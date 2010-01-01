Жидкое тесто - 50 домашних вкусных рецептов приготовления

Приспособить жидкое тесто можно под многие вкусности: пироги, блины, пиццу, торты, пирожные, кексы, рулеты. Оно готовится с дрожжами и без, на молоке или кефире, на воде или без нее, с яйцами, маслом или их аналогами. Получается сладким и несладким, кислым и соленым - итог зависит от того, какое блюдо стоит в меню. Стоит добавить, что самый быстрый пирог делают как раз по рецептам жидкого теста с различными начинками, в духовке или мультиварке.
Вариант рецепта для сладкого:
- Просеять муку.
- Всыпать соль и сахар.
- Вбить яйцо.
- Влить молоко.
Вариант рецепта для несладкого:
- Смешать майонез со сметаной.
- Добавить взбитые яйца.
- Влить гашеную в уксусе соду.
- Посолить.
Еще одно преимущество теста жидкого перед всеми остальными в том, что нет необходимости марать стол мукой и тратить силы на раскатывание. Ему не нужно давать время на расстойку (в большинстве случаев) - оно используется сразу. Плюс всю работу за тебя делает кухонный комбайн.
Полезные советы:
- обязательно просеивай муку
- не порть тесто долгим взбиванием - оно может сесть при выпекании
- классическая консистенция - густые сливки или жидкая сметана