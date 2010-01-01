Суп харчо - одно из самых известных и популярных супов Грузии. Это первое блюдо считается считается национальным блюдом грузин. Перепутать харчо с другим первым блюдом невозможно. Это густой по консистенции и очень сытный суп. В разных регионах его готовят по-своему, порой даже со значительными отклонениями от рецепта, но есть определённые правила, которым следуют вне зависимости от того, на какой территории готовят харчо.



По поводу рецепта ведутся многочисленные споры. Это касается и мясной основы. Некоторые считают, что говядину можно заменить бараниной или даже смесью разного мяса. Однако классический вариант супа предполагает использование только говядины. Использование другого мяса неграмотность. Обитатели Кавказа уважительно относятся к свинине, баранине, курице и т.д. Но говядина один из основных продуктов народного питания.



Характерной особенностью блюда грузинской кухни является наличие в рецепте ткемали, сливового соуса. Ещё один обязательный ингредиент: тёртые грецкие орехи из расчёта пол стакана на два литра бульона.