Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать черный хлеб в хлебопечке с солодом? Подготовьте продукты. Соотношение ржаной и пшеничной муки можете слегка изменять, делая свой хлеб более черным или белым. Но не увлекайтесь. В глубокую чашу насыпьте солод и залейте его кипятком (воду берите из общего количества, примерно 50-100 мл). Перемешайте и оставьте до полного остывания. У меня белый неферментированный солод. Но можно заменить его на красный ферментированный.
Шаг 2:
Ну вот, солод остыл и можно приступать к дальнейшему приготовлению хлеба.
Шаг 3:
В чашу хлебопечки налейте воду и растительное масло.
Шаг 4:
Затем добавьте в чашу мёд и соль.
Шаг 5:
Пшеничную муку просейте и всыпьте в чашу хлебопечки.
Шаг 6:
Затем добавьте просеянную ржаную муку.
Шаг 7:
Пришла очередь солода. Его также добавьте в чашу, вслед за мукой.
Шаг 8:
Последним ингредиентом добавьте сухие дрожжи. Затем поставьте чашу в хлебопечку и включите режим ржаного или цельнозернового хлеба. У меня он длится 3ч 30мин. Цвет корочки поставьте средний, а вес 1000 граммов.
Шаг 9:
В процессе замеса теста получается вот такой колобок. Если есть необходимость, можете собрать тесто со стенок силиконовой лопаткой, вмешав его в колобок.
Шаг 10:
По прошествии времени выпечки и после звукового сигнала готовый хлеб извлеките из чаши, используя рукавицы, чтобы не обжечься. Заверните хлеб в полотенце и в таком виде остудите. У меня, конечно, хлеб никогда не может дождаться полного остывания потому, что запах свежеиспеченного хлеба не дает удержаться от того, чтобы не отломать кусочек! Теплый хлеб немного тянется за ножом, поэтому постарайтесь дать ему остыть полностью. Приятного аппетита!
В настоящее время найти чисто ржаной хлеб большая редкость. При его приготовлении, для разрыхления теста используют закваску. Я же готовлю такой хлеб с добавлением пшеничной муки, но не более половины от общего объема. Что позволяет готовить хлеб с использованием дрожжей.
Для придания готовому хлебу более темного цвета в него добавляют ферментированный солод. На мой взгляд солод благоприятно сказывается не только на цвете, но и на вкусе готового хлеба.
Такой хлеб очень вкусно в качестве бутербродов со свежим сливочным маслом. так он прекрасно подойдет для обеда, как дополнение к первым блюдам.
Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Чтобы избежать ошибок, читайте о муке и её свойствах!
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Комментарии к кулинарному рецепту
Сегодня испекла этот хлеб.Очень вкусный. Корка не толтая,но хрустящая. Пекла на режиме ржаной хлеб,1000г,бледная корочка(я так люблю.На самом деле она бледной не бывает 😉). Солод использовала ферментированный. У него цвет и запах мне больше нравится. И солод ,когда закладывала продукты,добавляла не последним,а сразу в воду после масла. Мёд и соль я сразу растворила в воде. И только потом заливала в чашу хлебопечки.
Хлебопечки у меня нет Но от выпечки домашнего хлеба не отказываюсь. Пеку ржаной хлеб в духовке.
Извиняюсь за качество фотки, снимала на телефон, но все равно захотелось отписаться и сказать свое человеческое спасибо автору рецепта!
Очень-очень-очень потрясный хлеб получился!!! Давно хотела забецать в хлебопечке черный хлеб именно с медом, но застопорилась в выборе хорошего проверенного рецепта. Так что еще благодарю сайт Хрумка! Вы лучшие!
Спасибо огромное за рецепт!Все получилось. Хлебушек пропекся,корочка хрустит.Видимо больше хлеб в магазине мы не покупаем)
Для какого веса буханки ваш рецепт?
Посмотрите Шаг-8. Вес буханки ставим 1000гр.
Спасибо. Позже увидел.
Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вода для заваривания солода,берется из общего количества,или отдельно?Я новичок,поэтому ничего, ещё не понимаю,в пропорциях жидкость/сухие ингредиенты!)Спасибо!
Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Мед - 400 ккал/100г
- Масло растительное - 873 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Вода - 0 ккал/100г
- Мука пшеничная - 325 ккал/100г
- Ржаная мука - 305 ккал/100г
- Солод - 361 ккал/100г
- Сухие дрожжи - 410 ккал/100г