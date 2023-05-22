Время приготовления: 2 ч PT2H

Шаг 1: Как сделать салат шакароб на зиму? Подготовьте все овощи, которые указаны в рецепте. Особо вкусная получится заготовка, если использовать сезонные овощи, собранные на грядке. Лук и чеснок очистите от шелухи. У болгарских перцев удалите сердцевину с семенами. С огурцов срежьте хвостики. Овощи ополосните в холодной воде и обсушите.

Шаг 2: Помидоры нарежьте пополам, удалите места крепления плодоножки. Нарежьте томаты дольками, как на фото. Отправьте помидоры в большую глубокую чашу.

Шаг 3: Огурцы нарежьте тонкими кружочками и отправьте к помидорам.

Шаг 4: Болгарские перцы нарежьте тонкой соломкой или полукружьями. Добавьте в чашу.

Шаг 5: Лук нашинкуйте тонкими полукольцами и отправьте ко всем компонентам. Для яркости готового салата по возможности используйте репчатый и красный салатный лук.

Шаг 6: Зелень нарежьте мелко. Отлично подойдут для салата петрушка, базилик, укроп или кинза. Можно использовать несколько видов трав одновременно. Чеснок измельчите ножом некрупно. Отправьте зелень и чеснок в салат.

Шаг 7: Добавьте соль в чашу и влейте растительное масло.

Шаг 8: Тщательно всё перемешайте и оставьте при комнатной температуре на один час. Через 30 минут салат ещё раз перемешайте.

Шаг 9: Разложите помидоры с овощами плотно по стерильным баночкам до верху. Я использовала тару объёмом 0,7 л.

Шаг 10: Влейте в каждую банку образовавшийся овощной сок по горлышко.

Шаг 11: Широкую кастрюлю застелите тонким полотенцем, поставьте банки в кастрюлю. Прикройте стерильными крышками и залейте холодной водой по плечики. После закипания на плите пламя убавьте и стерилизуйте салат 30 минут. Если у вас полулитровые баночки, то 20 минут будет достаточно.

Шаг 12: В каждую банку добавьте по 1 ч.л. сахара и 1 ч.л. уксуса. Закройте крышками при помощи специального ключа.