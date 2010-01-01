Помидоры с яблоками на зиму: 42 домашних вкусных рецепта

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Наилучшие соусы, соки и икра получаются из самых спелых и сочных помидор (если только рецептом не предусмотрены именно зеленые томаты). Яблоки же напротив стоит выбирать твердых и кислых сортов. Овощи и фрукты перед приготовлением обязательно вымыть, обрезать повреждённые места и плодоножки, убрать сердцевинку яблок.

Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах помидор с яблоками:

Продукт Калорий ккал в 100г Белки г в 100г Жиры г в 100г Углеводы г в 100г 47 0.4 0.4 9.8 23 1.1 0.2 3.8 398 0 0 99.7 27 1.3 0 5.7 40 1.8 0.4 7.3

Простой рецепт томатно-яблочного соуса:

1. Подготовленные помидоры, яблоки и лук порезать кубиками.

2. Пропустить чеснок через пресс.

3. Смешать ингредиенты.

4. Добавить приправы и сахар.

5. Посолить.

6. Поставить на огонь.

6. Готовность к переходу к следующему этапу определяется по луку. Его кусочки должны приобрести прозрачность.

7. Затем с помощью блендера или любого другого приспособления довести смесь до однородности.

8. Поставить на огонь еще на две трети часа.

9. Влить уксусную эссенцию.

10. Проварить еще четверть часа.

11. Закатать в стерилизованные банки.

Пять самых быстрых рецептов помидор с яблоками:

Название блюда Время приготовления Калорий ккал в 100г Рейтинг пользователей 10 мин 38 +35 40 мин 32 +28 40 мин 49 +20 1 ч 73 +20 1 ч 91 +22

Полезные советы:

• Остроту соуса можно регулировать количеством добавленных жгучих молотых перцев.

• Чем дольше развариваются ингредиенты, тем проще будет их привести к кашеобразному состоянию.

• Соус отлично сочетается с мясом и овощными гарнирами. Можно использовать вместо майонеза при приготовлении бутербродов.