Салат из моркови на зиму - 217 домашних вкусных рецептов приготовления

Приготовить салат из моркови на зиму можно разными способами - рецептов много, выбрать есть из чего. Морковь при этом нарезают по-разному: брусочками, кружочками, соломкой, трут на терке, крупной, мелкой, корейской. Используют разные составы специй, приправ и консервантов.
Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах салата из моркови на зиму:
|Продукт
|Калорий ккал в 100г
|Белки г в 100г
|Жиры г в 100г
|Углеводы г в 100г
|Морковь
|33
|1.3
|0.1
|6.9
|Сахар
|398
|0
|0
|99.7
|Болгарский перец
|27
|1.3
|0
|5.7
|Помидоры
|23
|1.1
|0.2
|3.8
|Лук репчатый
|41
|1.4
|0
|10.4
Хотя морковный салат на зиму полноценен сам по себе, без дополнений, к блюду можно добавить другие овощи. Это: репчатый лук, болгарский перец, помидоры, белокочанная капуста. Можно готовить “на сухую”, можно подобрать вариацию с разными соусами, делать морковь в собственном соку или в подливке от томатов, в маринаде, рассоле.
Натертая на корейской терке морковка, залитая маринадом, станет хорошей закуской из разряда “открыл - и сразу на стол”. То же можно сказать о тушеной моркови, смешанной с кабачками, луком, перцем.
Что касается выбора основного продукта, то обращать внимание в первую очередь стоит на сладость, сочность, крепость и яркость окраски. Сладость и сочность свидетельствуют о здоровом овоще, который и в заготовках будет ощущаться лучше. Крепость (против рыхлости) плода говорит о том, что тот не будет горчить. Рыхлая морковь равно “старая”, плюс в ней будет горечь. Яркий оранжевый цвет означает, что внутри много каротина. Попадая в печень человека, этот ген активирует витамин А. Именно этим он и уникален.
Пять самых быстрых рецептов морковного салата на зиму:
|Название блюда
|Время приготовления
|Калорий ккал в 100г
|Рейтинг пользователей
|Салат капуста с огурцами на зиму
|20 мин
|101
|+64
|Быстрая заливная капуста на зиму
|20 мин
|85
|+433
|Икра огуречная
|30 мин
|50
|+23
|Заготовка редьки на зиму
|30 мин
|28
|+26
|Лечо с морковью перцем помидорами
|30 мин
|72
|+115
Также на свой вкус можно подбирать остроту салата, добавляя к нему стручковый жгучий перчик.
Очень просто готовится на зиму салат из морковки с растительным маслом и специями. Овощи нарезаются на кружочки, которые тушат в сотейнике с маслом. В конце готовки все пересыпают сушеной зеленью, любимыми специями, солью. Такое блюдо - одновременно и салат, и гарнир к рыбным и мясным кушаньям. Его можно подавать в горячем и холодном виде.