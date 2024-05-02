На главную

На сайте 30 664 рецептов
у 244 868 пользователей

Каталог рецептов

Салат из моркови на зиму - 217 домашних вкусных рецептов приготовления

По-летнему веселый оранжевый цвет салата из моркови на зиму поднимет настроение в пасмурную погоду. Уже хотя бы поэтому его нужно готовить. Выбирай рецепт и вперед, на кухню, к ложкам-поварешкам! Читай дальше…

  1. Главная
  2. Лучшие подборки
  3. Заготовки на зиму
  4. Салаты на зиму
  5. Салат из моркови на зиму
Быстрый фильтр:
Поиск по всем рецептам
1 2
Квашеная морковь с сахаром и луком
Квашеная морковь с сахаром и луком
Вкусная закуска и в будни, и на праздники. Готовить очень просто!
40 ккал
7 д 30 мин
состав
Лечо помидор лук морковь болгарский перец на зиму
Лечо помидор лук морковь болгарский перец на зиму
Замечательная закуска хороша не только зимой!
92 ккал
1 ч 40 мин
состав
Морковь кабачок по корейски на зиму
Морковь кабачок по корейски на зиму
Простой салат из доступных овощей на зиму!
76 ккал
40 мин
состав
Оранжевое чудо салат на зиму
Оранжевое чудо салат на зиму
Готовь яркую закуску на зиму! Отличный овощной микс!
101 ккал
3 ч
состав
Салат стручковая фасоль по корейски с морковью и уксусом
Салат стручковая фасоль по корейски с морковью и уксусом
Салат из молодых стручков фасоли с морковью и специями
120 ккал
1 ч
состав
Лечо из помидор, кабачков и моркови без лука на зиму
Лечо из помидор, кабачков и моркови без лука на зиму
Очень вкусная и простая закуска хороша к любому блюду!
43 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Салат огурцы по-корейски на зиму с морковью
Вкусный салат, который можно есть сразу или закрыть на зиму
63 ккал
3 ч
состав
Кабачки помидор морковь на зиму
Кабачки помидор морковь на зиму
Простая и вкусная закуска из кабачков на зиму!
66 ккал
1 ч
состав
Кабачки с луком и морковью на зиму
Кабачки с луком и морковью на зиму
Наивкуснейшие, сочные, аппетитные, из простых продуктов!
77 ккал
50 мин
состав
Салат Донской на зиму без стерилизации
Салат Донской на зиму без стерилизации
Вкусный, яркий, сочный и сытный салат из овощей на зиму!
54 ккал
1 ч
состав
Салат Аппетитка на зиму из помидор с яблоками
Салат Аппетитка на зиму из помидор с яблоками
Рецепт замечательного салата из помидоров с яблоками на зиму
31 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат помидоры с рисом на зиму
Салат помидоры с рисом на зиму
Сытный салат с рисом и овощами станет идеальным гарниром
91 ккал
2 ч
состав
Салат помидоры с фасолью на зиму
Салат помидоры с фасолью на зиму
Вкусная и простая в приготовлении заготовка. Попробуй!
164 ккал
14 ч 50 мин
состав
Салат с перловкой на зиму
Салат с перловкой на зиму
Овощной салат с перловой крупой на зиму - пальчики оближешь
87 ккал
3 ч
состав
Салат на зиму Парамониха с морковью
Салат на зиму Парамониха с морковью
Из самых простых и доступных продуктов, быстро и вкусно!
98 ккал
50 мин
состав
Морковь по корейски с кабачками на зиму
Морковь по корейски с кабачками на зиму
Простой салат из кабачков и моркови на зиму с острым и пикантным вкусом!
78 ккал
30 мин
состав
Салат с рисом Завтрак туриста на зиму
Салат с рисом Завтрак туриста на зиму
Этот простая заготовка салата выручит в любой ситуации.
119 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат на зиму с рисом и овощами
Салат на зиму с рисом и овощами
Отличный овощной салатик порадует холодной зимой!
108 ккал
1 ч
состав
Скумбрия с помидорами рыбный салат на зиму
Скумбрия с помидорами рыбный салат на зиму
Рыба на зиму с овощами - удачный рецепт! К картошке, студенту! Вкусно!
87 ккал
1 ч 45 мин
состав
Салат Берегись водка на зиму
Салат Берегись водка на зиму
Хрустящий и свежий салат на зиму к праздничному застолью!
74 ккал
1 ч 50 мин
состав
Салат из перца пальчики оближешь на зиму
Салат из перца пальчики оближешь на зиму
Овощная заготовка на зиму - вкусно и просто!
94 ккал
1 д 2 ч
состав
Салат с килькой на зиму
Салат с килькой на зиму
Необычная заготовка из рыбы и овощей! Отличное сочетание!
82 ккал
3 ч
состав
Салат украинский на зиму
Салат украинский на зиму
Простой и вкусный салат из овощей в кисло-сладком маринаде.
65 ккал
14 ч
состав
Морковные огурцы с уксусом чесноком сахаром по корейски
Морковные огурцы с уксусом чесноком сахаром по корейски
Эта закуска придется по вкусу любителям остренького!
63 ккал
4 ч 15 мин
состав
Ленивое лечо с луком перцем и морковью
Ленивое лечо с луком перцем и морковью
Такое лечо с радостью пополнит зимнюю коллекцию хозяйских закаток!
62 ккал
1 ч
состав
Лечо из зеленых помидор с болгарским перцем и морковью
Лечо из зеленых помидор с болгарским перцем и морковью
Рецепт, давно известный в наших краях. Вкус лета в зимние дни!
90 ккал
2 ч 20 мин
состав
Лечо перец болгарский морковь лук на зиму
Лечо перец болгарский морковь лук на зиму
Отлично подойдет под любой гарнир! И минимум усилий и затрат!
81 ккал
15 д
состав
Лечо из помидор с луком, перцем и моркови на зиму
Лечо из помидор с луком, перцем и моркови на зиму
Вкус кисло-сладкий, не острый и очень вкусный!
80 ккал
3 ч
состав
Болгарский перец с морковью на зиму
Болгарский перец с морковью на зиму
Вкусный ароматный салат - пальчики оближешь!
61 ккал
1 ч
состав
Скумбрия на зиму с овощами, рыбный салат
Скумбрия на зиму с овощами, рыбный салат
Рыбный салат с овощами - вкусная и аппетитная заготовка!
110 ккал
4 ч
состав
Салат из кабачков помидоров и перца на зиму
Салат из кабачков помидоров и перца на зиму
Очень просто, очень легко, очень быстро, без стерилизации!
69 ккал
1 ч
состав
Салат капуста с огурцами на зиму
Салат капуста с огурцами на зиму
Вкусная закуска, которая готовится в считанные минуты.
101 ккал
20 мин
состав
Салат из капусты на зиму с болгарским перцем
Салат из капусты на зиму с болгарским перцем
Маринованный, без стерилизации, очень вкусный!
96 ккал
1 ч
состав
Салат Кубанский на зиму с капустой
Салат Кубанский на зиму с капустой
Самый аппетитный салат на зиму без стерилизации!
76 ккал
2 ч
состав
Кабачок перец морковь на зиму
Кабачок перец морковь на зиму
Простая и вкусная заготовка из овощей на зиму!
108 ккал
1 ч
состав
Салат из баклажанов на зиму Пальчики оближешь
Салат из баклажанов на зиму Пальчики оближешь
Простой и быстрый салат из баклажанов, а сколько восторга будет зимой!
61 ккал
1 ч
состав
Салат Охотничий на зиму
Салат Охотничий на зиму
Отличная овощная закуска в праздники и будни!
61 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат из кабачков пальчики оближешь на зиму
Салат из кабачков пальчики оближешь на зиму
Краски лета и польза овощей в одной банке!
63 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат из грибов на зиму
Салат из грибов на зиму
Вкуснейший салат из грибов и овощей порадует зимой
122 ккал
2 ч
состав
Салат из кабачков и моркови на зиму
Салат из кабачков и моркови на зиму
Простой и вкусный салат из моркови и кабачков на зиму!
87 ккал
1 ч
состав
Салат из помидор Зимний
Салат из помидор Зимний
Консервированное удовольствие в каждой баночке!
122 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат Огород в банке на зиму
Салат Огород в банке на зиму
Яркая эффектная овощная заготовка на зиму!
31 ккал
12 ч
состав
Салат Бакат из баклажан на зиму
Салат Бакат из баклажан на зиму
Подавай к праздничному зимнему столу или на ужин салат из баклажан!
105 ккал
1 д
состав
Салат из патиссонов на зиму
Салат из патиссонов на зиму
Заготовь на зиму вкусный пикантный салат из нежных патиссонов!
59 ккал
4 ч 25 мин
состав
Салат из зеленых помидор пальчики оближешь
Салат из зеленых помидор пальчики оближешь
Яркая и аппетитная закуска сразу же привлечет внимание!
80 ккал
40 мин
состав
Салат с фасолью и баклажанами на зиму
Салат с фасолью и баклажанами на зиму
Простой, вкусный овощной салат в банках на зиму!
60 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат по гречески с фасолью зиму
Салат по гречески с фасолью зиму
Вкусное и универсально блюдо из фасоли! Готовь на зиму!
137 ккал
13 ч
состав
Греческий салат на зиму
Греческий салат на зиму
Острый салат с фасолью на зиму по-гречески. Вкусно и просто, готовь!
114 ккал
2 ч
состав
Салат из кабачков с огурцами на зиму
Салат из кабачков с огурцами на зиму
Очень вкусный и ароматный овощной салат а-ля по-корейски
74 ккал
1 д 2 ч
состав
Салат из тыквы на зиму пальчики оближешь
Салат из тыквы на зиму пальчики оближешь
Этот витаминный салат станет фаворитом в семье
74 ккал
1 д 2 ч
состав
Лечо в мультиварке на зиму из помидор и моркови
Лечо в мультиварке на зиму из помидор и моркови
Заготовь на зиму очень вкусное лечо. В мультиварке - легко и быстро!
66 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат на зиму с острым перцем
Салат на зиму с острым перцем
Остренький овощной салат! Простой рецепт вкусной заготовки!
89 ккал
4 ч
состав
Баклажаны маринованные с чесноком и морковью на зиму
Баклажаны маринованные с чесноком и морковью на зиму
Остренькая, согревающая, пикантная овощная закуска!
75 ккал
8 ч
состав
Капустный салат на зиму
Капустный салат на зиму
Очень простой в приготовлении и очень вкусный салат.
90 ккал
6 ч
состав
Салат на зиму Халявка
Салат на зиму Халявка
Очень простой рецепт зимнего салата! Попробуй и оцени!
156 ккал
1 ч
состав
Салат Монастырский с фасолью на зиму
Салат Монастырский с фасолью на зиму
Оригинальная, вкусная и сытная закуска из фасоли на зиму
95 ккал
1 ч
состав
Мойва на зиму, рыбный салат с овощами
Мойва на зиму, рыбный салат с овощами
Мойва с овощами на зиму разоряет магазины - консервы стали домашними!
161 ккал
1 ч
состав
Салат из спаржевой фасоли на зиму
Салат из спаржевой фасоли на зиму
Полезная, быстрая и простая заготовка на зиму! Заготовь и радуйся!
57 ккал
1 ч
состав
Салат с фасолью в томатном соусе
Салат с фасолью в томатном соусе
Простой рецепт универсального салата на зиму!
88 ккал
7 ч
состав
Баклажанная икра с морковью и помидорами на зиму
Баклажанная икра с морковью и помидорами на зиму
Ну очень простая консервация и заготовка овощного салата!
52 ккал
1 ч 30 мин
состав
Лечо с морковью перцем помидорами
Лечо с морковью перцем помидорами
Яркая закуска с морковь, помидорами и болгарским перцем.
72 ккал
30 мин
состав
Баклажаны с морковкой перцем луком
Баклажаны с морковкой перцем луком
Любителям острых корейских блюд рекомендуется!
71 ккал
7 ч 30 мин
состав
Лечо на зиму перец морковка помидорки
Лечо на зиму перец морковка помидорки
Удачно будет смотреться с любым блюдом! А как вкусно!
66 ккал
15 д
состав
Капуста квашеная быстрая на зиму
Капуста квашеная быстрая на зиму
Быстрый способ приготовить классическую русскую закуску!
51 ккал
1 д 15 мин
состав
Салат из капусты и моркови Пальчики оближешь на зиму
Салат из капусты и моркови Пальчики оближешь на зиму
Отличный простой овощной салат, хранится очень хорошо
96 ккал
5 д
состав
Салат из капусты без стерилизации на зиму
Салат из капусты без стерилизации на зиму
Простой и вкусный салат из обычных продуктов!
36 ккал
55 мин
состав
Салат Дунайский на зиму
Салат Дунайский на зиму
Приготовьте дунайский салат для разнообразия меню.
92 ккал
4 ч
состав
Салат Глобус на зиму с баклажанами
Салат Глобус на зиму с баклажанами
Вкусное и питательное овощное рагу на зиму в банках!
65 ккал
1 ч
состав
Салат Летний на зиму
Салат Летний на зиму
Яркая и вкусная заготовка из доступных сезонных овощей
60 ккал
1 ч 30 мин
состав
Борщевка на зиму в банках
Борщевка на зиму в банках
Простой полуфабрикат–отличная основа для приготовления борща
45 ккал
1 ч
состав
Язык из баклажанов с капустой
Язык из баклажанов с капустой
Старый, проверенный годами рецепт приготовления баклажан!
33 ккал
2 ч 40 мин
состав
Баклажаны по корейски на зиму
Баклажаны по корейски на зиму
Остренькая закуска из любимых синеньких!
80 ккал
1 ч
состав
Анкл бенс из помидоров на зиму
Анкл бенс из помидоров на зиму
Вкусный и пикантный салат из помидоров на зиму!
78 ккал
50 мин
состав
Вкусное лечо с рисом на зиму
Вкусное лечо с рисом на зиму
Вкусная заготовка из овощей с рисом на зиму!
116 ккал
1 ч
состав
Фасоль с капустой на зиму
Фасоль с капустой на зиму
Потрясающий овощной салат! Невероятно вкусно!
94 ккал
1 д 2 ч
состав
Капуста с рисом на зиму
Капуста с рисом на зиму
Заготовка из капусты и риса на все случаи жизни!
81 ккал
1 ч
состав
Патиссоны по корейски на зиму
Патиссоны по корейски на зиму
Что делать с патиссонами? Готовь пикантную закуску!
55 ккал
3 ч 45 мин
состав
Огурцы по корейски на зиму пальчики оближешь
Огурцы по корейски на зиму пальчики оближешь
Огурцы по-корейски на зиму - и вкусно, и просто!
68 ккал
1 д 11 ч 10 мин
состав
Лечо из свеклы на зиму пальчики оближешь
Лечо из свеклы на зиму пальчики оближешь
Необычное лечо - со свеклой! Супер вкусное блюдо!
69 ккал
2 ч
состав
Острая кабачковая икра на зиму пальчики оближешь
Острая кабачковая икра на зиму пальчики оближешь
Любителям острых блюд посвящается. Приготовь, не пожалеешь!
52 ккал
4 ч 55 мин
состав
Солянка с грибами на зиму
Солянка с грибами на зиму
Заготовка для настоящих гурманов! В мультиварке - быстро и просто!
81 ккал
2 ч
состав
Ассорти на зиму из овощей томаты и капуста без стерилизации
Ассорти на зиму из овощей томаты и капуста без стерилизации
Прекрасная заготовка позволит наслаждаться вкусным салатом всю зиму!
130 ккал
1 ч 30 мин
состав
Лечо из кабачков на зиму
Лечо из кабачков на зиму
Яркая, вкусная и ну очень ароматная закуска на зиму!
61 ккал
1 ч
состав
Кабачки по-корейски на зиму
Кабачки по-корейски на зиму
Овощная заготовка на зиму. Пальчики оближешь!
81 ккал
4 ч
состав
Сладкие баклажаны на зиму
Сладкие баклажаны на зиму
Простая, вкусная и универсальная овощная заготовка на зиму!
65 ккал
1 ч 30 мин
состав
Фасоль с овощами на зиму
Фасоль с овощами на зиму
Вкусный салат-закуска на зиму, отличный полуфабрикат!
84 ккал
1 ч 15 мин
состав
Лечо из баклажанов и перца с помидорами на зиму
Лечо из баклажанов и перца с помидорами на зиму
Самое аппетитное, ароматное, красивое и вкусное!
76 ккал
1 ч
состав
Лечо с томатным соком на зиму
Лечо с томатным соком на зиму
Простая и вкусная овощная закуска на зиму!
97 ккал
50 мин
состав
Баклажаны с фасолью на зиму
Баклажаны с фасолью на зиму
Вкусная, сытная, богатая белком овощная закуска на зиму!
104 ккал
1 ч 20 мин
состав
Соте из баклажанов и кабачков на зиму
Соте из баклажанов и кабачков на зиму
Невероятно вкусное и ароматное соте из кабачков и баклажанов
96 ккал
2 ч
состав
Фасоль с баклажанами на зиму пальчики оближешь
Фасоль с баклажанами на зиму пальчики оближешь
ШЕДЕВР ИЗ БАКЛАЖАН И ФАСОЛИ! отличная закуска на зиму!
92 ккал
1 ч 30 мин
состав
Завтрак туриста с рисом на зиму
Завтрак туриста с рисом на зиму
Аппетитная заготовка напомнит о щедром лете! Готовь!
70 ккал
2 ч 30 мин
состав
Ранняя капуста на зиму в банках
Ранняя капуста на зиму в банках
Простая и вкусная заготовка из капусты на зиму!
23 ккал
1 ч
состав
Быстрая капуста горячим способом в рассоле на зиму
Быстрая капуста горячим способом в рассоле на зиму
Очень вкусная, хрустящая, полезная, легкая, простая!
31 ккал
3 д
состав
Солянка с опятами из капусты на зиму
Солянка с опятами из капусты на зиму
Безумно вкусное блюдо, знакомое многим с детства! Приготовь для семьи!
59 ккал
2 ч 10 мин
состав
Анкл бенс с томатной пастой
Анкл бенс с томатной пастой
Аппетитный салат на зиму дополнит любой гарнир!
68 ккал
1 д 2 ч 15 мин
состав
Гречка с овощами на зиму
Гречка с овощами на зиму
Оригинальный салат из овощей и крупы - стоит попробовать!
64 ккал
2 ч
состав
Венгерская закуска
Венгерская закуска
Овощная закуска на зиму подарит яркие вкусовые эмоции!
50 ккал
1 д 2 ч 20 мин
состав
Грибная икра из шампиньонов на зиму
Грибная икра из шампиньонов на зиму
Приготовь самые вкусные шампиньоны на зиму быстро и просто!
69 ккал
3 ч
состав
Каша в банках на зиму
Каша в банках на зиму
Очень вкусно, очень быстро, из простых продуктов, легко!
70 ккал
1 ч
состав
Простая баклажанная икра на зиму пальчики оближешь
Простая баклажанная икра на зиму пальчики оближешь
Вкусная заготовка без капли уксуса! Приготовь!
94 ккал
2 ч 30 мин
состав
Анкл бенс из баклажан
Анкл бенс из баклажан
Не забудь заготовить вкусный салат на зиму!
84 ккал
1 д 2 ч 10 мин
состав
Рис с капустой на зиму
Рис с капустой на зиму
Такой салат стоит иметь в закромах каждой хозяйке!
115 ккал
1 ч 40 мин
состав
Икра огуречная
Икра огуречная
Вкусная и простая заготовка из огурцов на зиму!
50 ккал
30 мин
состав
Баклажанная икра в мультиварке на зиму
Баклажанная икра в мультиварке на зиму
Вкусная икра на зиму из баклажанов, придется по вкусу гурманам.
58 ккал
2 ч
состав
Соте кабачково баклажанное на зиму
Соте кабачково баклажанное на зиму
Соте на зиму - и перекус, и дополнение к картошке и мясу! Готовь!
69 ккал
1 ч 30 мин
состав
Закуска на зиму из баклажанов с фасолью и болгарским перцем
Закуска на зиму из баклажанов с фасолью и болгарским перцем
Отличная овощная закуска для любого торжества!
137 ккал
55 мин
состав
Зеленые помидоры в томатной пасте на зиму
Зеленые помидоры в томатной пасте на зиму
Необычный рецепт зимнего салат для разнообразного меню!
94 ккал
1 ч 40 мин
состав
Капуста провансаль на зиму
Капуста провансаль на зиму
Капуста провансаль на зиму - одна из любимых заготовок!
68 ккал
1 д 1 ч
состав
Кабачки с помидорами на зиму пальчики оближешь
Кабачки с помидорами на зиму пальчики оближешь
Интересная овощная заготовка, которая стоит твоего внимания!
75 ккал
1 д 2 ч 30 мин
состав
Лечо из огурцов на зиму пальчики оближешь с томатной пастой
Лечо из огурцов на зиму пальчики оближешь с томатной пастой
Лечо из огурцов? Да! Очень вкусный салат!
52 ккал
1 д 1 ч 40 мин
состав
Зеленые помидоры по корейски на зиму
Зеленые помидоры по корейски на зиму
Очень вкусная заготовка из зеленых помидор!
81 ккал
10 ч 30 мин
состав
Язык из баклажанов по корейски
Язык из баклажанов по корейски
Вкусный салат из баклажанов, болгарского перца и моркови
62 ккал
1 ч 20 мин
состав
Язык из кабачков на зиму с томатной пастой
Язык из кабачков на зиму с томатной пастой
Пикантная закуска с тонким изысканным вкусом и ароматом!
72 ккал
2 ч 10 мин
состав
Закуска анкл бенс из кабачков на зиму
Закуска анкл бенс из кабачков на зиму
Чудесный салат на зиму! Яркие краски лета в одной банке!
176 ккал
1 д 1 ч 50 мин
состав
Овощное рагу на зиму а-ля лечо
Овощное рагу на зиму а-ля лечо
Под шашлычок самое оно... Очень вкусно!!!
60 ккал
2 ч
состав
Соте на зиму без стерилизации
Соте на зиму без стерилизации
Разнообразь меню семьи зимой - сделай вкусную заготовку!
67 ккал
1 ч 40 мин
состав
Баклажанная икра в мультиварке пальчики оближешь
Баклажанная икра в мультиварке пальчики оближешь
Делай заготовки, используя мультиварку - так намного проще!
63 ккал
2 ч 30 мин
состав
Фасоль по корейски на зиму
Фасоль по корейски на зиму
Пикантная заготовка на зиму. Непременно попробуй!
115 ккал
1 ч 30 мин
состав
Лечо Глобус
Лечо Глобус
Помните эти вкусные венгерские баночки из детства!
84 ккал
5 ч
состав
Солянка из свежих грибов на зиму
Солянка из свежих грибов на зиму
Постная грибная солянка. Готовим, пробуем, восхищаемся!
74 ккал
1 ч 25 мин
состав
Лечо с луком помидорами и болгарским перцем на зиму
Лечо с луком помидорами и болгарским перцем на зиму
Обалденное лечо для домашних заготовок)
57 ккал
2 ч
состав
Капуста по-корейски на зиму
Капуста по-корейски на зиму
Хочешь приятно удивить гостей? Приготовь капусту по-корейски!
51 ккал
1 д 21 ч
состав
Заготовка редьки на зиму
Заготовка редьки на зиму
Универсальная вкусная заготовка. Хороша и сама по себе, и в салате.
28 ккал
30 мин
состав
Овощное рагу с рисом и помидорами на зиму
Овощное рагу с рисом и помидорами на зиму
Сочное и полезное блюдо навсегда поселится в вашем домашнем меню!
104 ккал
13 ч 40 мин
состав
Квашеная капуста на зиму с гвоздикой
Квашеная капуста на зиму с гвоздикой
Великолепная закуска подойдет к любому застолью!
32 ккал
3 д
состав
Вкусное лечо необычное
Вкусное лечо необычное
Из простых продуктов вкуснейшая заготовка на зиму!
117 ккал
1 ч
состав
Капуста квашеная сладкая на зиму
Капуста квашеная сладкая на зиму
Очень аппетитная, хрустящая капуста. Отличная заготовка на зиму!
85 ккал
3 д 13 ч
состав
Капуста с болгарским перцем и яблоками
Капуста с болгарским перцем и яблоками
Простой и доступный рецепт! Сможет приготовить даже ленивая!
78 ккал
3 д 1 ч
состав
Грибная солянка с капустой на зиму
Грибная солянка с капустой на зиму
Вкуснейшая овощная заготовка с грибами на зиму!
105 ккал
1 ч 30 мин
состав
Зеленый болгарский перец на зиму
Зеленый болгарский перец на зиму
Красивый, пикантный, аппетитный, самый вкусный!
44 ккал
50 мин
состав
Лечо из огурцов с помидорами на зиму
Лечо из огурцов с помидорами на зиму
Любимое, привычное, но с необычным вкусом!
54 ккал
1 ч
состав
Вкусная маринованная капуста на зиму с уксусом - заготовка
Вкусная маринованная капуста на зиму с уксусом - заготовка
Не забудь заготовить капусту на зиму! Очень вкусно!
34 ккал
1 д 40 мин
состав
Солянка с грибами и капустой в банки на зиму
Солянка с грибами и капустой в банки на зиму
Универсальная капустная заготовка - быстро и просто!
72 ккал
3 ч
состав
Лобио на зиму
Лобио на зиму
Грузинская вкусная заготовка из фасоли на зиму!
99 ккал
1 ч
состав
Лечо помидоры огурцы
Лечо помидоры огурцы
Необычное лечо! Вкусней традиционного, пробуй!
56 ккал
1 д 1 ч 30 мин
состав
Свекла с фасолью на зиму
Свекла с фасолью на зиму
Вкусный и простой рецепт салата на зиму!
48 ккал
6 ч
состав
Капуста по петровски на зиму
Капуста по петровски на зиму
Любите маринованную капусту? Тогда этот рецепт для вас!
61 ккал
1 ч 30 мин
состав
Быстрая заливная капуста на зиму
Быстрая заливная капуста на зиму
Простой и легкий рецепт превосходной закуски!
85 ккал
20 мин
состав
Фаршированный болгарский перец с капустой на зиму
Фаршированный болгарский перец с капустой на зиму
Это блюдо станет фишкой вашего кулинарного мастерства!
63 ккал
1 ч 10 мин
состав
Кабачковое лечо на зиму пальчики оближешь
Кабачковое лечо на зиму пальчики оближешь
Аппетитное лечо украсит любой стол! Готовь для семьи!
37 ккал
1 ч 30 мин
состав
Баклажанная икра кусочками на зиму пальчики оближешь
Баклажанная икра кусочками на зиму пальчики оближешь
Вкусная икра для всей семьи - попробуй приготовить!
69 ккал
1 ч 30 мин
состав
Кабачково баклажанная икра на зиму пальчики оближешь
Кабачково баклажанная икра на зиму пальчики оближешь
Икра-ассорти к твоему столу - пальчики оближешь!
93 ккал
2 ч
состав
Цветная капуста на зиму в банках
Цветная капуста на зиму в банках
Сохранить полезную и вкусную капусту на зиму поможет этот рецепт!
28 ккал
40 мин
состав
Салат Завтрак туриста с болгарским перцем и помидорами
Салат Завтрак туриста с болгарским перцем и помидорами
От такого салата будут в восторге не только туристы, но и студенты!
113 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат Парамониха
Салат Парамониха
очень вкусный салат, закончится до Нового года)
92 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат из баклажанов, перца, моркови, лука, помидоров на зиму
Салат из баклажанов, перца, моркови, лука, помидоров на зиму
Легендарная заготовка из баклажанов, которой всегда мало! Запасайся!
47 ккал
2 ч
состав
Консервированный салат с рисом на зиму
Консервированный салат с рисом на зиму
Очень вкусный салат на зиму! Оценят все!
82 ккал
4 ч
состав
Салат капуста с огурцами и овощами на зиму
Салат капуста с огурцами и овощами на зиму
Удачное решение для закатки на зиму. Времени минимум, а пользы - море!
89 ккал
4 д
состав
Салат из свежей капусты со сладким перцем, морковью, уксусом
Салат из свежей капусты со сладким перцем, морковью, уксусом
Вкусный, полезный, быстрый салатик на твоем столе порадует всех!
179 ккал
45 мин
состав
Салат Десятка зимний баклажанный
Салат Десятка зимний баклажанный
Интересный и очень вкусный салат на зиму с овощей.
63 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат из кабачков, помидоров, лука, перца
Салат из кабачков, помидоров, лука, перца
Супер предложение по заготовке кабачков на зиму!
62 ккал
1 д 2 ч 20 мин
состав
Соте овощное ассорти с сахаром и уксусом на зиму
Соте овощное ассорти с сахаром и уксусом на зиму
Очень вкусный салат на зиму по рецепту бабушки! Заготовь соте!
49 ккал
3 ч
состав
Капуста маринованная с луком морковью болгарским перцем
Капуста маринованная с луком морковью болгарским перцем
Витаминный салатик, который станет частым гостем на вашем столе!
85 ккал
3 д
состав
Лечо баклажанное на зиму из помидор и моркови с чесноком
Лечо баклажанное на зиму из помидор и моркови с чесноком
Лечо с баклажанами - чудесная закуска на зиму! Готовь быстро и легко!
78 ккал
2 ч
состав
Витаминный салат впрок на зиму
Витаминный салат впрок на зиму
Этот салат напомнит вам о волшебном жарком лете. Вам понравиться!
78 ккал
3 д 1 ч
состав
Овощной салат на зиму с добавлением грибов
Овощной салат на зиму с добавлением грибов
Удобное решение для заготовки продуктов на зиму
118 ккал
4 ч
состав
Овощной салат с фасолью и томатной пастой на зиму
Овощной салат с фасолью и томатной пастой на зиму
Полезно, изысканно и очень вкусно на долгую зиму!
77 ккал
2 ч 15 мин
состав
Салат из капусты со свеклой и морковью без стерилизации
Салат из капусты со свеклой и морковью без стерилизации
Ну очень простая заготовка из овощей!
68 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат на зиму капуста помидоры огурцы
Салат на зиму капуста помидоры огурцы
Как заготовить все овощи вместе? Готовь такой салат на зиму!
87 ккал
1 ч
состав
Салат кабачково огуречный с морковью и чесноком на зиму
Салат кабачково огуречный с морковью и чесноком на зиму
Узнай как заготовить вкуснейшую овощную композицию!
78 ккал
1 д 2 ч
состав
Салат помидорный с морковью без стерилизации на зиму
Салат помидорный с морковью без стерилизации на зиму
Ищешь самый простой салат на зиму? И без стерилизации? Это он!
99 ккал
1 ч 30 мин
состав
Осенний салат из сладкого перца и капусты
Осенний салат из сладкого перца и капусты
Яркий, легкий и бесподобный - он украсит любой стол!
76 ккал
4 ч 50 мин
состав
Салат из белой фасоли моркови баклажанов на зиму
Салат из белой фасоли моркови баклажанов на зиму
Это овощное рагу вкусно в горячем и холодном виде!
80 ккал
1 ч 30 мин
состав
Салат Аленка на зиму из свеклы
Салат Аленка на зиму из свеклы
Отличный овощной полуфабрикат - салат-закуска на зиму!
45 ккал
1 ч 20 мин
состав
Салат из огурцов с морковью по-корейски на зиму
Салат из огурцов с морковью по-корейски на зиму
Вкуснейшее блюдо с пикантным и незабываемым вкусом!
74 ккал
1 ч 10 мин
состав
Салат из кабачков по-корейски на зиму
Салат из кабачков по-корейски на зиму
ТАКАЯ ВКУСНОТА, сколько готовлю всегда не хватает!
58 ккал
35 мин
состав
Салат с чесночными стрелками на зиму
Салат с чесночными стрелками на зиму
Яркий зелено-оранжевый салат с острым вкусом!
83 ккал
12 ч 50 мин
состав
Лечо из помидоров, болгарского перца, моркови и лука
Лечо из помидоров, болгарского перца, моркови и лука
Очень вкусное и красивое лечо! Легко делать. Долго хранится.
62 ккал
3 ч
состав
1 2

Яркий и вкусный салат из моркови на зиму: разные рецепты и советы

Приготовить салат из моркови на зиму можно разными способами - рецептов много, выбрать есть из чего. Морковь при этом нарезают по-разному: брусочками, кружочками, соломкой, трут на терке, крупной, мелкой, корейской. Используют разные составы специй, приправ и консервантов.

Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах салата из моркови на зиму:

ПродуктКалорий ккал в 100гБелки г в 100гЖиры г в 100гУглеводы г в 100г
Морковь331.30.16.9
Сахар3980099.7
Болгарский перец271.305.7
Помидоры231.10.23.8
Лук репчатый411.4010.4

Хотя морковный салат на зиму полноценен сам по себе, без дополнений, к блюду можно добавить другие овощи. Это: репчатый лук, болгарский перец, помидоры, белокочанная капуста. Можно готовить “на сухую”, можно подобрать вариацию с разными соусами, делать морковь в собственном соку или в подливке от томатов, в маринаде, рассоле.

Натертая на корейской терке морковка, залитая маринадом, станет хорошей закуской из разряда “открыл - и сразу на стол”. То же можно сказать о тушеной моркови, смешанной с кабачками, луком, перцем.

Что касается выбора основного продукта, то обращать внимание в первую очередь стоит на сладость, сочность, крепость и яркость окраски. Сладость и сочность свидетельствуют о здоровом овоще, который и в заготовках будет ощущаться лучше. Крепость (против рыхлости) плода говорит о том, что тот не будет горчить. Рыхлая морковь равно “старая”, плюс в ней будет горечь. Яркий оранжевый цвет означает, что внутри много каротина. Попадая в печень человека, этот ген активирует витамин А. Именно этим он и уникален.

Пять самых быстрых рецептов морковного салата на зиму:

Название блюдаВремя приготовленияКалорий ккал в 100гРейтинг пользователей
Салат капуста с огурцами на зиму20 мин 101+64
Быстрая заливная капуста на зиму20 мин 85+433
Икра огуречная30 мин 50+23
Заготовка редьки на зиму30 мин 28+26
Лечо с морковью перцем помидорами30 мин 72+115

Также на свой вкус можно подбирать остроту салата, добавляя к нему стручковый жгучий перчик.

Очень просто готовится на зиму салат из морковки с растительным маслом и специями. Овощи нарезаются на кружочки, которые тушат в сотейнике с маслом. В конце готовки все пересыпают сушеной зеленью, любимыми специями, солью. Такое блюдо - одновременно и салат, и гарнир к рыбным и мясным кушаньям. Его можно подавать в горячем и холодном виде.