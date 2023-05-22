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Шакароб салат на зиму

Неповторимый, яркий, полезный, с летним настроением! Шакароб на зиму - это самый вкусный салат, который напомнит вам о жарком лете. Он сочный, хрустящий, витаминный. Идеально подойдут для него овощи, собранные на грядке.
ЖемчужинкаAuthor avatar
Автор рецепта
Шакароб салат на зиму
Шакароб салат на зиму Шакароб салат на зиму Шакароб салат на зиму
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Состав / ингредиенты

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Нутриенты и энергетическая ценность состава рецепта
На вес состава:
Белки 11% 1 г
Жиры 33% 3 г
Углеводы 56% 5 г
55 ккал
ГИ: 83 / 0 / 17

Пошаговое приготовление

Время приготовления: 2 ч

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Как сделать салат шакароб на зиму? Подготовьте все овощи, которые указаны в рецепте. Особо вкусная получится заготовка, если использовать сезонные овощи, собранные на грядке. Лук и чеснок очистите от шелухи. У болгарских перцев удалите сердцевину с семенами. С огурцов срежьте хвостики. Овощи ополосните в холодной воде и обсушите.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Помидоры нарежьте пополам, удалите места крепления плодоножки. Нарежьте томаты дольками, как на фото. Отправьте помидоры в большую глубокую чашу.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Огурцы нарежьте тонкими кружочками и отправьте к помидорам.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Болгарские перцы нарежьте тонкой соломкой или полукружьями. Добавьте в чашу.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Лук нашинкуйте тонкими полукольцами и отправьте ко всем компонентам. Для яркости готового салата по возможности используйте репчатый и красный салатный лук.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Зелень нарежьте мелко. Отлично подойдут для салата петрушка, базилик, укроп или кинза. Можно использовать несколько видов трав одновременно. Чеснок измельчите ножом некрупно. Отправьте зелень и чеснок в салат.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Добавьте соль в чашу и влейте растительное масло.

  9. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Тщательно всё перемешайте и оставьте при комнатной температуре на один час. Через 30 минут салат ещё раз перемешайте.

  10. Шаг 9:

    Шаг 9.

    Разложите помидоры с овощами плотно по стерильным баночкам до верху. Я использовала тару объёмом 0,7 л.

  11. Шаг 10:

    Шаг 10.

    Влейте в каждую банку образовавшийся овощной сок по горлышко.

  12. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Широкую кастрюлю застелите тонким полотенцем, поставьте банки в кастрюлю. Прикройте стерильными крышками и залейте холодной водой по плечики. После закипания на плите пламя убавьте и стерилизуйте салат 30 минут. Если у вас полулитровые баночки, то 20 минут будет достаточно.

  13. Шаг 12:

    Шаг 12.

    В каждую банку добавьте по 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. уксуса. Закройте крышками при помощи специального ключа.

  14. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Переверните заготовку верх дном и укутайте тёплым одеялом. Оставьте до полного остывания, а далее уберите салат в прохладное тёмное место для длительного хранения.

Из указанного количества продуктов у меня получилось 4 банки по 0,7 л.

Приятного Вам аппетита!

Как рассчитать количество банок, почему взрываются банки и как этого избежать, а также секреты и лайфхаки читайте в статье о заготовках на зиму.

Помидоры выбирайте сочные, но плотные. Мягкие плоды плохо держат форму, в процессе нарезки и приготовления они расползутся в бесформенную массу и испортят внешний вид блюда.

Кожицу, если она не грубая, не повреждена и не горькая, с огурцов срезать не нужно.

Чтобы при нарезке лука не раздражалась слизистая глаз, промойте луковицу и нож холодной водой. Разделочная доска не впитает неприятный луковый запах, если перед нарезкой натереть ее кусочком лимона.

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Калорийность продуктов, возможных в составе блюда

  • Лук - 41 ккал/100г
  • Помидоры - 23 ккал/100г
  • Огурцы свежие - 15 ккал/100г
  • Перец сладкий - 27 ккал/100г
  • Чеснок - 143 ккал/100г
  • Базилик свежий - 27 ккал/100г
  • Базилик сушеный - 251 ккал/100г
  • Сахар-песок - 398 ккал/100г
  • Сахар - 398 ккал/100г
  • Винный уксус (3%) - 9 ккал/100г
  • Уксус 9% - 11 ккал/100г
  • Уксус бальзамический - 88 ккал/100г
  • Уксус яблочный - 14 ккал/100г
  • Уксус - 11 ккал/100г
  • Масло растительное - 873 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Суповая зелень свежезамороженная в упаковке - 41 ккал/100г
  • Зелень - 41 ккал/100г
Калорийность продуктов: Помидоры, Огурцы, Болгарский перец, Лук, Зелень, Чеснок, Соль, Растительное масло, Базилик, Сахар, Уксус