Ингредиенты и как готовить
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0.5
по вкусу
по вкусу
Время приготовления: 1 ч 10 мин
Опубликовано: Мария
Пошаговое приготовление
Шаг 1:
Подготовить ингредиенты. Для приготовления супа "Харчо" с курицей нам понадобится: вода, куриное мясо на кости (грудка, голени, крылья), луковица, кинза, томатная паста или резанные томаты в собственном соку (можно заменить на свежие помидоры), чеснок, рис, грецкие орехи, лимонный сок, хмели-сунели, паприка, молотый перец чили, черный молотый перец и соль.
Шаг 2:
Пучок кинзы вымыть, обсушить. Стебли отделить от листьев.
Шаг 3:
Курицу вымыть. Луковицу очистить. В кастрюлю выложить курицу, целую луковицу и стебли кинзы. Довести бульон до кипения и варить, снимая пену, до готовности курицы около 40 минут.
Шаг 4:
Готовый бульон процедить. Вернуть бульон на огонь и довести до кипения.
Шаг 5:
Куриное мясо нарезать небольшими кусочками.
Шаг 6:
Рис промыть и обсушить.
Шаг 7:
Грецкие орехи мелко порубить.
Шаг 8:
Оставшуюся зелень кинзы мелко порубить. Чеснок очистить и мелко порубить.
Шаг 9:
В кипящий бульон выложить рис. Варить, помешивая, 10 минут.
Шаг 10:
В сковороде разогреть растительное масло. Выложить куриное мясо. Жарить 4-5 минут.
Шаг 11:
Добавить к курице консервированные помидоры (томатную пасту или свежие помидоры), лимонный сок, хмели-сунели, паприку, черный молотый перец.
Шаг 12:
Тушить, помешивая, 3-5 минут.
Шаг 13:
Переложить содержимое сковороды в кастрюлю. Добавить грецкие орехи, острый перец. Варить еще около 5 минут. На этом же этапе можно добавить 1-2 ст. л. ткемали. Я не добавляла, так как суп варить нужно было срочно, а до магазина далеко.
Шаг 14:
В конце добавить кинзу и чеснок, посолить по вкусу. Накрыть суп крышкой и дать настояться около 10 минут.
Шаг 15:
Разлить суп Харчо по тарелкам и подать к столу. Приятного аппетита!
Суп харчо - одно из самых известных и популярных супов Грузии. Это первое блюдо считается считается национальным блюдом грузин. Перепутать харчо с другим первым блюдом невозможно. Это густой по консистенции и очень сытный суп. В разных регионах его готовят по-своему, порой даже со значительными отклонениями от рецепта, но есть определённые правила, которым следуют вне зависимости от того, на какой территории готовят харчо.
По поводу рецепта ведутся многочисленные споры. Это касается и мясной основы. Некоторые считают, что говядину можно заменить бараниной или даже смесью разного мяса. Однако классический вариант супа предполагает использование только говядины. Использование другого мяса неграмотность. Обитатели Кавказа уважительно относятся к свинине, баранине, курице и т.д. Но говядина один из основных продуктов народного питания.
Характерной особенностью блюда грузинской кухни является наличие в рецепте ткемали, сливового соуса. Ещё один обязательный ингредиент: тёртые грецкие орехи из расчёта пол стакана на два литра бульона.
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Советы к рецепту
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Убрать из супа лишнюю соль можно с помощью риса. Положите промытый рис в отрезок чистой ткани и проварите в супе. Лишняя соль впитается в рис.
В готовый суп перед окончанием варки хорошо добавлять свежевыжатый сок капусты, моркови или томатов.
Чтобы ваш молочный суп или рисовая каша сварились быстрее, попробуйте предварительно отварить макароны или рис в воде, а уже после переложить их в молоко. Для варки в воде достаточно четырех минут.
Если вы хотите получить бульон красивого золотистого цвета, во время варки добавьте в него несколько штук луковой чешуи.
Лишнюю соль в любом супе быстро впитают кусочки сырого картофеля или дольки свежего яблока. Добавьте их в бульон и оставьте вариться в течение десяти минут на слабом огне. После - уберите шумовкой. Е…
Калорийность продуктов, возможных в составе блюда
- Курица i категории - 238 ккал/100г
- Курица ii категории - 159 ккал/100г
- Курица, мякоть без кожи - 241 ккал/100г
- Цыплята - 140 ккал/100г
- Лук - 41 ккал/100г
- Помидоры - 23 ккал/100г
- Дикий рис сырой - 353 ккал/100г
- Рис - 344 ккал/100г
- Рис белый витаминизированный вареный - 109 ккал/100г
- Рис белый витаминизированный сырой - 363 ккал/100г
- Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами вареный - 106 ккал/100г
- Рис белый, обваренный паром, с длинными зернами сырой - 369 ккал/100г
- Рис коричневый вареный - 119 ккал/100г
- Рис коричневый сырой - 360 ккал/100г
- Рис мгновенного приготовления сухой - 374 ккал/100г
- Рис мгновенного приготовления, готовый к употреблению - 109 ккал/100г
- Масло из грецкого ореха - 925 ккал/100г
- Орехи грецкие - 650 ккал/100г
- Черный грецкий английский орех - 628 ккал/100г
- Черный грецкий персидский орех - 651 ккал/100г
- Чеснок - 143 ккал/100г
- Перец черный молотый - 255 ккал/100г
- Хмели-сунели - 417 ккал/100г
- Соль - 0 ккал/100г
- Вода - 0 ккал/100г
- Лимонный сок - 16 ккал/100г
- Перец острый молотый - 21 ккал/100г
- Паприка - 289 ккал/100г
- Зелень кинзы - 25 ккал/100г