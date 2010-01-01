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Каталог рецептов

Жидкое тесто - 50 домашних вкусных рецептов приготовления

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Жидкое тесто для пирога с капустой на сметане и кефире
Жидкое тесто для пирога с капустой на сметане и кефире
Заливные пироги - это очень быстро и вкусно!
192 ккал
1 ч
состав
Жидкое тесто на кефире и сметане
Жидкое тесто на кефире и сметане
Тесто на кефире - быстро и не обременительно!
225 ккал
30 мин
состав
Простое жидкое тесто на майонезе для пиццы, пирогов, оладьев
Простое жидкое тесто на майонезе для пиццы, пирогов, оладьев
Жидкое тесто на майонезе пригодится много раз. Пишем рецепт!
180 ккал
10 мин
состав
Жидкое тесто для хвороста
Жидкое тесто для хвороста
Старинный рецепт самого лучшего теста для хвороста. Попробуй!
143 ккал
2 ч 50 мин
состав
Жидкое тесто на сметане
Жидкое тесто на сметане
Быстрое тесто для заливного пирога - готовь вкусно и просто!
210 ккал
30 мин
состав
Жидкое тесто на сметане и майонезе
Жидкое тесто на сметане и майонезе
Очень легко! Быстро! Попробуй приготовить!
230 ккал
45 мин
состав
Жидкое тесто для блинов на молоке
Жидкое тесто для блинов на молоке
У жареных блинов будет отличная хрустящая корочка!
200 ккал
35 мин
состав
Тесто жидкая основа для пиццы на сковородке за 10 минут
Тесто жидкая основа для пиццы на сковородке за 10 минут
Просто, быстро, вкусно и очень ЭКОНОМНО.
267 ккал
10 мин
состав
Простое жидкое тесто для пиццы на сметане
Простое жидкое тесто для пиццы на сметане
С таким тестом ваша пицца никогда не будет твердой и сухой.
213 ккал
10 мин
состав
Тесто для заливного пирога
Тесто для заливного пирога
Отличное тесто для пирога с любой начинкой!
259 ккал
10 мин
состав
Тесто для шарлотки
Тесто для шарлотки
Простое, быстрое в приготовлении тесто для вкусного пирога!
271 ккал
20 мин
состав
Тесто для электровафельницы
Тесто для электровафельницы
Простое в приготовлении тесто для хрустящих вафель!
347 ккал
15 мин
состав
Тесто для тонких блинов на кефире
Тесто для тонких блинов на кефире
Из кефира можно печь не только оладьи, но и тонкие блины!
142 ккал
10 мин
состав
Заливное тесто на кефире для пирога
Заливное тесто на кефире для пирога
Универсальное тесто для сладких пирогов и пирогов с несладкой начинкой!
227 ккал
20 мин
состав
Кляр без яиц для рыбы постный
Кляр без яиц для рыбы постный
Кляр без яиц позволяет сохранить рыбу сочной и вкусной.
161 ккал
10 мин
состав
Хрустящий кляр
Хрустящий кляр
Самый хрустящий универсальный кляр для любого блюда
318 ккал
10 мин
состав
Заварное тесто для блинов на молоке ДА
Заварное тесто для блинов на молоке ДА
Тесто легко готовится, получаются очень нежные блинчики.
146 ккал
20 мин
состав
Тесто на блины с дырочками
Тесто на блины с дырочками
Любишь блины? Узнай как приготовить правильно тесто!
221 ккал
30 мин
состав
Тесто для тонких блинов на молоке
Тесто для тонких блинов на молоке
Идеальное тесто для тонких, румяных блинов!
165 ккал
20 мин
состав
Тесто для пиццы на сковороде
Тесто для пиццы на сковороде
Простое, быстрое в приготовлении тесто для вкусной пиццы!
255 ккал
10 мин
состав
Тесто для вафельных трубочек
Тесто для вафельных трубочек
Самое простое тесто для вафельных трубочек!
375 ккал
30 мин
состав
Тесто для коржей на торт
Тесто для коржей на торт
Вкусный и необычный маковый бисквит для торта!
306 ккал
1 ч 20 мин
состав
Тесто для блинов на кефире
Тесто для блинов на кефире
Отличное блинное тесто - пробуй!
137 ккал
40 мин
состав
Заливное тесто на майонезе и кефире
Заливное тесто на майонезе и кефире
Заливное тесто на майонезе и кефире - пористое и мягкое.
200 ккал
30 мин
состав
Наливное тесто для пирога на кефире
Наливное тесто для пирога на кефире
Быстрое наливное тесто для разных пирогов!
134 ккал
7 мин
состав
Заливное тесто на сметане для заливного пирога
Заливное тесто на сметане для заливного пирога
Пирог на основе этого теста всегда получается пышным!
206 ккал
30 мин
состав
Банановое тесто
Банановое тесто
Научись готовить фруктовое тесто! Простой рецепт!
328 ккал
40 мин
состав
Заливное тесто майонез сметана
Заливное тесто майонез сметана
Нежное и пышное тесто, которое тает во рту!
234 ккал
20 мин
состав
Тесто на сметане и майонезе
Тесто на сметане и майонезе
Супер тесто для тех, кто не любит долго возится с мукой
242 ккал
20 мин
состав
Тесто для бельгийских вафель
Тесто для бельгийских вафель
Нежное и воздушное тесто для лучших домашних вафель!
253 ккал
30 мин
состав
Заливное тесто на пирог на кефире с разрыхлителем
Заливное тесто на пирог на кефире с разрыхлителем
Заливные пироги готовятся просто, быстро и получаются очень вкусными!
143 ккал
1 ч 10 мин
состав
Заливное тесто для пиццы в духовке
Заливное тесто для пиццы в духовке
Пиццу из такого теста могут готовить даже дети!
187 ккал
15 мин
состав
Заливное тесто на молоке для пирога
Заливное тесто на молоке для пирога
Безумно просто! Очень быстро! И совсем недорого!
169 ккал
20 мин
состав
Блинчики с начинкой из бекона и грибов
Блинчики с начинкой из бекона и грибов
Фаршированные блины на Масленицу для всей семьи!
189 ккал
40 мин
состав
Блинное тесто на сухом молоке
Блинное тесто на сухом молоке
Замечательное тесто для румяных ароматных блинов
199 ккал
35 мин
состав
Тесто для блинов на молоке дрожжевое
Тесто для блинов на молоке дрожжевое
Пышные, румяные и очень аппетитные блины получаются!
154 ккал
3 ч 20 мин
состав
Заварное тесто для блинов на молоке
Заварное тесто для блинов на молоке
Вкуснейшие с дырочками блины из заварного теста!
137 ккал
1 ч 30 мин
состав
Тесто для блинов на молоке без яиц
Тесто для блинов на молоке без яиц
Румяные ароматные блинчики подходят для любой начинки!
186 ккал
1 ч 20 мин
состав
Тесто для тонких блинов с крахмалом на кефире
Тесто для тонких блинов с крахмалом на кефире
Быстрое хорошее тесто для блинчиков к завтраку
231 ккал
45 мин
состав
Тесто для дырчатых блинов
Тесто для дырчатых блинов
Очень вкусные и нежные блинчики! Не забудьте о сметане и джеме!
160 ккал
30 мин
состав
Тесто для толстых блинов на молоке
Тесто для толстых блинов на молоке
Мягкие и ароматные блинчики получаются из этого теста
239 ккал
30 мин
состав
Тесто для блинов с начинкой на молоке
Тесто для блинов с начинкой на молоке
Отличные получаются блинчики!
181 ккал
1 ч
состав
Тесто для сладких блинов на молоке
Тесто для сладких блинов на молоке
Получаются отличные воздушные блинчики
254 ккал
45 мин
состав
Тесто на блины на сыворотке
Тесто на блины на сыворотке
Жидкое тесто для блинов на сыворотке
185 ккал
45 мин
состав
Пышное бисквитное тесто
Пышное бисквитное тесто
Идеальное тесто для приготовления бисквита
263 ккал
20 мин
состав
Бисквитное тесто с какао
Бисквитное тесто с какао
Приготовь пышный шоколадный бисквит из правильного теста!
211 ккал
25 мин
состав
Заварное тесто для блинов
Заварное тесто для блинов
Секрет приготовления идеальных блинчиков для вас!
153 ккал
25 мин
состав
Бисквитное тесто для торта
Бисквитное тесто для торта
Отличный рецепт теста для воздушного и нежного бисквита
251 ккал
25 мин
состав
Тесто для рулетов сладких
Тесто для рулетов сладких
Смотри технологию приготовления идеального теста для рулета!
224 ккал
20 мин
состав
Тесто на кефире и яйцах без дрожжей
Тесто на кефире и яйцах без дрожжей
Оригинальный рецепт пышного теста для вкусных пирогов! Рекомендуем!
118 ккал
20 мин
состав

Жидкое тесто на все случаи жизни - готовь и получай удовольствие

Приспособить жидкое тесто можно под многие вкусности: пироги, блины, пиццу, торты, пирожные, кексы, рулеты. Оно готовится с дрожжами и без, на молоке или кефире, на воде или без нее, с яйцами, маслом или их аналогами. Получается сладким и несладким, кислым и соленым - итог зависит от того, какое блюдо стоит в меню. Стоит добавить, что самый быстрый пирог делают как раз по рецептам жидкого теста с различными начинками, в духовке или мультиварке.

Вариант рецепта для сладкого:

  1. Просеять муку.
  2. Всыпать соль и сахар.
  3. Вбить яйцо.
  4. Влить молоко.

Вариант рецепта для несладкого:

  1. Смешать майонез со сметаной.
  2. Добавить взбитые яйца.
  3. Влить гашеную в уксусе соду.
  4. Посолить.

Еще одно преимущество теста жидкого перед всеми остальными в том, что нет необходимости марать стол мукой и тратить силы на раскатывание. Ему не нужно давать время на расстойку (в большинстве случаев) - оно используется сразу. Плюс всю работу за тебя делает кухонный комбайн.

Полезные  советы:

  • обязательно просеивай муку
  • не порть тесто долгим взбиванием - оно может сесть при выпекании
  • классическая консистенция - густые сливки или жидкая сметана