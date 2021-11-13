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Черный хлеб в хлебопечке с солодом

Необыкновенно ароматный, с аппетитной корочкой, вкусный! Черный хлеб в хлебопечке с солодом получится с первого раза, даже если вы начинающая хозяйка. Просто следуйте рецепту и доверьтесь своей технике! Хлеб неивкуснейший, можете подавать его к любым блюдам или использовать для бутербродов.
Юлия М.Author avatar
Автор рецепта
Черный хлеб в хлебопечке с солодом
+125
16088 785

Состав / ингредиенты

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Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 10% 5 г
Жиры 8% 4 г
Углеводы 82% 40 г
220 ккал
ГИ: 5 / 0 / 95

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 6 ч

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как сделать черный хлеб в хлебопечке с солодом? Подготовьте продукты. Соотношение ржаной и пшеничной муки можете слегка изменять, делая свой хлеб более черным или белым. Но не увлекайтесь. В глубокую чашу насыпьте солод и залейте его кипятком (воду берите из общего количества, примерно 50-100 мл). Перемешайте и оставьте до полного остывания. У меня белый неферментированный солод. Но можно заменить его на красный ферментированный.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Ну вот, солод остыл и можно приступать к дальнейшему приготовлению хлеба.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    В чашу хлебопечки налейте воду и растительное масло.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Затем добавьте в чашу мёд и соль.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Пшеничную муку просейте и всыпьте в чашу хлебопечки.

  7. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Затем добавьте просеянную ржаную муку.

  8. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Пришла очередь солода. Его также добавьте в чашу, вслед за мукой.

  9. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Последним ингредиентом добавьте сухие дрожжи. Затем поставьте чашу в хлебопечку и включите режим ржаного или цельнозернового хлеба. У меня он длится 3ч 30мин. Цвет корочки поставьте средний, а вес 1000 граммов.

  10. Шаг 9:

    Шаг 9.

    В процессе замеса теста получается вот такой колобок. Если есть необходимость, можете собрать тесто со стенок силиконовой лопаткой, вмешав его в колобок.

  11. Шаг 10:

    Шаг 10.

    По прошествии времени выпечки и после звукового сигнала готовый хлеб извлеките из чаши, используя рукавицы, чтобы не обжечься. Заверните хлеб в полотенце и в таком виде остудите. У меня, конечно, хлеб никогда не может дождаться полного остывания потому, что запах свежеиспеченного хлеба не дает удержаться от того, чтобы не отломать кусочек! Теплый хлеб немного тянется за ножом, поэтому постарайтесь дать ему остыть полностью. Приятного аппетита!

В настоящее время найти чисто ржаной хлеб большая редкость. При его приготовлении, для разрыхления теста используют закваску. Я же готовлю такой хлеб с добавлением пшеничной муки, но не более половины от общего объема. Что позволяет готовить хлеб с использованием дрожжей.

Для придания готовому хлебу более темного цвета в него добавляют ферментированный солод. На мой взгляд солод благоприятно сказывается не только на цвете, но и на вкусе готового хлеба.

Такой хлеб очень вкусно в качестве бутербродов со свежим сливочным маслом. так он прекрасно подойдет для обеда, как дополнение к первым блюдам.

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. Чтобы избежать ошибок, читайте о муке и её свойствах!

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Комментарии к кулинарному рецепту

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Ольга
Ольга
Победитель конкурса Лучший фото отзыв недели 8-14 ноября
Моя оценка рецепта:

Сегодня испекла этот хлеб.Очень вкусный. Корка не толтая,но хрустящая. Пекла на режиме ржаной хлеб,1000г,бледная корочка(я так люблю.На самом деле она бледной не бывает 😉). Солод использовала ферментированный. У него цвет и запах мне больше нравится. И солод ,когда закладывала продукты,добавляла не последним,а сразу в воду после масла. Мёд и соль я сразу растворила в воде. И только потом заливала в чашу хлебопечки.

+29
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Юлия Морозова
Юлия Морозова

Хлебопечки у меня нет Слезки Но от выпечки домашнего хлеба не отказываюсь. Пеку ржаной хлеб в духовке. Танцуют все

Смотри видеоЧерный хлеб из ржаной и пшеничной муки в духовке
0
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Mama•Tima
Mama•Tima
Моя оценка рецепта:

Извиняюсь за качество фотки, снимала на телефон, но все равно захотелось отписаться и сказать свое человеческое спасибо автору рецепта! Улыбка
Очень-очень-очень потрясный хлеб получился!!! Давно хотела забецать в хлебопечке черный хлеб именно с медом, но застопорилась в выборе хорошего проверенного рецепта. Так что еще благодарю сайт Хрумка! Вы лучшие! Восторг

+14
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olessija86
olessija86

Спасибо огромное за рецепт!Все получилось. Хлебушек пропекся,корочка хрустит.Видимо больше хлеб в магазине мы не покупаем)

+12
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Юлия М.
Юлия М.

Очень рада! Готовьте на здоровье! Супер-пупер!

0
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Pablo Picasso
Pablo Picasso

Для какого веса буханки ваш рецепт?

0
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Юлия М.
Юлия М.

Посмотрите Шаг-8. Вес буханки ставим 1000гр.

0
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Светлана Елькичева
Светлана Елькичева

Здравствуйте!Подскажите пожалуйста,вода для заваривания солода,берется из общего количества,или отдельно?Я новичок,поэтому ничего, ещё не понимаю,в пропорциях жидкость/сухие ингредиенты!)Спасибо!

0
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Юлия М.
Юлия М.

Да, вода берется из общего количества.

0
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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Мед - 400 ккал/100г
  • Масло растительное - 873 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Вода - 0 ккал/100г
  • Мука пшеничная - 325 ккал/100г
  • Ржаная мука - 305 ккал/100г
  • Солод - 361 ккал/100г
  • Сухие дрожжи - 410 ккал/100г
Калорийность продуктов: Вода, Пшеничная мука, Ржаная мука, Соль, Мёд, Растительное масло, Сухие дрожжи, Солод