Салат из моркови на зиму - 217 домашних вкусных рецептов приготовления

Приготовить салат из моркови на зиму можно разными способами - рецептов много, выбрать есть из чего. Морковь при этом нарезают по-разному: брусочками, кружочками, соломкой, трут на терке, крупной, мелкой, корейской. Используют разные составы специй, приправ и консервантов.

Пять самых часто используемых ингредиентов в рецептах салата из моркови на зиму:

Продукт Калорий ккал в 100г Белки г в 100г Жиры г в 100г Углеводы г в 100г 33 1.3 0.1 6.9 398 0 0 99.7 27 1.3 0 5.7 23 1.1 0.2 3.8 41 1.4 0 10.4

Хотя морковный салат на зиму полноценен сам по себе, без дополнений, к блюду можно добавить другие овощи. Это: репчатый лук, болгарский перец, помидоры, белокочанная капуста. Можно готовить “на сухую”, можно подобрать вариацию с разными соусами, делать морковь в собственном соку или в подливке от томатов, в маринаде, рассоле.

Натертая на корейской терке морковка, залитая маринадом, станет хорошей закуской из разряда “открыл - и сразу на стол”. То же можно сказать о тушеной моркови, смешанной с кабачками, луком, перцем.

Что касается выбора основного продукта, то обращать внимание в первую очередь стоит на сладость, сочность, крепость и яркость окраски. Сладость и сочность свидетельствуют о здоровом овоще, который и в заготовках будет ощущаться лучше. Крепость (против рыхлости) плода говорит о том, что тот не будет горчить. Рыхлая морковь равно “старая”, плюс в ней будет горечь. Яркий оранжевый цвет означает, что внутри много каротина. Попадая в печень человека, этот ген активирует витамин А. Именно этим он и уникален.

Пять самых быстрых рецептов морковного салата на зиму:

Название блюда Время приготовления Калорий ккал в 100г Рейтинг пользователей 20 мин 101 +64 20 мин 85 +433 30 мин 50 +23 30 мин 28 +26 30 мин 72 +115

Также на свой вкус можно подбирать остроту салата, добавляя к нему стручковый жгучий перчик.

Очень просто готовится на зиму салат из морковки с растительным маслом и специями. Овощи нарезаются на кружочки, которые тушат в сотейнике с маслом. В конце готовки все пересыпают сушеной зеленью, любимыми специями, солью. Такое блюдо - одновременно и салат, и гарнир к рыбным и мясным кушаньям. Его можно подавать в горячем и холодном виде.