1 ч
состав
Кетчуп с яблоками и помидорами на зиму
Кетчуп с яблоками и помидорами на зиму
Потрясающе вкусный соус без вредных добавок!
56 ккал
2 ч 20 мин
состав
Салат Аппетитка на зиму из помидор с яблоками
Салат Аппетитка на зиму из помидор с яблоками
Рецепт замечательного салата из помидоров с яблоками на зиму
31 ккал
1 ч 30 мин
состав
Кетчуп в мультиварке на зиму
Кетчуп в мультиварке на зиму
Надоел магазинный соус? Попробуй приготовить вкусный домашний кетчуп!
42 ккал
1 ч 30 мин
состав
Икра из болгарского перца, баклажан и яблок
Икра из болгарского перца, баклажан и яблок
Рецепт, который очарует вас своей восхитительной пикантностью.
96 ккал
1 ч 20 мин
состав
Лечо с яблоками
Лечо с яблоками
Вкусная овощная закуска на зиму с приятной яблочной кислинкой!
73 ккал
1 ч
состав
Аджика из слив с яблоками
Аджика из слив с яблоками
Кисло-сладкая очень ароматная приправа для любого блюда!
57 ккал
1 ч 30 мин
состав
Аджика с хреном и яблоками
Аджика с хреном и яблоками
Тебе обязательно понравится - ароматная и пикантная закуска!
90 ккал
2 ч 10 мин
состав
Томатная паста домашняя с яблоками
Томатная паста домашняя с яблоками
Настоящая, из натуральных продуктов домашняя томатная паста!
26 ккал
8 ч 40 мин
состав
Заправка для борща на зиму с яблоками и болгарским перцем
Заправка для борща на зиму с яблоками и болгарским перцем
Еще один вариант заправки для вкусного, яркого и ароматного борща
78 ккал
2 ч 10 мин
состав
Кетчуп из томатов и яблок на зиму пальчики оближешь
Кетчуп из томатов и яблок на зиму пальчики оближешь
Приготовь потрясающе вкусный кетчуп - вкуснее и полезнее магазинного!
38 ккал
3 ч 40 мин
состав
Зеленые помидоры с яблоками в розовом рассоле
Зеленые помидоры с яблоками в розовом рассоле
Это необычное и вкусное украшение зимнего стола!
26 ккал
2 ч
состав
Овощной суп в банке на зиму
Овощной суп в банке на зиму
Богатый витаминами супчик придется тебе по вкусу.
86 ккал
1 ч
состав
Варенье из помидоров с яблоками и лимонами
Варенье из помидоров с яблоками и лимонами
Эти овощи можно не только закатывать, но и варить! С сахаром!
174 ккал
4 ч
состав
Салат из Капусты с перцем на зиму
Салат из Капусты с перцем на зиму
Любители зимних заготовок не устанут пробовать новые рецепты!
32 ккал
2 д
состав
Помидоры по-немецки
Помидоры по-немецки
Отличная закатка на зиму по немецкому рецепту порадует не один сезон!
39 ккал
8 д
состав
Жгучка
Жгучка
Обязательно придется по душе всем любителям острого!
52 ккал
1 ч 10 мин
состав
Пикули
Пикули
Внезапно пришли гости? Не беда, ведь пикули ждут своего часа в банке)
41 ккал
1 ч
состав
Кетчуп на зиму
Кетчуп на зиму
Запасись вкуснейшим домашним кетчупом - зимой скажешь себе спасибо!
37 ккал
1 ч
состав
Аджика со сладким перцем яблоками и чесноком
Аджика со сладким перцем яблоками и чесноком
Безумно вкусно, просто и быстро! Побалуй домашних вкуснятиной!
54 ккал
2 д 1 ч 20 мин
состав
Икра из баклажанов с яблоками
Икра из баклажанов с яблоками
Очень вкусная икорка, а яблочки добавляют пикантности
78 ккал
2 ч
состав
Кетчуп на зиму из помидор с яблоками без стерилизации
Кетчуп на зиму из помидор с яблоками без стерилизации
Вкусный домашний кетчуп - в сто раз лучше магазинного варианта!
39 ккал
2 ч 40 мин
состав

Помидоры с яблоками – необычайно интересное сочетание для приготовления вкуснейших заготовок.

Восхитительнейшие рецепты помидор с яблоками для зимних заготовок ищи на сайте 1000.menu. Здесь и замечательные соусы с чесночком, болгарским перчиком, карри и горчицей. И пикантные остренькие аджики, и вкуснейшие закусочные салаты, и витаминные томатные соки, и овощная икра с кабачками и баклажанами, пасты и заправки для борщей, и даже варенье. Попробуй несколько и выбери для себя лучший!


Наилучшие соусы, соки и икра получаются из самых спелых и сочных помидор (если только рецептом не предусмотрены именно зеленые томаты). Яблоки же напротив стоит выбирать твердых и кислых сортов. Овощи и фрукты перед приготовлением обязательно вымыть, обрезать повреждённые места и плодоножки, убрать сердцевинку яблок.


Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах помидор с яблоками:


ПродуктКалорий ккал в 100гБелки г в 100гЖиры г в 100гУглеводы г в 100г
Яблоки470.40.49.8
Помидоры231.10.23.8
Сахар3980099.7
Болгарский перец271.305.7
Перец острый стручковый401.80.47.3

Простой рецепт томатно-яблочного соуса:
1. Подготовленные помидоры, яблоки и лук порезать кубиками.
2. Пропустить чеснок через пресс.
3. Смешать ингредиенты.
4. Добавить приправы и сахар.
5. Посолить.
6. Поставить на огонь.
6. Готовность к переходу к следующему этапу определяется по луку. Его кусочки должны приобрести прозрачность.
7. Затем с помощью блендера или любого другого приспособления довести смесь до однородности.
8. Поставить на огонь еще на две трети часа.
9. Влить уксусную эссенцию.
10. Проварить еще четверть часа.
11. Закатать в стерилизованные банки.


Пять самых быстрых рецептов помидор с яблоками:


Название блюдаВремя приготовленияКалорий ккал в 100гРейтинг пользователей
Сок яблочно томатный10 мин 38+35
Очень вкусные маринованные зеленые помидоры с ранеткой40 мин 32+28
Аджика на зиму без болгарского перца40 мин 49+20
Лечо с яблоками1 ч 73+20
Аджика из яблок и перца1 ч 91+22

Полезные советы:
• Остроту соуса можно регулировать количеством добавленных жгучих молотых перцев.
• Чем дольше развариваются ингредиенты, тем проще будет их привести к кашеобразному состоянию.
• Соус отлично сочетается с мясом и овощными гарнирами. Можно использовать вместо майонеза при приготовлении бутербродов.