Жидкое тесто - 50 домашних вкусных рецептов приготовления

Приспособить жидкое тесто можно под многие вкусности: пироги, блины, пиццу, торты, пирожные, кексы, рулеты. Оно готовится с дрожжами и без, на молоке или кефире, на воде или без нее, с яйцами, маслом или их аналогами. Получается сладким и несладким, кислым и соленым - итог зависит от того, какое блюдо стоит в меню. Стоит добавить, что самый быстрый пирог делают как раз по рецептам жидкого теста с различными начинками, в духовке или мультиварке.

Вариант рецепта для сладкого:

Просеять муку. Всыпать соль и сахар. Вбить яйцо. Влить молоко.

Вариант рецепта для несладкого:

Смешать майонез со сметаной. Добавить взбитые яйца. Влить гашеную в уксусе соду. Посолить.

Еще одно преимущество теста жидкого перед всеми остальными в том, что нет необходимости марать стол мукой и тратить силы на раскатывание. Ему не нужно давать время на расстойку (в большинстве случаев) - оно используется сразу. Плюс всю работу за тебя делает кухонный комбайн.

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