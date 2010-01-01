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Суп Харчо из курицы

Знаменитый грузинский, но с курицей вместо говядины. На грузинском языке харчо называется «дзрохизс хорсци харшот». Дословный перевод – говяжье мясо в бульоне. Изначально харчо представляло собой говядину под соусом из грецких орехов. Но есть люди, которым из мяса предпочтительнее курица. Этот рецепт для них.

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Ингредиенты и как готовить

Суп Харчо из курицы
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ингредиенты на 8 порций

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Единицы измерения
чайная ложка5 мл
десертная ложка10 мл
столовая ложка20 мл
стакан200 мл

Вода

2.5

Курица

500

Помидоры

200

Рис

100

Грецкие орехи

40

Лук

1

Чеснок

2

Зелень кинзы

20

Лимонный сок

1

Хмели-сунели

0.5

Паприка

0.5

Перец черный молотый

по вкусу

Перец острый молотый

2

Соль

по вкусу

Всего:
Вес состава: 100 гр
Калорийность
состава:		 55 ккал
Белков:3 гр
Жиров:3 гр
Углеводов:3 гр
Б/Ж/У: 33 / 34 / 33
Н33 / С67 / В0

Время приготовления: 1 ч 10 мин

Опубликовано: Мария

Просмотров: 8 398
Комментариев: 0
В личных кулинарных книгах: 47

Пошаговое приготовление

  1. Шаг 1:

    Шаг 1.

    Подготовить ингредиенты. Для приготовления супа "Харчо" с курицей нам понадобится: вода, куриное мясо на кости (грудка, голени, крылья), луковица, кинза, томатная паста или резанные томаты в собственном соку (можно заменить на свежие помидоры), чеснок, рис, грецкие орехи, лимонный сок, хмели-сунели, паприка, молотый перец чили, черный молотый перец и соль.

  2. Шаг 2:

    Шаг 2.

    Пучок кинзы вымыть, обсушить. Стебли отделить от листьев.

  3. Шаг 3:

    Шаг 3.

    Курицу вымыть. Луковицу очистить. В кастрюлю выложить курицу, целую луковицу и стебли кинзы. Довести бульон до кипения и варить, снимая пену, до готовности курицы около 40 минут.

  4. Шаг 4:

    Шаг 4.

    Готовый бульон процедить. Вернуть бульон на огонь и довести до кипения.

  5. Шаг 5:

    Шаг 5.

    Куриное мясо нарезать небольшими кусочками.

  6. Шаг 6:

    Шаг 6.

    Рис промыть и обсушить.

  7. Шаг 7:

    Шаг 7.

    Грецкие орехи мелко порубить.

  8. Шаг 8:

    Шаг 8.

    Оставшуюся зелень кинзы мелко порубить. Чеснок очистить и мелко порубить.

  9. Шаг 9:

    Шаг 9.

    В кипящий бульон выложить рис. Варить, помешивая, 10 минут.

  10. Шаг 10:

    Шаг 10.

    В сковороде разогреть растительное масло. Выложить куриное мясо. Жарить 4-5 минут.

  11. Шаг 11:

    Шаг 11.

    Добавить к курице консервированные помидоры (томатную пасту или свежие помидоры), лимонный сок, хмели-сунели, паприку, черный молотый перец.

  12. Шаг 12:

    Шаг 12.

    Тушить, помешивая, 3-5 минут.

  13. Шаг 13:

    Шаг 13.

    Переложить содержимое сковороды в кастрюлю. Добавить грецкие орехи, острый перец. Варить еще около 5 минут. На этом же этапе можно добавить 1-2 ст. л. ткемали. Я не добавляла, так как суп варить нужно было срочно, а до магазина далеко.

  14. Шаг 14:

    Шаг 14.

    В конце добавить кинзу и чеснок, посолить по вкусу. Накрыть суп крышкой и дать настояться около 10 минут.

  15. Шаг 15:

    Шаг 15.

    Разлить суп Харчо по тарелкам и подать к столу. Приятного аппетита!

Суп харчо - одно из самых известных и популярных супов Грузии. Это первое блюдо считается считается национальным блюдом грузин. Перепутать харчо с другим первым блюдом невозможно. Это густой по консистенции и очень сытный суп. В разных регионах его готовят по-своему, порой даже со значительными отклонениями от рецепта, но есть определённые правила, которым следуют вне зависимости от того, на какой территории готовят харчо.

По поводу рецепта ведутся многочисленные споры. Это касается и мясной основы. Некоторые считают, что говядину можно заменить бараниной или даже смесью разного мяса. Однако классический вариант супа предполагает использование только говядины. Использование другого мяса неграмотность. Обитатели Кавказа уважительно относятся к свинине, баранине, курице и т.д. Но говядина один из основных продуктов народного питания.

Характерной особенностью блюда грузинской кухни является наличие в рецепте ткемали, сливового соуса. Ещё один обязательный ингредиент: тёртые грецкие орехи из расчёта пол стакана на два литра бульона.

Вижу ошибку в рецепте

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  • Курица ii категории - 159 ккал/100г
  • Курица, мякоть без кожи - 241 ккал/100г
  • Цыплята - 140 ккал/100г
  • Лук - 41 ккал/100г
  • Помидоры - 23 ккал/100г
  • Дикий рис сырой - 353 ккал/100г
  • Рис - 344 ккал/100г
  • Рис белый витаминизированный вареный - 109 ккал/100г
  • Рис белый витаминизированный сырой - 363 ккал/100г
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  • Черный грецкий английский орех - 628 ккал/100г
  • Черный грецкий персидский орех - 651 ккал/100г
  • Чеснок - 143 ккал/100г
  • Перец черный молотый - 255 ккал/100г
  • Хмели-сунели - 417 ккал/100г
  • Соль - 0 ккал/100г
  • Вода - 0 ккал/100г
  • Лимонный сок - 16 ккал/100г
  • Перец острый молотый - 21 ккал/100г
  • Паприка - 289 ккал/100г
  • Зелень кинзы - 25 ккал/100г
Калорийность продуктов: Вода, Курица, Помидоры , Рис, Грецкие орехи, Лук, Чеснок, Зелень кинзы, Лимонный сок, Хмели-сунели, Паприка, Перец черный молотый, Перец острый молотый, Соль