В настоящее время найти чисто ржаной хлеб большая редкость. При его приготовлении, для разрыхления теста используют закваску. Я же готовлю такой хлеб с добавлением пшеничной муки, но не более половины от общего объема. Что позволяет готовить хлеб с использованием дрожжей.



Для придания готовому хлебу более темного цвета в него добавляют ферментированный солод. На мой взгляд солод благоприятно сказывается не только на цвете, но и на вкусе готового хлеба.



Такой хлеб очень вкусно в качестве бутербродов со свежим сливочным маслом. так он прекрасно подойдет для обеда, как дополнение к первым блюдам.

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Чтобы избежать ошибок, читайте о муке и её свойствах!