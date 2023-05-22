Состав / ингредиенты
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Как сделать салат шакароб на зиму? Подготовьте все овощи, которые указаны в рецепте. Особо вкусная получится заготовка, если использовать сезонные овощи, собранные на грядке. Лук и чеснок очистите от шелухи. У болгарских перцев удалите сердцевину с семенами. С огурцов срежьте хвостики. Овощи ополосните в холодной воде и обсушите.
Шаг 2:
Помидоры нарежьте пополам, удалите места крепления плодоножки. Нарежьте томаты дольками, как на фото. Отправьте помидоры в большую глубокую чашу.
Шаг 3:
Огурцы нарежьте тонкими кружочками и отправьте к помидорам.
Шаг 4:
Болгарские перцы нарежьте тонкой соломкой или полукружьями. Добавьте в чашу.
Шаг 5:
Лук нашинкуйте тонкими полукольцами и отправьте ко всем компонентам. Для яркости готового салата по возможности используйте репчатый и красный салатный лук.
Шаг 6:
Зелень нарежьте мелко. Отлично подойдут для салата петрушка, базилик, укроп или кинза. Можно использовать несколько видов трав одновременно. Чеснок измельчите ножом некрупно. Отправьте зелень и чеснок в салат.
Шаг 7:
Добавьте соль в чашу и влейте растительное масло.
Шаг 8:
Тщательно всё перемешайте и оставьте при комнатной температуре на один час. Через 30 минут салат ещё раз перемешайте.
Шаг 9:
Разложите помидоры с овощами плотно по стерильным баночкам до верху. Я использовала тару объёмом 0,7 л.
Шаг 10:
Влейте в каждую банку образовавшийся овощной сок по горлышко.
Шаг 11:
Широкую кастрюлю застелите тонким полотенцем, поставьте банки в кастрюлю. Прикройте стерильными крышками и залейте холодной водой по плечики. После закипания на плите пламя убавьте и стерилизуйте салат 30 минут. Если у вас полулитровые баночки, то 20 минут будет достаточно.
Шаг 12:
В каждую банку добавьте по 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. уксуса. Закройте крышками при помощи специального ключа.
Шаг 13:
Переверните заготовку верх дном и укутайте тёплым одеялом. Оставьте до полного остывания, а далее уберите салат в прохладное тёмное место для длительного хранения.
Из указанного количества продуктов у меня получилось 4 банки по 0,7 л.
Приятного Вам аппетита!
Как рассчитать количество банок, почему взрываются банки и как этого избежать, а также секреты и лайфхаки читайте в статье о заготовках на зиму.
Помидоры выбирайте сочные, но плотные. Мягкие плоды плохо держат форму, в процессе нарезки и приготовления они расползутся в бесформенную массу и испортят внешний вид блюда.
Кожицу, если она не грубая, не повреждена и не горькая, с огурцов срезать не нужно.
Чтобы при нарезке лука не раздражалась слизистая глаз, промойте луковицу и нож холодной водой. Разделочная доска не впитает неприятный луковый запах, если перед нарезкой натереть ее кусочком лимона.
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Советы к рецепту
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Лук - 41 ккал/100г
- Помидоры - 23 ккал/100г
- Огурцы свежие - 15 ккал/100г
- Перец сладкий - 27 ккал/100г
- Чеснок - 143 ккал/100г
- Базилик свежий - 27 ккал/100г
- Базилик сушеный - 251 ккал/100г
- Сахар-песок - 398 ккал/100г
- Сахар - 398 ккал/100г
- Винный уксус (3%) - 9 ккал/100г
- Уксус 9% - 11 ккал/100г
- Уксус бальзамический - 88 ккал/100г
- Уксус яблочный - 14 ккал/100г
- Уксус - 11 ккал/100г
- Масло растительное - 873 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Суповая зелень свежезамороженная в упаковке - 41 ккал/100г
- Зелень - 41 ккал/100г